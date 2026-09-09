Revelaron audio atribuido a alias Calarcá con amenazas contra el gobernador de Caquetá: “Estoy buscando dónde tiene su familia”

El mandatario departamental denunció que los mensajes incluyeron alusiones a su familia y pidió el refuerzo de las medidas de seguridad- crédito @lucho_luis_francisco_ruiz/Instagram/Luisa González/Reuters

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El miércoles 9 de septiembre de 2026 se conoció un audio atribuido a alias Calarcá, en el que amenaza al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz.

En la grabación, una voz insulta al mandatario y menciona a alias Urías, a quien presenta como una persona que permanece activa.

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NTN24 difundió el material en el programa El Punto Clave de la Noticia y señaló que los audios estaban en poder de las autoridades competentes. El canal presentó la grabación como una nueva intimidación de alias Calarcá contra el gobernador de Caquetá.

El miércoles 9 de septiembre de 2026 se conoció un audio atribuido a alias Calarcá, en el que amenaza al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz - crédito Captura de Video Policía Nacional

En uno de los fragmentos divulgados se escucha: “No se crea gran hijue (…) que porque nos mandaron por allá a joder a los otros muchachos entonces gran hijue (…) ahora se acabó las Farc. Tranquilo que su papá ‘Urías’ está vivito y coleando. Y lo gran que ya le estoy buscando dónde tiene su familia, ¿oyó? Y lo que eso no, no se preocupe por eso”.

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La información presentada por el canal no precisó la fecha de la grabación, las circunstancias en que fue enviada ni si una autoridad confirmó de forma pública la identidad de la voz. Durante la entrevista, Ruiz relacionó las amenazas con sus denuncias sobre la presencia y las actividades de grupos armados en el departamento.

El gobernador dijo que las amenazas incluyeron referencias a su familia

Luis Francisco Ruiz afirmó que las intimidaciones alcanzaron a su esposa y sus hijas. El gobernador dijo que solicitó mayores medidas de protección para su núcleo familiar y que esperaba el refuerzo de su esquema de seguridad.

El mandatario señaló que recibió respaldo de la Policía Nacional, del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según explicó, el refuerzo de las medidas para su familia llegaría a Caquetá en los días posteriores a la entrevista.

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Ruiz recordó además un hecho que, de acuerdo con su relato, ocurrió el 12 de agosto del año anterior en una finca vinculada a la familia de su esposa. El gobernador sostuvo que dos bombas destruyeron la casa del predio y que desconocidos se llevaron el ganado.

Durante la conversación con NTN24, cuestionó la respuesta que, a su juicio, tuvo el gobierno de Gustavo Petro frente a ese caso y frente a la situación de seguridad en el departamento. Las afirmaciones sobre el ataque y sobre la actuación de las autoridades corresponden a las declaraciones del mandatario durante la entrevista.

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Ruiz denunció presuntas presiones contra ciudadanos por el sentido de su voto

El gobernador también se refirió a lo que denominó “voto fusil” en Caquetá. Bajo ese término, denunció presuntas presiones de estructuras criminales contra personas que, según dijo, habrían votado por el presidente Abelardo de la Espriella.

Ruiz afirmó que esas personas estarían recibiendo llamadas y que los grupos armados les impondrían una “multa”. En sus declaraciones mencionó a alias Urías Perdomo, alias Erika, alias Ítalo, Aylan José Jiménez y Yeison Díaz como personas vinculadas con las estructuras a las que atribuyó esas acciones.

La información difundida no incluyó respuestas de los señalados ni pronunciamientos de autoridades judiciales, electorales o de seguridad sobre las denuncias expuestas por el gobernador.

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El mandatario sostuvo que los integrantes de esos grupos estarían preocupados ante una posible ofensiva de la fuerza pública. “Están asustados porque hay una ofensiva muy fuerte en contra de ellos”, afirmó Ruiz.

El gobernador también se refirió a lo que denominó “voto fusil” en Caquetá - crédito Luis Francisco Ruiz Aguilar/Facebook

El gobernador pidió acciones contra alias Calarcá

Consultado sobre el futuro de alias Calarcá, Ruiz consideró que tendría dos opciones frente a las autoridades colombianas: someterse a la justicia o morir en una operación de la fuerza pública.

“Yo creo que a Calarcá le quedan dos, solo dos tareas. Una, someterse a la justicia colombiana. O dos, ser abatido por la fuerza pública en el departamento del Caquetá”, manifestó el gobernador.

El mandatario sostuvo que los integrantes de esos grupos estarían preocupados ante una posible ofensiva de la fuerza pública - crédito AFP

Ruiz pidió que se adopten acciones contra los grupos armados que, según denunció, operan en el departamento. “Esperamos ahora sí un accionar militar contundente. No puede existir paz si ellos siguen sometiendo a la población”, expresó durante la entrevista.

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