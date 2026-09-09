Carlos Carrillo reveló cuál fue el mayor error de Gustavo Petro como presidente: “Una lección que la izquierda debe aprender”

Carrillo recordó a varios dirigentes políticos de Antioquia con los que al final se mostró en desacuerdo por el desenlace que tuvieron luego de finalizada la administración de Gustavo Petro - créditos Cristian Bayona / Colprensa | Archivo Colprensa / Mariano Vimos | Congreso de la República / sitio web

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Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y funcionario de la administración de Gustavo Petro, criticó a la senadora liberal María Eugenia Lopera por defender la decisión de su colectividad de declararse partido de Gobierno durante el mandato de Abelardo de la Espriella.

El exfuncionario cuestionó el papel de sectores tradicionales en los acuerdos políticos que respaldaron al anterior gobierno.

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“Uno de los mayores errores de Gustavo Petro como presidente fue confiar en políticos tradicionales”, escribió Carrillo en una publicación en X la mañana del miércoles 9 de septiembre de 2026.

Para el exdirector de la Ungrd, este capítulo debe ayudar a que la izquierda tenga una lección de esa experiencia, y agregó en su mensaje: “Es una mala idea construir mayorías artificiales en el Congreso”.

El pronunciamiento se produjo luego de que Lopera defendiera la decisión del Partido Liberal de declarar su respaldo al Gobierno nacional.

El exdirector de la Ungrd compartió el mensaje desde su cuenta de X el miércoles 9 de septiembre de 2026 - crédito @CarlosCarrilloA/X

La senadora sostuvo en diálogo con Caracol Radio que las administraciones deben tener la chance de iniciar su gestión y pidió evitar las descalificaciones por razones políticas.

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“Se le debe dar una oportunidad a cada Gobierno cuando empieza”, dijo Lopera, que en la misma declaración expresó que no comparte los extremos, ya que, a su juicio, “no le hacen bien a nadie”.

La senadora hizo esas declaraciones en un debate con el exrepresentante liberal Juan Carlos Losada, quien cuestionó la decisión del partido.

“Eso no se llama sino mermelada”, afirmó el excongresista, al señalar que el respaldo obedecería a una lógica política y no a coincidencias programáticas.

El Partido Liberal se declaró de Gobierno con el “derecho a discrepar”

El Partido Liberal oficializó su decisión de acompañar al Gobierno de Abelardo de la Espriella tras varias semanas de debate interno.

La colectividad señaló que adoptaba la posición de partido de Gobierno, aunque mantendría su derecho a discrepar de iniciativas y decisiones específicas del Ejecutivo.

El anuncio se produjo en el último día previsto para que los partidos definieran formalmente su posición frente a la administración. Con esta decisión, los liberales se sumaron a las colectividades que ya habían expresado su respaldo al nuevo mandatario.

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Lopera fue una de las abanderadas por la administración de Gustavo Petro para impulsar la reforma a la salud en el Congreso de la República - crédito Luisa González / Reuters

La determinación amplió la bancada oficialista en el Congreso. Entre las organizaciones que han anunciado su respaldo figuran Salvación Nacional, Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical, Partido Conservador, Alianza Social Independiente (ASI), Partido Demócrata, Liga de Gobernantes Anticorrupción y Colombia Justa Libres.

La declaración liberal se dio después de que Lopera pasara de ser una de las figuras que acompañaron varias reformas de Gustavo Petro en el Congreso a respaldar la nueva coalición de Gobierno.

Lopera fue una de las congresistas liberales cercanas al Gobierno Petro

Antes de ser elegida senadora en las legislativas del 8 de marzo, Lopera fue representante a la Cámara por Antioquia. Durante el Gobierno de Petro integró el grupo de congresistas liberales que respaldó las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

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La dirigente antioqueña tuvo un papel relevante en la votación de la ponencia positiva de la reforma a la salud. Su voto fue uno de los que permitió que el proyecto continuara su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara.

Además, hizo parte del grupo de representantes conocido como las “Sin Piedad”, integrado por legisladoras liberales que acompañaban las propuestas oficiales, destacó La Silla Vacía. El nombre surgió como referencia a que la representante Piedad Correal, crítica de la administración Petro, no pertenecía al chat de WhatsApp que reunía a las congresistas.

Ese apoyo se tradujo en una influencia política sobre la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), entidad vinculada al Ministerio de Hacienda que en 2025 manejó un presupuesto de $2 billones.

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Carrillo retomó ese recorrido para cuestionar el respaldo de Lopera al nuevo Ejecutivo. La crítica estuvo dirigida tanto a la senadora como a la estrategia política que, según su postura, llevó al Gobierno Petro a depender de alianzas con congresistas y sectores tradicionales.

Carrillo destacó en su publicación tres casos más de dirigentes políticos de Antioquia, aparte de la senadora Lopera, cuya relación con Petro habría afectado el proyecto político de su administración: Carlos Andrés Trujillo, Daniel Quintero y Julián Bedoya - créditos archivo Colprensa / Germán Enciso | Pacto Histórico | Congreso de la República

El exdirector de la Ungrd amplió sus críticas contra el liberalismo antioqueño

En otra parte de su publicación, Carrillo vinculó a Lopera con sectores políticos de Antioquia y cuestionó la cercanía de esas estructuras con entidades que tuvieron protagonismo en investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Ungrd.

El exfuncionario sostuvo que Petro cometió errores al confiar en dirigentes de varias corrientes políticas en Antioquia. La senadora no se ha pronunciado públicamente sobre las afirmaciones específicas de Carrillo incluidas en su publicación.

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“Hoy María Eugenia Lopera, a quien Petro llamó la nueva María Cano, defiende la declaración de los Liberales como partido de Gobierno. La oscura señora Lopera, aliada de lo peor de la politiquería antioqueña es la mejor amiga de la actual directora de @Corantioquia, la CAR a la que Sneyder Pinilla le giró 100 mil millones de pesos horas antes de salir de la @UNGRD”, sentenció Carrillo.

Según la misma réplica por parte de Carrillo, “ese mismo clan político controló en nuestro gobierno la UGPP (Unidad de Pensiones y Parafiscales), en donde hasta recibieron en un cargo directivo al señor José Fernando Tobón, el tinterillo que le firmó a Sneyder los giros irregulares”.

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Al final, el exfuncionario ‘sacó pecho’ y destacó que él detuvo “esos giros como director”.

Además, concluyó que él dio “la lucha política y jurídica para no entregarle ese dinero a la gente de Lopera”.

Al final, Carrillo sentenció que “la lucha contra la corrupción no se hace con obsecuencia, se hace incomodando y poniendo en evidencia cuando un líder se equivoca”, y aseveró: “Claramente Petro se equivocó con (Julián) Bedoya, Lopera, (Carlos Andrés) Trujillo, (Daniel) Quintero y un largo etc. en Antioquia”.