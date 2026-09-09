Colombia

Carlos Carrillo reveló cuál fue el mayor error de Gustavo Petro como presidente: “Una lección que la izquierda debe aprender”

“Claramente Petro se equivocó”, dijo Carrillo, al apuntar no solo contra la senadora liberal María Eugenia Lopera, y también señaló a Carlos Andrés Trujillo, Daniel Quintero y Julián Bedoya; todos dirigentes políticos de Antioquia

créditos Cristian Bayona / Colprensa | Archivo Colprensa / Mariano Vimos | Congreso de la República / sitio web
Carrillo recordó a varios dirigentes políticos de Antioquia con los que al final se mostró en desacuerdo por el desenlace que tuvieron luego de finalizada la administración de Gustavo Petro - créditos Cristian Bayona / Colprensa | Archivo Colprensa / Mariano Vimos | Congreso de la República / sitio web
Guardar

Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y funcionario de la administración de Gustavo Petro, criticó a la senadora liberal María Eugenia Lopera por defender la decisión de su colectividad de declararse partido de Gobierno durante el mandato de Abelardo de la Espriella.

El exfuncionario cuestionó el papel de sectores tradicionales en los acuerdos políticos que respaldaron al anterior gobierno.

PUBLICIDAD

“Uno de los mayores errores de Gustavo Petro como presidente fue confiar en políticos tradicionales”, escribió Carrillo en una publicación en X la mañana del miércoles 9 de septiembre de 2026.

Para el exdirector de la Ungrd, este capítulo debe ayudar a que la izquierda tenga una lección de esa experiencia, y agregó en su mensaje: “Es una mala idea construir mayorías artificiales en el Congreso”.

El pronunciamiento se produjo luego de que Lopera defendiera la decisión del Partido Liberal de declarar su respaldo al Gobierno nacional.

crédito @CarlosCarrilloA/X
El exdirector de la Ungrd compartió el mensaje desde su cuenta de X el miércoles 9 de septiembre de 2026 - crédito @CarlosCarrilloA/X

La senadora sostuvo en diálogo con Caracol Radio que las administraciones deben tener la chance de iniciar su gestión y pidió evitar las descalificaciones por razones políticas.

PUBLICIDAD

“Se le debe dar una oportunidad a cada Gobierno cuando empieza”, dijo Lopera, que en la misma declaración expresó que no comparte los extremos, ya que, a su juicio, “no le hacen bien a nadie”.

La senadora hizo esas declaraciones en un debate con el exrepresentante liberal Juan Carlos Losada, quien cuestionó la decisión del partido.

“Eso no se llama sino mermelada”, afirmó el excongresista, al señalar que el respaldo obedecería a una lógica política y no a coincidencias programáticas.

El Partido Liberal se declaró de Gobierno con el “derecho a discrepar”

El Partido Liberal oficializó su decisión de acompañar al Gobierno de Abelardo de la Espriella tras varias semanas de debate interno.

La colectividad señaló que adoptaba la posición de partido de Gobierno, aunque mantendría su derecho a discrepar de iniciativas y decisiones específicas del Ejecutivo.

El anuncio se produjo en el último día previsto para que los partidos definieran formalmente su posición frente a la administración. Con esta decisión, los liberales se sumaron a las colectividades que ya habían expresado su respaldo al nuevo mandatario.

Lopera fue una de las abanderadas por la administración de Gustavo Petro para impulsar la reforma a la salud en el Congreso de la República - crédito Luisa González / Reuters
Lopera fue una de las abanderadas por la administración de Gustavo Petro para impulsar la reforma a la salud en el Congreso de la República - crédito Luisa González / Reuters

La determinación amplió la bancada oficialista en el Congreso. Entre las organizaciones que han anunciado su respaldo figuran Salvación Nacional, Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical, Partido Conservador, Alianza Social Independiente (ASI), Partido Demócrata, Liga de Gobernantes Anticorrupción y Colombia Justa Libres.

La declaración liberal se dio después de que Lopera pasara de ser una de las figuras que acompañaron varias reformas de Gustavo Petro en el Congreso a respaldar la nueva coalición de Gobierno.

Lopera fue una de las congresistas liberales cercanas al Gobierno Petro

Antes de ser elegida senadora en las legislativas del 8 de marzo, Lopera fue representante a la Cámara por Antioquia. Durante el Gobierno de Petro integró el grupo de congresistas liberales que respaldó las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

La dirigente antioqueña tuvo un papel relevante en la votación de la ponencia positiva de la reforma a la salud. Su voto fue uno de los que permitió que el proyecto continuara su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara.

Además, hizo parte del grupo de representantes conocido como las “Sin Piedad”, integrado por legisladoras liberales que acompañaban las propuestas oficiales, destacó La Silla Vacía. El nombre surgió como referencia a que la representante Piedad Correal, crítica de la administración Petro, no pertenecía al chat de WhatsApp que reunía a las congresistas.

Ese apoyo se tradujo en una influencia política sobre la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), entidad vinculada al Ministerio de Hacienda que en 2025 manejó un presupuesto de $2 billones.

Carrillo retomó ese recorrido para cuestionar el respaldo de Lopera al nuevo Ejecutivo. La crítica estuvo dirigida tanto a la senadora como a la estrategia política que, según su postura, llevó al Gobierno Petro a depender de alianzas con congresistas y sectores tradicionales.

Carrillo destacó en su publicación tres casos más de dirigentes políticos de Antioquia, aparte de la senadora Lopera, cuya relación con Petro habría afectado el proyecto político de su administración: Carlos Andrés Trujillo, Daniel Quintero y Julián Bedoya - créditos archivo Colprensa / Germán Enciso | Pacto Histórico | Congreso de la República
Carrillo destacó en su publicación tres casos más de dirigentes políticos de Antioquia, aparte de la senadora Lopera, cuya relación con Petro habría afectado el proyecto político de su administración: Carlos Andrés Trujillo, Daniel Quintero y Julián Bedoya - créditos archivo Colprensa / Germán Enciso | Pacto Histórico | Congreso de la República

El exdirector de la Ungrd amplió sus críticas contra el liberalismo antioqueño

En otra parte de su publicación, Carrillo vinculó a Lopera con sectores políticos de Antioquia y cuestionó la cercanía de esas estructuras con entidades que tuvieron protagonismo en investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Ungrd.

El exfuncionario sostuvo que Petro cometió errores al confiar en dirigentes de varias corrientes políticas en Antioquia. La senadora no se ha pronunciado públicamente sobre las afirmaciones específicas de Carrillo incluidas en su publicación.

“Hoy María Eugenia Lopera, a quien Petro llamó la nueva María Cano, defiende la declaración de los Liberales como partido de Gobierno. La oscura señora Lopera, aliada de lo peor de la politiquería antioqueña es la mejor amiga de la actual directora de @Corantioquia, la CAR a la que Sneyder Pinilla le giró 100 mil millones de pesos horas antes de salir de la @UNGRD”, sentenció Carrillo.

Según la misma réplica por parte de Carrillo, “ese mismo clan político controló en nuestro gobierno la UGPP (Unidad de Pensiones y Parafiscales), en donde hasta recibieron en un cargo directivo al señor José Fernando Tobón, el tinterillo que le firmó a Sneyder los giros irregulares”.

Al final, el exfuncionario ‘sacó pecho’ y destacó que él detuvo “esos giros como director”.

Además, concluyó que él dio “la lucha política y jurídica para no entregarle ese dinero a la gente de Lopera”.

Al final, Carrillo sentenció que “la lucha contra la corrupción no se hace con obsecuencia, se hace incomodando y poniendo en evidencia cuando un líder se equivoca”, y aseveró: “Claramente Petro se equivocó con (Julián) Bedoya, Lopera, (Carlos Andrés) Trujillo, (Daniel) Quintero y un largo etc. en Antioquia”.

Temas Relacionados

Carlos CarrilloError de Gustavo PetroMaría Eugenia LoperaPartido LiberalAbelardo de la EspriellaPartido de GobiernoAntioquiaDaniel QuinteroJulián BedoyaCarlos Andrés TrujilloLecciones para la izquierdaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

Tras conocerse la condena de tres años de prisión contra un exsecretario de la Fundación Universitaria San José por la expedición de títulos falsos, María Antonia Pardo lanzó duras críticas contra la activista

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: terminó el primer tiempo con los colombianos Sánchez y Suárez en cancha, en la Uefa Champions League 2026-2027

El delantero de la selección Colombia volvió a adueñarse de la titular en el equipo de Lisboa, tras los rumores de su transferencia y marcar cuatro goles en los cinco primeros partidos

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: terminó el primer tiempo con los colombianos Sánchez y Suárez en cancha, en la Uefa Champions League 2026-2027

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 9 de septiembre: ganadores del último sorteo

Como todos los miércoles, este tradicional sorteo colombiano, difundió la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 9 de septiembre: ganadores del último sorteo

Ministro de Agricultura propuso dejar de usar la palabra “campesinos” para “elevarles el estatus” y armó polémica: el Ministerio tuvo que salir a aclarar

Indalecio Dangond explicó que esa denominación describe una condición social y territorial, mientras la expresión agropecuaria comprende a actores con distintos perfiles económicos

Ministro de Agricultura propuso dejar de usar la palabra “campesinos” para “elevarles el estatus” y armó polémica: el Ministerio tuvo que salir a aclarar

Continúa el traslado de internos de cárceles por orden de Abelardo de la Espriella, ahora le llegó el turno a políticos de alto perfil: el exrepresentante Andrés Calle y el exalcalde Víctor Gamboa harían parte de la lista

La medida se habría ejecutado en un operativo realizado durante la mañana de este miércoles 9 de septiembre y podría implicar que los internos dejen las condiciones especiales de esa guarnición policial

Continúa el traslado de internos de cárceles por orden de Abelardo de la Espriella, ahora le llegó el turno a políticos de alto perfil: el exrepresentante Andrés Calle y el exalcalde Víctor Gamboa harían parte de la lista
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Ella es Stephanie Fernández, la modelo colombiana que mantiene una relación con Zion Hwang, el influencer coreano que le pidió a Abelardo de la Espriella ayudarle con la nacionalidad

Ella es Stephanie Fernández, la modelo colombiana que mantiene una relación con Zion Hwang, el influencer coreano que le pidió a Abelardo de la Espriella ayudarle con la nacionalidad

Milena López reveló por qué se arrepiente de hacerse un diseño de sonrisa cuando entró a la televisión: “Fue el peor error”

Creador de contenido La Piquiña sufrió un intento de robo mientras hacía un en vivo en las calles de Cali: su sistema de seguridad intervino

Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios a “farmear aura”: “Vamos a ver si me acepta una batalla”

Shakira y Maluma volvieron a unirse musicalmente con ‘Agua’, su primer tema juntos en ocho años

Deportes

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: terminó el primer tiempo con los colombianos Sánchez y Suárez en cancha, en la Uefa Champions League 2026-2027

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: terminó el primer tiempo con los colombianos Sánchez y Suárez en cancha, en la Uefa Champions League 2026-2027

Cúcuta Deportivo anunció el regreso a los entrenamientos de Jaime Peralta: el jugador había presionado su transferencia

La emoción de Valentín Escalante, el jugador argentino cedido en Unión Magdalena, al ver a su mamá en el estadio: “Gracias por cruzarte a la otra punta por estar”

La selección Colombia ya tiene el horario para su partido amistoso ante México por la fecha FIFA: cuándo, dónde ver en vivo

El Avellino, de la segunda división de Italia, presentó oferta oficial por James Rodríguez: un año de contrato y condiciones para la renovación