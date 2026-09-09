Jorge Rausch responsabilizó a Gustavo Petro del aumento en el odio hacia los judíos en Colombia: “Es algo que hizo bien”

Jorge Rausch dijo que, gracias a Gustavo Petro, lo atacan por ser judío - crédito Me Vale/YouTube

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El reconocido chef colombiano Jorge Rausch se refirió a los constantes ataques que recibe en sus redes sociales, al ser miembro activo de la comunidad judía.

El cocinero, en diálogo con el programa Me Vale de la presentadora española Eva Rey, señaló que su creencia religiosa ha desatado una oleada de reacciones negativas, afirmando que los ataques han incrementado por cuenta del conflicto en Oriente Medio.

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Incluso, sostuvo que gran parte de estas ofensas provienen de ciudadanos que respaldan al expresidente Gustavo Petro, debido a que el exmandatario manifestó reiteradamente su postura frente a lo que consideró como vulneración de los derechos de los civiles en Gaza, producto de los ataques propinados por el Estado de Israel.

El reconocido chef señaló que, a raíz de las declaraciones del exmandatario colombiano, ha recibido múltiples críticas en las redes sociales - crédito Colprensa

“Es que me dan duro por tantas cosas (...) Pero mucho. Por judío, por ejemplo, genocida, asesino de niños”, mencionó Rausch en el podcast.

Así mismo, Rausch recordó que, antes de su llegada a Colombia, se radicó en el país euroasiático durante 30 años en la que hizo parte de las tropas militares de ese país. Yo viví en Israel y yo hice el ejército. Yo no vivo en Israel hace treinta años”, comentó.

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En su declaración, el chef sostuvo que, aunque las actuaciones de la nación no tienen relación, considera que las críticas de Petro han influido en que se incremente los ataques contra la comunidad judía residente en Colombia.

“No tienen nada que ver conmigo. Pero si algo logró Petro, hacer bien, es que odian a los judíos aquí en Colombia”, aseveró.

Jorge Rausch lamentó la baja en la calidad de los platos y Nicolás de Zubiría atribuyó el declive a los elogios previos - crédito cortesía Canal RCN

De acuerdo con datos recopilados por el Congreso Judío Latinoamericano, más de 4.000 judíos se encuentran radicados en Colombia; la mayoría están presentes en las ciudades de Bogotá y Barranquilla, y con menor medida aparecen Cali y Medellín.

Esta no es la primera vez que Jorge Rausch se exprese contra el expresidente colombiano por cuenta de la guerra en Oriente Medio. En 2023, fecha en la que inició el conflicto, el chef cuestionó a Petro por no condenar el ataque de Hamás contra Israel y por comparar la situación en Gaza con el Holocausto.

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“Petro debería dedicarse a gobernar Colombia, porque yo creo que en el ámbito internacional a nadie le interesa lo que él diga”, dijo el cocinero en una entrevista concedida a Semana.

Investigación reveló la identidad de Vanessa Cortés, señalada por fuentes cercanas al Gobierno como presunta pareja del presidente Gustavo Petro - crédito @JCFloriant y @jhonjacome/X

Rausch revela dato de Petro en Panamá

Durante su conversación con Eva Rey, el chef colombiano Jorge Rausch dio un nuevo detalle sobre el polémico encuentro que tuvo el expresidente Gustavo Petro con una mujer durante una visita oficial a Panamá en 2024.

Según contó el cocinero, el entonces presidente estuvo presente en un restaurante que, según Rausch, sería propiedad de uno de sus socios en el país centroamericano.

“El restaurante en Panamá donde lo encontraron es el restaurante de mi socio (...) estaba con una tía (mujer joven)”, detalló.

Incluso, manifestó que, en medio de su estadía en el establecimiento, hubo demostraciones de afecto. “Hubo de todo (...) estuvo dos veces en ese restaurante con la persona que lo encontraron”, indicó.

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No obstante, en el diálogo con la periodista española, ambos coincidieron en que tanto el expresidente como la mujer no estaban incurriendo en una infidelidad.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda a la prensa al llegar a la ceremonia de posesión del presidente electo en Panamá, José Raúl Mulino en el Centro de Convenciones Atlapa en Ciudadade Panamá, el lunes 1 de julio de 2024. Colombia revivió la discusión sobre una fórmula para aprobar leyes por vía rápida en el Congreso que fue usada temporalmente en 2016, luego de que el presidente Gustavo Petro lo planteara ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 11 de julio de 2024. (AP Foto/Agustín Herrera)

Según una investigación revelada por La Silla Vacía, la persona con la que fue visto el presidente caminando de la mano en Panamá es Vanessa Cortes Carmona de 33 años, y su caso adquirió dimensión pública no solo por la presunta relación personal con el presidente, sino porque su patrimonio habría crecido con rapidez desde la llegada del mandatario al poder.

Según La Silla Vacía, cinco funcionarios con acceso directo al jefe de Estado la identificaron como la presunta pareja sentimental del mandatario. Dos de esas fuentes afirmaron que la relación existiría desde la campaña presidencial de 2022.

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La investigación ubica el indicio más reciente en mayo de 2026, cuando uno de esos funcionarios mostró documentos con el número de cédula de la persona a la que señalaba como pareja del presidente. Ese número, de acuerdo con el medio, coincidía con el que figura en actas empresariales de Cortés.