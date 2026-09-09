Colombia

Adiós a los piropos y silbidos a mujeres: Secretaría de Seguridad de Bogotá lanzó estrategia para acabar con el acoso sexual en vía pública

La estrategia busca que los hombres identifiquen como violencia conductas como silbidos, miradas persistentes y persecuciones, además de promover el uso de rutas de apoyo y la activación de protocolos distritales

Ilustración de una mujer caminando en una calle entre casas sencillas, ropa tendida y sombras humanas en las paredes.
La campaña “¿Y si fuera ella?” busca que los hombres reconozcan el acoso sexual callejero como una forma de violencia contra las mujeres en Bogotá - crédito imagen Ilustrativa Infobae
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En la ciudad de Bogotá se dio inicio a la campaña “¿Y si fuera ella?”, una estrategia que busca que los hombres dejen de considerar normales los piropos sexuales, los silbidos, las miradas insistentes y los comentarios no solicitados hacia las mujeres en la calle.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia presentó la iniciativa como una herramienta para prevenir y desnaturalizar el acoso sexual callejero. El mensaje propone pensar cómo se percibirían esas conductas si estuvieran dirigidas a una esposa, hija, hermana, madre u otra persona cercana.

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La campaña “¿Y si fuera ella?” plantea que el acoso sexual callejero constituye una forma de violencia contra las mujeres, aunque algunas de sus expresiones todavía se presenten como actos inofensivos. Su objetivo es modificar comportamientos en el espacio público y fortalecer el conocimiento de las rutas de atención disponibles en Bogotá.

El enfoque está puesto en la responsabilidad de quienes ejercen esas acciones. La estrategia busca que las personas identifiquen el daño que pueden causar prácticas como los gestos obscenos, el exhibicionismo y las persecuciones.

“Las mujeres tenemos el derecho a caminar sin miedo en Bogotá”, afirmó Carolina Bucheli, referente de Mujer y Género de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

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La funcionaria sostuvo que varias entidades distritales trabajan para fomentar espacios seguros para niñas y mujeres. También advirtió que mirar de forma insistente o hacer comentarios no pedidos representa un acto de violencia.

El acoso sexual callejero puede expresarse mediante acciones verbales, físicas o visuales. Entre ellas figuran las miradas intensas, los comentarios y piropos de contenido sexual, los gestos obscenos, el exhibicionismo y las persecuciones.

La iniciativa distrital intenta romper con la aceptación social de estas prácticas. El propósito es que dejen de interpretarse como parte habitual de la interacción en calles, estaciones, parques o zonas comerciales.

El Distrito también busca que las personas que presencian un episodio de acoso sepan cómo reaccionar. Para ello, difundió la regla de las 3A: acompañar, alertar y activar.

La Línea 123 recibió 811 reportes desde 2024

La Secretaría de Seguridad informó que la Línea 123 recibió 811 llamadas relacionadas con acoso sexual entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2026. La localidad de Suba concentró el 15,9% de los reportes. Kennedy registró el 13% y Engativá, el 12,1%.

Las mujeres que enfrenten una situación de riesgo inminente pueden comunicarse con la Línea 123. Los operadores remiten el caso a la entidad que corresponda según el lugar y las características de la emergencia.

Cuando el hecho ocurre en la vía pública, la alerta llega al cuadrante de Policía más cercano para que asista a la persona en riesgo. La respuesta también se articula con los servicios de orientación y acompañamiento de la Secretaría Distrital de la Mujer.

Si el acoso se presenta en el transporte público, la usuaria puede informar el caso al conductor o a los Gestores de Convivencia. Esa comunicación permite activar el protocolo dispuesto por el Sistema TransMilenio.

El Programa de Asistencia Integral a la Denuncia, conocido como Aide, ofrece acompañamiento a víctimas que quieran denunciar por injuria por vía de hecho, figura aplicable a los casos de acoso callejero.

El servicio atiende en el número (601) 377 9595, extensión 1137. El programa orienta a las víctimas sobre los pasos necesarios para formalizar el caso. La Secretaría Distrital de la Mujer ofrece atención gratuita por medio de la Línea Púrpura Distrital 018000 112137. También dispone del WhatsApp Púrpura 300 755 1846.

Ambos canales brindan orientación y asesoría a mujeres que enfrentan situaciones de violencia. La difusión de estas rutas forma parte de la campaña y de las acciones preventivas del Distrito.

Las medidas contra el acoso callejero se integran al Modelo Integral de Prevención y Atención de Violencias contra las Mujeres en el Transporte y Espacio Público.

Como parte de ese trabajo, el Distrito capacitó a 12.801 servidoras y servidores públicos. Las jornadas buscaron fortalecer la identificación, prevención y atención de hechos de violencia contra las mujeres.

La estrategia también formó a 20.900 conductores del Sistema Integrado de Transporte Público, con participación de TransMilenio y la Secretaría Distrital de la Mujer.

Las actividades llegaron a las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Allí, más de 600 trabajadores recibieron capacitación sobre prevención del acoso callejero, junto con campañas de sensibilización, señalética y seguimiento de resultados.

La Secretaría Distrital de la Mujer instaló 20 puntos seguros en festivales, fiestas y otros eventos con alta afluencia. En esos espacios, las asistentes recibieron información preventiva y conocieron las rutas de atención.

Estas acciones alcanzaron a más de 17.000 mujeres. El Distrito busca que la orientación esté disponible en lugares donde se concentra una gran cantidad de personas.

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