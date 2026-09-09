“Que nada me quite la paz”: el nuevo plan de Carolina Cuervo para reírse del caos de ser adulto

La actriz, escritora y comediante Carolina Cuervo regresa a los escenarios con “Que nada me quite la paz”, una obra de comedia que se presenta todos los miércoles a las 8:30 de la noche en el Teatro Nacional Leonardvs.

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La actriz, escritora y comediante Carolina Cuervo regresa a los escenarios con “Que nada me quite la paz”, una obra de comedia que se presenta todos los miércoles a las 8:30 de la noche en el Teatro Nacional Leonardvs, ubicado en la carrera 21 número 127-23 de Bogotá. El espectáculo, dirigido a un público mayor de 15 años, propone un recorrido por las contradicciones de la vida adulta a través del humor negro que caracteriza el trabajo de la comediante.

La obra plantea la imposibilidad de alcanzar la paz interior de forma definitiva

El show parte de una premisa central: la búsqueda de la paz interior como objetivo que se complica frente a las exigencias cotidianas.

El show parte de una premisa central: la búsqueda de la paz interior como objetivo que se complica frente a las exigencias cotidianas. Cuervo construye lo que ella misma describe como una “comedia espiritual”, en la que expone los mecanismos de supervivencia que ha debido utilizar para enfrentar los retos de la adultez, entre ellos la aceptación, el trabajo sobre la autoestima y lo que denomina andar a “media caña”.

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La estructura del espectáculo recorre lo que la actriz llama la trilogía emocional de la vida moderna, compuesta por esos tres elementos. El planteamiento de la obra advierte, sin embargo, que no existe un lugar donde la paz total sea alcanzable, lo cual convierte la búsqueda misma en el motor cómico del relato.

Cuervo convierte sus vivencias personales en material escénico

Carolina Cuervo explicó que el proceso de creación de la obra está atravesado por un ejercicio de autoexploración.

Carolina Cuervo explicó que el proceso de creación de la obra está atravesado por un ejercicio de autoexploración. “El intercambio energético es otra cosa, es un show de comedia que habla de la transformación de los seres humanos cuando nos miramos el ombligo, encontrarse con uno mismo da miedo, pánico, todos tenemos luz y oscuridad”, afirmó la comediante.

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Según sus propias palabras, hacer comedia representa para ella una vía de autoconocimiento que exige exponerse frente al público. “Hacer comedia ha sido la mejor manera de encontrarme conmigo misma, uno se expone, la vulnerabilidad es una de las cosas más importantes a la hora de hacer comedia, la gente dice que cuando hago el show, lo que más agradecen es mi estado de vulnerabilidad. Ha sido un encuentro maravilloso con el humor”, relató.

El espectáculo aborda las verdades incómodas de la adultez

La propuesta escénica se apoya en situaciones con las que buena parte del público puede identificarse cuestionando las ideas construidas alrededor de la felicidad y el bienestar

La propuesta escénica se apoya en situaciones con las que buena parte del público puede identificarse. La obra cuestiona las ideas construidas alrededor de la felicidad y el bienestar, y utiliza la risa como herramienta para desarmar expectativas sobre quiénes creemos que debemos ser en la vida adulta. La adultez, según el planteamiento del show, nunca resultó como se la imaginaba, y el espectáculo invita al público a reconocer esos placeres culposos que suelen mantenerse ocultos.

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El formato del show combina el análisis personal de Cuervo con un tono de irreverencia que no elude los temas incómodos. La actriz cuestiona en escena las nociones que ha construido sobre sí misma y sobre las razones que sostienen su existencia, en un ejercicio que combina introspección y comedia sin resolver del todo la tensión entre ambas.

La función se mantiene en cartelera todos los miércoles en Bogotá

“Que nada me quite la paz” se presenta en el Teatro Nacional Leonardvs, con función semanal fija los miércoles a las 8:30 de la noche.

“Que nada me quite la paz” se presenta desde el 19 de agosto en el Teatro Nacional Leonardvs, con función semanal fija los miércoles a las 8:30 de la noche. La producción se suma a la cartelera de comedia en vivo de Bogotá y mantiene la restricción de edad para mayores de 15 años, dada la carga de humor negro y las temáticas abordadas en el guion.

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El espectáculo se presenta como una alternativa dentro de la oferta teatral de la ciudad para quienes buscan una noche de comedia con un componente reflexivo. La propuesta de Carolina Cuervo apuesta por el fracaso como punto de partida: la obra no ofrece respuestas sobre cómo alcanzar la calma, sino que convierte esa búsqueda inconclusa en el eje narrativo de todo el espectáculo.