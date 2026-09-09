Por asesinato del empresario arrocero Gustavo Aponte en Bogotá, Fiscalía envió a la cárcel a “Bambam”: creó un grupo de WhatsApp para cuadrar la logística

El crimen se presentó a la salida de la sede del Bodytech Cabrera, en el norte de Bogotá la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026 - crédito @ruidiaz_ddhh/X

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Una jueza de control de garantías ordenó el envío a prisión de Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bambam o Tatán, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos coordinadores del homicidio del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, y de su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026 a la salida de la sede de un reconocido gimnasio ubicado en el sector de La Cabrera (Usaquén), en el norte de Bogotá.

El procesado fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado cuando intentaba viajar a Lima, Perú.

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Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, también agravado. Al final, Contreras Ramírez no aceptó los cargos.

El ente acusador sostiene que alias Bambam participó en la planeación, el seguimiento y la logística del ataque.

La investigación señala que creó un grupo de mensajería instantánea para impartir instrucciones a los demás presuntos implicados y coordinar las acciones previas contra la víctima.

La Fiscalía y la Sijín señalan a alias Bambam como segundo cabecilla y presunto articulador de la estructura investigada por el crimen del empresario arrocero en Bogotá - crédito Policía Bogotá

La Fiscalía señaló que un grupo de WhatsApp ‘Bambam’ coordinó las labores de vigilancia

“Con este propósito, en el mes de febrero de 2026, usted, Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bambam o Tatán, creó el grupo de WhatsApp denominado Gladiadores, con el fin de coordinar y hacer seguimiento a la víctima”, afirmó la fiscal durante la audiencia.

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Según la acusación, ese chat habría sido utilizado para organizar y hacer seguimiento al empresario arrocero antes del homicidio.

Para la Fiscalía, al grupo fueron incorporadas varias personas que habrían tenido conocimiento del propósito criminal. Entre ellas se encuentra Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony, quien ya había sido judicializado por este mismo caso y también recibió una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La representante del ente acusador sostuvo que los investigados habrían participado en labores de vigilancia y en la articulación de los recursos necesarios para llevar a cabo el ataque.

Él es Leonel Enrique Llanos Paternina, uno de los presuntos implicados en el ataque sicarial ocurrido el pasado 11 de febrero contra el empresario Gustavo Aponte en Bogotá - crédito Fiscalía

“Usted, Leonel Enrique Llanos Paternina, con conocimiento del propósito homicida y voluntad de contribuir a su realización, participó en las actividades de seguimiento y vigilancia y coordinación de los demás integrantes”, indicó la fiscal en su momento.

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Según el comunicado oficial, a Contreras Ramírez también se le atribuye la consecución de un arma de fuego y de la motocicleta que habría sido utilizada para facilitar la salida del sicario después del crimen.

El ataque habría sido ejecutado por la espalda y mediante una promesa de pago

La Fiscalía expuso que el atentado contra el empresario y su escolta se produjo de forma sorpresiva. La hipótesis del ente acusador es que los agresores aprovecharon que las víctimas no anticipaban la acción ni tenían posibilidad de responder.

La fiscal detalló cómo se dio el momento del ataque, que quedó captado por una de las cámaras de seguridad del sector - crédito Fiscalía

“El ataque fue ejecutado de manera sorpresiva y por la espalda, aprovechando que las víctimas desconocían la inminencia de la agresión y se encontraban en imposibilidad de reaccionar o ejercer algún acto eficaz de defensa”, afirmó la fiscal.

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Sumado a lo anterior, “la conducta fue cometida mediando promesa remuneratoria o expectativa de retribución económica previamente ofrecida y aceptada por quienes participaron en la preparación y ejecución del plan criminal”, añadió la representante del ente acusador.

Las autoridades deberán determinar quiénes financiaron o habrían ordenado el atentado, además de establecer la participación individual de todas las personas que aparecen relacionadas con el grupo de WhatsApp y con las actividades de seguimiento.

La fiscal señaló el rol de Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bambam o "Tatán", para cometer el sicariato del empresario arrocero, y a quien en principio, según lo que se ha conocido dentro de la investigación, no iba dirigido el ataque - crédito Fiscalía

La captura en El Dorado fue clave para ordenar la medida de aseguramiento

Contreras Ramírez fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, cuando se dirigía al área de salidas internacionales para tomar un vuelo. Dicha circunstancia evidenciaba un posible riesgo de fuga.

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Por tal motivo, la fiscal argumentó que el hoy procesado “también tiene facilidades para abandonar el país, porque precisamente es capturado en el momento en el que se dirigía al área de salidas internacionales para viajar hacia el Perú”.

Él es alias Bambam, el segundo implicado hasta el momento por el sicariato del empresario arrocero Gustavo Aponte, enviado a la cárcel junto a alias Tony - crédito Fiscalía

El ente acusador advirtió que el acusado podría enfrentar una condena de hasta 50 años de prisión si es hallado responsable, y se aclaró que la decisión de enviar mientras a la cárcel a “Bambam” obedece a que “existe el riesgo de que no comparezca a la investigación, de que no asista a las otras audiencias a las que será citado dentro de este proceso”.

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La jueza acogió la solicitud de medida de aseguramiento y ordenó el traslado de alias Bambam a un centro carcelario, donde deberá permanecer mientras avanza el proceso penal.