Colombia

Mujer que fue atacada con cuchillo por su expareja en la Terminal Salitre, de Bogotá, relató los minutos de angustia que vivió: “Te voy a cortar el cuello, te voy a matar”

La trabajadora sigue hospitalizada tras una agresión en un local de la Terminal de Transporte, donde su expareja irrumpió, la hirió seis veces y fue retenido por ciudadanos

El fotógrafo afirmó que actuó por la seguridad de la mujer durante la agresión en la Terminal de Transportes de El Salitre.
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Heidy Rodríguez sobrevivió a un ataque con un arma cortopunzante en su lugar de trabajo, un comercio del módulo 4 de la Terminal de Transporte Salitre, en Salitre.

El hecho ocurrió el 6 de septiembre y el señalado agresor sería su expareja sentimental. El hombre fue retenido inicialmente por ciudadanos que estaban en el sector. Después, lo entregaron a la Policía.

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Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron parte de la secuencia. Las imágenes mostraron la llegada del atacante al local, el inicio de la confrontación y los daños causados dentro del comercio.

Rodríguez estaba trabajando cuando el hombre llegó al sitio, ubicado en el noroccidente de Bogotá. Según el relato conocido tras el ataque, sacó un cuchillo durante la discusión y la mujer intentó protegerse con la vitrina del negocio.

La víctima permanece hospitalizada después de recibir seis ataques, uno de los cuales comprometió órganos internos y la dejó a la espera de una cirugía - crédito Captura de video
La víctima permanece hospitalizada después de recibir seis ataques, uno de los cuales comprometió órganos internos y la dejó a la espera de una cirugía - crédito Captura de video

La agresión dejó a la víctima hospitalizada. Recibió seis ataques con el arma, uno de los cuales comprometió órganos internos, por lo que esperaba una cirugía que permitiera determinar el alcance de las lesiones.

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La mujer, madre de dos niñas de 6 y 4 años, contó que durante el ataque temió por su vida y pensó en sus hijas y en su mamá. Cuatro personas intervinieron para auxiliarla, entre ellas un fotógrafo que pasaba por la terminal.

“Pensé que iba a morir y solo pensaba en mis hijas que iban a quedar solas”, relató Heidy Rodríguez a Noticias RCN, desde el hospital en el que permanece internada.

El fotógrafo intervino en cuestión de segundos cuando advirtió la agresión. Se abalanzó sobre el hombre y consiguió quitarle el cuchillo, con lo que evitó que continuara el ataque.

La víctima afirmó que las amenazas comenzaron tras la ruptura

El señalado responsable fue identificado como Antony Gabriel Vilera Delgadillo, originario de Venezuela y expareja de Rodríguez. La mujer afirmó que mantuvieron una relación durante pocos meses de 2026.

Las cámaras de seguridad del módulo cuatro de la Terminal de Transporte de Bogotá registraron de forma parcial la llegada del hombre, la confrontación y los daños dentro del local - crédito Alcaldía de Bogotá
Las cámaras de seguridad del módulo cuatro de la Terminal de Transporte de Bogotá registraron de forma parcial la llegada del hombre, la confrontación y los daños dentro del local - crédito Alcaldía de Bogotá

Rodríguez explicó que decidió terminar el vínculo por las actitudes agresivas que, según dijo, tenía Vilera. La separación abrió un período de amenazas y persecuciones que se extendió entre marzo y septiembre de este año.

“Cuando él se dio cuenta de que yo no iba a volver más con él, empezaron las amenazas”, contó Rodríguez a Noticias RCN.

Según el relato de la víctima, el hombre la seguía en la calle, rondaba cerca de su vivienda y también se presentaba en su trabajo. Ante esa situación, buscó la compañía de amigos y personas cercanas cuando debía desplazarse.

La mujer aseguró que las intimidaciones escalaron con el paso de los meses. Dijo que su expareja le advertía que la atacaría en el cuello y la asesinaría si ella se negaba a retomar la relación.

La agresión en la Terminal Salitre ocurrió luego de ese período de presuntas amenazas. El episodio dejó daños materiales en el local y llevó a la captura inicial del hombre por parte de ciudadanos que acudieron ante los gritos y la confrontación.

Las cámaras de seguridad registraron parte del ataque ocurrido en un establecimiento comercial del módulo 4. La mujer fue auxiliada por otras personas y posteriormente trasladada a un centro médico. - crédito @ColombiaOscura/x

Rodríguez destacó la intervención de quienes la auxiliaron en el comercio. En especial, agradeció al hombre que logró desarmar al agresor durante el ataque.

“Sinceramente, no hallo ni cómo agradecerle, porque si no fuera por él, tal vez yo no estuviera aquí”, expresó la víctima ante el medio.

La mujer también vinculó su supervivencia con la posibilidad de seguir acompañando a sus hijas. “Estoy agradecida con Dios porque él es el que da segundas oportunidades”, agregó Rodríguez.

Mientras permanece bajo atención médica, la víctima espera el procedimiento quirúrgico que definirá la gravedad de las heridas internas. El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades tras la entrega del señalado agresor a la Policía.

¿Qué dijo el hombre que le salvó la vida?

El fotógrafo Duberney Rodríguez intervino cuando vio que un hombre amenazaba con un cuchillo a su expareja, una trabajadora. Según su testimonio, forcejeó con el agresor para quitarle el arma después de advertir que la discusión, que parecía estar relacionada con un teléfono, había adquirido un carácter personal.

El agresor discutió con la trabajadora y causó daños en el establecimiento durante la confrontación en la terminal de Bogotá - crédito Captura de video
El agresor discutió con la trabajadora y causó daños en el establecimiento durante la confrontación en la terminal de Bogotá - crédito Captura de video

En un comienzo, Rodríguez creyó que presenciaba una disputa por el aparato que ambos tenían en medio del conflicto. “Fueron segundos, no es que tenga mucha imagen, pero vi que ella necesitaba ayuda y que yo estaba ahí para ayudarle”, contó el fotógrafo a Noticias Caracol, en declaraciones para El Ojo de la Noche.

La situación tomó otra dimensión cuando escuchó lo que el hombre le gritaba a la mujer. Rodríguez sostuvo que los reclamos ya no estaban vinculados con el teléfono. El testigo también describió el estado de la trabajadora durante la amenaza. Según dijo, percibió miedo y frustración en ella antes de tomar la decisión de intervenir.

“Vi miedo, frustración de parte de la muchacha. Me echó mucho miedo, la verdad, o sea, miraba ella la muerte”, afirmó el fotógrafo ante la publicación.

Rodríguez explicó que actuó sin tiempo para evaluar la situación. Su objetivo fue apartar el arma blanca y proteger a la mujer ante el ataque.

“Fue un momento en segundos donde no estaba pensando. Y tocaba hacerlo por el bien de ella, por la seguridad de ella”, concluyó Duberney Rodríguez.

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