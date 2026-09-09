Andrés Escobar, señalado de sacar un arma durante el paro nacional de 2021, defendió decreto de Abelardo de la Espriella, y exministro de Petro lo confrontó: “Impunidad”

El exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo cuestionó la defensa del concejal de Cali Andrés Escobar al porte legal de armas en Colombia - crédito Colprensa

Guardar

La reciente publicación del concejal de Cali Andrés Escobar, en la que defendió el Decreto 1368 de 2026, que restableció la eficacia de permisos vigentes para el porte de armas de fuego en Colombia, desató una fuerte respuesta del exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo: que a través de sus redes sociales lanzó un duro comentario contra el cabildante, que fue captado en el paro nacional de 2021 con una pistola en su poder.

En su corto, pero contundente mensaje, Cuervo hizo alusión al proceso judicial abierto contra Escobar por los hechos ocurridos durante las manifestaciones del paro nacional, cuando fue grabado con un arma en el sur de la capital del Valle del Cauca, en medio de disturbios y protestas. Aunque en su defensa el hoy concejal indicó que se trataba de un arma traumática, el proceso judicial continúa, eso sí, sin mayores avances.

PUBLICIDAD

“Y la Fiscalía fue incapaz de llevarlo a juicio. Sabe de lo que habla, impunidad para andar armado”, escribió el exministro, que estuvo al frente de la cartera entre febrero y julio de 2026 y que, tras su salida del cargo, se ha convertido en un activo opinador del acontecer nacional, desmarcándose del Gobierno del que hizo parte; aunque en estas críticas encontró eco en los sectores del progresismo, que rechazaron el decreto.

Con este mensaje en X, el exministro de Jorge Iván Cuervo reaccionó a lo dicho concejal Andrés Escobar, y cuestionó el apoyo del joven político al Decreto 1368 de 2026, que reglamenta el porte legal de armas - crédito @cuervoji/X

El pronunciamiento de Cuervo se produjo tras la defensa que Escobar hizo de la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de levantar la suspensión general que pesaba sobre los permisos de porte de armas. La norma, firmada el 8 de septiembre y publicada en el Diario Oficial el 9 de septiembre, habilita nuevamente el ejercicio de permisos que estén vigentes y no tengan restricciones administrativas.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Andrés Escobar sobre decisión del porte de armas en Colombia?

Escobar, que ocupa la primera vicepresidencia de la mesa directiva del Concejo de Cali, en representación del Centro Democrático, presentó la decisión como una corrección a la política adoptada durante el gobierno de Juan Manuel Santos en 2015; aunque en su momento, en 2018, fue prorrogada por el entonces presidente Iván Duque en 2019, 2020, 2021 y 2022; y posteriormente por la administración de Gustavo Petro.

Con este mensaje en X, el concejal Andrés Escobar elevó su defensa al decreto que permite el porte legal de armas en Colombia - crédito @escobarandres90/X

“Hace 10 años Juan Manuel Santos suspendió los permisos de porte de armas. Mientras los criminales tienen casi 4 millones de armas, los ciudadanos honestos quedan indefensos ante la extorsión, el robo y el homicidio”, afirmó el concejal en sus redes sociales, lo que ameritó la dura respuesta del exministro Cuervo, en relación con el episodio que en su momento hizo conocido a Escobar, registrado en la capital vallecaucana.

PUBLICIDAD

Andrés Escobar es recordado por su comportamiento durante las manifestaciones del 2021 en Cali - crédito @andresescobar2030/Instagram

En defensa de este proyecto, el cabildante sostuvo que la medida marca el final de una política que, a su juicio, afectó a los poseedores legales de armas. “Hoy termina esa era perversa de desprotección. La nueva política de seguridad debe reducir costos de adquisición y priorizar salvoconductos en las zonas con mayor presencia delictiva”, añadió Escobar, que todavía está vinculado a un proceso judicial.

En lo que concierne a este aspecto, el Decreto 1368 de 2026 ordenó a las autoridades militares levantar la suspensión general sobre los permisos de porte de armas de fuego. La decisión no implica que cualquier persona pueda comprar o llevar un arma en espacios públicos, sino que se reanuden los permisos individuales que ya estaban vigentes, siempre que no hayan sido suspendidos, cancelados, revocados o vencidos.

PUBLICIDAD

También excluye las armas que tengan medidas de decomiso o restricciones judiciales y los casos en los que el titular cuente solo con permiso de tenencia. Con ello, cabe precisar que el mencionado documento solo eliminó la necesidad de tramitar una autorización especial adicional para los que ya disponían de un salvoconducto de porte válido y así permitirá el uso conforme en los requisitos del Decreto Ley 2535 de 1993.