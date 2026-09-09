Colombia

Le revocaron la curul a un concejal de Villa de Leyva porque su papá lo denunció ante el Consejo de Estado: qué hizo

Juan David Bermúdez Vergara señaló que acatará la decisión judicial, aunque pedirá una aclaración de la sentencia

Revocaron curul a concejal de Villa de Leyva: el padre del sancionado fue el que lo denunció ante el Consejo de Estado - crédito Consejo de Estado
Revocaron curul a concejal de Villa de Leyva: el padre del sancionado fue el que lo denunció ante el Consejo de Estado - crédito Consejo de Estado
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El Consejo de Estado revocó la absolución de Juan David Bermúdez Vergara y le quitó la investidura como concejal de Villa de Leyva, Boyacá, para el periodo 2024-2027.La acción que terminó con la pérdida de su curul la promovió su propio padre, Carlos Bermúdez, alegando una inhabilidad por su vínculo con una entidad del servicio de acueducto del municipio.

El fallo del alto tribunal se fundamenta en que Bermúdez Vergara estaba inhabilitado al momento de inscribirse y ser elegido concejal. Además, estableció que su padre era representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Mosocallo, encargada de administrar, mantener y prestar el servicio público domiciliario de acueducto y suministro de agua potable a sus suscriptores.

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La decisión dejó sin efecto la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá del 11 de marzo de 2025, que había absuelto al concejal en primera instancia. En su lugar, la Sala decretó la pérdida de investidura y dispuso que Alfonso Latorre ocupe la curul.

Juan David Bermúdez Vergara dijo en diálogo con El Tiempo que acatará la decisión judicial, aunque pedirá una aclaración de la sentencia. También indicó que la respuesta del alto tribunal será remitida al Tribunal de Boyacá para la notificación a la presidencia del Concejo de Villa de Leyva.

La inhabilidad que llevó a la pérdida de investidura

El fallo del alto tribunal se fundamenta en que Bermúdez Vergara estaba inhabilitado al momento de inscribirse y ser elegido concejal - crédito Consejo de Estado
El fallo del alto tribunal se fundamenta en que Bermúdez Vergara estaba inhabilitado al momento de inscribirse y ser elegido concejal - crédito Consejo de Estado

El eje del caso fue la condición de Carlos Bermúdez como representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Mosocallo de Villa de Leyva. Esa circunstancia, según el fallo, inhabilitaba a su hijo para ocupar una curul en el mismo municipio.

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La denuncia se presentó a mediados de noviembre de 2024. El padre sostuvo el proceso hasta la segunda instancia, pagó abogados, reunió pruebas y apeló después de que el tribunal local absolviera al concejal.

En uno de los apartes de la sentencia, los magistrados señalaron: “A partir de una revisión integral de las pruebas aportadas al proceso, se demostró que el concejal del municipio de Villa de Leyva, Juan David Bermúdez Vergara, incurrió en la causal de pérdida de investidura”. La providencia agregó que la conducta se cometió con culpa grave.

El Consejo de Estado también examinó el argumento de la defensa sobre la enemistad entre padre e hijo. Los magistrados concluyeron que esa disputa no lo eximía del deber de advertir la inhabilidad al inscribirse y resultar elegido.

El conflicto familiar detrás del proceso

En el enfrentamiento ambos hombres se insultaron y amenazaron - crédito suministrado infobae

El trasfondo del pleito aparece como una diferencia familiar que, al parecer, venía desde finales de 2023. Allí se menciona una disputa por una microempresa productora de concentrados y por una finca en Villa de Leyva.

Carlos Bermúdez llegó a pedir públicamente la anulación de la elección de su hijo. “Les pido perdón a los villaleyvanos por haberles solicitado que votaran por mi hijo, y lo que les pido a los magistrados es que le anulen la elección...”, dijo cuando interpuso la denuncia.

El texto también recoge un video que se hizo viral y que habría sido grabado en diciembre de 2023. En esas imágenes, padre e hijo aparecen en un enfrentamiento dentro de una casa de campo y el Consejo de Estado pidió que cesaran las agresiones antes de resolver de fondo.

Cuando su padre lo demandó, el concejal sostuvo que tenía “unos problemas muy graves” con él y que se trataba de “líos familiares”. También afirmó que su propio progenitor estuvo a punto de matarlo con una escopeta, aunque el disparo no salió.

El efecto político en Villa de Leyva

Juan David Bermúdez Vergara
La salida de Bermúdez golpea el panorama político local porque el municipio de Villa de Leyva completa cuatro meses sin alcalde titular - crédito Concejo de Villa de Leyva

La salida de Bermúdez golpea el panorama político local porque el municipio de Villa de Leyva completa cuatro meses sin alcalde titular. Víctor Gamboa fue detenido y llevado al búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, acusado de prevaricato y concusión.

Con la pérdida de investidura, Villa de Leyva también se queda sin uno de los principales opositores del mandatario. La caída de la curul cerró el proceso que sacó del Concejo a un dirigente joven al que algunos proyectaban para futuras contiendas.

Bermúdez afirmó que respetará la decisión de los jueces, aunque buscará precisar varios puntos del fallo. Mientras avanza ese trámite, el relevo en el Concejo seguirá el curso fijado por la sentencia.

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