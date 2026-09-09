Fusagasugá niega entrega de alimentos dañados en PAE y anuncia controles tras alerta

PAE - La Alcaldía de Fusagasugá reconoció fallas con el operador anterior, pero aseguró que los productos señalados fueron retirados antes de llegar a estudiantes. (Foto: Colprensa)

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La Alcaldía de Fusagasugá, Cundinamarca, respondió a los hallazgos advertidos por la Procuraduría General de la Nación sobre el Programa de Alimentación Escolar, PAE, y negó que se hayan entregado alimentos en mal estado a los estudiantes. La Administración municipal reconoció que sí se presentaron inconsistencias durante la operación anterior, pero aseguró que fueron detectadas a tiempo mediante labores de supervisión.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el secretario de Educación de Fusagasugá, Juan Camilo Celemín, explicó que el equipo encargado del seguimiento encontró cambios en las minutas sin autorización previa, demoras en el suministro hacia algunas instituciones y retrasos en los pagos a personas contratadas por el operador.

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El funcionario indicó que esas situaciones fueron documentadas y dieron lugar a dos informes remitidos a la Oficina Jurídica de la Alcaldía, con el fin de establecer las posibles consecuencias frente a los incumplimientos detectados en la prestación del servicio.

PAE - La Alcaldía de Fusagasugá reconoció fallas con el operador anterior, pero aseguró que los productos señalados fueron retirados antes de llegar a estudiantes - crédito Colprensa

Alcaldía aclara hallazgos sobre alimentos

Uno de los puntos centrales de la respuesta municipal fue la calidad de los productos señalados. Celemín sostuvo que los hallazgos mencionados por la Procuraduría no significan que se estuvieran entregando alimentos en estado de descomposición a los estudiantes beneficiarios del PAE.

“Lo que encontramos no es que se les esté entregando de mala calidad alimentos a los estudiantes, sino que, al hacer una revisión de las bodegas, al hacer una revisión de las cocinas y de los diferentes espacios donde se almacenan los alimentos, antes precisamente de prepararlos, pues, había algunos alimentos que, por ejemplo, estaban en una etapa de maduración que no concuerda con unos mínimos”, explicó el secretario.

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Según la Alcaldía, la supervisión permitió identificar productos que no cumplían con los parámetros establecidos antes de que fueran preparados. Por esa razón, la Administración ordenó retirarlos de manera preventiva para evitar que llegaran a los niños, niñas y adolescentes atendidos por el programa.

El secretario de Educación insistió en que la actuación de la Alcaldía buscó prevenir riesgos y corregir fallas dentro de la operación. En algunos casos, explicó, el retiro de productos derivó en cambios en la minuta o en llamados de atención al operador encargado del suministro.

La Administración municipal aseguró que estuvo al tanto de las inconsistencias desde el primer momento y que activó mecanismos de control frente a los incumplimientos. Con esa explicación, buscó responder a la alerta de la Procuraduría y precisar el alcance de los hallazgos encontrados durante las verificaciones.

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PAE - La Alcaldía de Fusagasugá reconoció fallas con el operador anterior, pero aseguró que los productos señalados fueron retirados antes de llegar a estudiantes - crédito Colprensa

Cambió el operador del programa

Otro de los puntos abordados por Celemín fue el de las raciones incompletas. El funcionario señaló que hubo situaciones en las que el retiro preventivo de un alimento terminó afectando la composición de una minuta, debido a que el operador no contaba con suficiente reserva para reemplazar el producto retirado.

Esa falta de disponibilidad generó ajustes en la prestación del servicio y reforzó los cuestionamientos sobre la capacidad del operador anterior para cumplir con las condiciones exigidas. La Alcaldía sostuvo que esas irregularidades fueron incluidas en los informes enviados a la Oficina Jurídica.

El secretario de Educación informó que el anterior operador dejó de prestar el servicio el 24 de agosto y que desde el 25 de agosto comenzó la operación de un nuevo contratista. La Administración municipal aseguró que mantendrá el seguimiento al programa para evitar que se repitan fallas en la entrega de alimentos.

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Entre las medidas anunciadas están las visitas aleatorias a los puntos de atención y los mecanismos de verificación permanente sobre bodegas, cocinas, minutas y condiciones del servicio. Además, la Alcaldía indicó que continuará una estrategia en la que los propios estudiantes reportan las condiciones en las que reciben la alimentación escolar.

El caso mantiene bajo observación el funcionamiento del PAE en Fusagasugá, luego de la alerta del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades. Aunque la Administración admitió incumplimientos con el operador anterior, insistió en que los productos cuestionados fueron retirados antes de su preparación.

La Alcaldía aseguró que el objetivo de los controles es garantizar que la alimentación escolar se entregue bajo condiciones adecuadas y que cualquier novedad sea detectada antes de afectar a los estudiantes. La respuesta municipal deja ahora en manos de las revisiones jurídicas y de los organismos de control la evaluación de los incumplimientos reportados.

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