Verano pide reabrir consulado de EE. UU. en Barranquilla y critica centralismo en Bogotá

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico. Colprensa.

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El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, pidió reabrir una sede consular de Estados Unidos en Barranquilla y advirtió que la dependencia exclusiva de la embajada en Bogotá limita el desarrollo de las regiones. El planteamiento fue hecho durante un breve diálogo informal con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en su llegada a la capital del Atlántico.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Verano aprovechó el encuentro en el aeropuerto para transmitir la necesidad de recuperar una representación diplomática en el territorio. El mandatario departamental sostuvo que la concentración de la relación institucional con Estados Unidos en Bogotá dificulta la gestión de iniciativas regionales.

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“Con una embajada de Estados Unidos en Bogotá no se le pone mucha atención a los territorios, esa es la realidad”, afirmó Verano en entrevista con Recap Blu de Blu Radio, al referirse al impacto del centralismo diplomático en Colombia.

El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, saluda junto al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el complejo militar del Batallón Paraíso, en Barranquilla, Colombia, 8 de septiembre de 2026. Fernando Vergara/Pool vía REUTERS

Reclamo por centralismo diplomático

El gobernador recordó que Barranquilla contó históricamente con un consulado de Estados Unidos, una presencia que, según dijo, impulsaba una relación más activa en asuntos académicos, culturales, empresariales y comerciales. Para Verano, la ausencia de esa sede redujo los canales directos de cooperación y concentró las gestiones en la capital del país.

“Nosotros en Barranquilla toda la vida tuvimos un consulado que hacía que hubiese una vida muy activa en la relación con los Estados Unidos, becas, empresarios, desarrollo de procesos académicos, apoyos universitarios y todo eso se terminó porque todo ahora gira alrededor de la embajada en Bogotá”, expresó.

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El mandatario departamental insistió en que las regiones necesitan acceso más directo a la cooperación internacional y a los canales diplomáticos. A su juicio, cuando toda gestión debe pasar por Bogotá, se pierde capacidad de respuesta frente a proyectos locales y se reducen oportunidades para sectores que dependen de relaciones internacionales.

Verano señaló que el problema no se limita a trámites consulares, sino que también afecta posibilidades de articulación en educación, inversión, desarrollo empresarial y vínculos institucionales. En su planteamiento, la reapertura de una sede consular permitiría dinamizar la relación entre Estados Unidos y el Caribe colombiano.

El gobernador también aseguró que gestionar asuntos relacionados con Estados Unidos desde una única sede diplomática en Bogotá resulta complejo para las regiones. “Realmente es muy difícil gestionar cualquier cosa en Estados Unidos a través de una embajada en Bogotá, entonces, ese centralismo también en el mundo internacional de una u otra manera impide que haya una actividad”, dijo.

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Embajada de Estados Unidos en Bogotá - crédito Colprensa

No hay plazos ni presupuesto definidos

Aunque Verano habló directamente con Marco Rubio durante su llegada a Barranquilla, aclaró que el encuentro fue apenas un primer acercamiento. Según explicó, no se definieron tiempos, presupuesto ni pasos concretos para una eventual reapertura del consulado.

El gobernador precisó que lo transmitido fue el deseo y la necesidad de la comunidad, especialmente de sectores que consideran importante recuperar una representación diplomática estadounidense en Barranquilla. Sin embargo, dejó claro que todavía no hay una conclusión formal sobre el tema.

“Lo que puedo yo únicamente decir es que realmente lo que tenemos es la voluntad que es expresada, pero no, obviamente no se llegó a ninguna conclusión de tiempos ni de presupuestos ni nada”, afirmó.

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La petición se dio en medio de la visita de Rubio a Barranquilla, un hecho que fue interpretado por autoridades locales como una oportunidad para fortalecer la relación entre el Caribe colombiano y Estados Unidos. La presencia del secretario de Estado permitió poner sobre la mesa una solicitud que, según Verano, responde a una necesidad regional de largo plazo.

El mandatario del Atlántico defendió que Barranquilla tiene condiciones para recuperar un papel más activo en esa relación bilateral. En su argumento, el consulado no solo facilitaría gestiones institucionales, sino que podría abrir nuevas posibilidades en becas, procesos académicos, contactos empresariales y cooperación.

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Por ahora, la solicitud queda planteada ante el Gobierno estadounidense sin compromisos específicos. Verano insistió en que la región necesita superar las barreras del centralismo y contar con canales diplomáticos más cercanos para impulsar oportunidades de desarrollo desde el territorio.