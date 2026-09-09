MinVivienda enfrenta hoy debate de moción de cesura por viaje en plena emergencia de terremoto en Colombia

Congreso de la República - crédito Colprensa

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, enfrentará este miércoles 9 de septiembre el debate de moción de censura citado en el Congreso, luego de las críticas por su viaje familiar a una playa de Santa Marta pocos días después del terremoto que afectó a varias regiones del país. Se trata del primer ministro del Gobierno de Abelardo de la Espriella que será llevado al banquillo legislativo.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la citación ya fue enviada al jefe de la cartera de Vivienda, quien deberá presentarse ante el Congreso para escuchar los argumentos de los sectores críticos y responder el cuestionario relacionado con su actuación durante los días posteriores a la emergencia.

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El caso generó controversia porque Beltrán viajó con su familia mientras el país enfrentaba las consecuencias del terremoto, una situación que dejó daños en viviendas, infraestructura y comunidades de varias regiones. Sus críticos consideran que el ministro debía mantenerse concentrado en la atención de la emergencia, especialmente por tratarse de la cartera encargada de coordinar respuestas en materia habitacional.

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda - crédito Ministerio de Vivienda/Pantallazo

Debate será este miércoles

La moción de censura fue citada para este miércoles 9 de septiembre a las 2:00 de la tarde. En esa sesión, los congresistas expondrán sus razones y el ministro tendrá la oportunidad de defenderse públicamente frente a los señalamientos.

Beltrán ya había ofrecido disculpas por la controversia. También aseguró que se mantuvo conectado de manera virtual a reuniones y asignaciones relacionadas con la emergencia, pese a encontrarse fuera de Bogotá. Además, explicó que debía atender un compromiso familiar adquirido previamente.

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Esa explicación no cerró el debate político. Para algunos sectores, el viaje fue inoportuno por el momento que atravesaba el país y por el rol directo del Ministerio de Vivienda en la respuesta a los damnificados. Para otros, aunque el episodio pudo ser cuestionable en términos de oportunidad, no necesariamente justificaría una moción de censura.

La discusión se ha movido entre dos planos: el político y el formal. Por un lado, están los cuestionamientos sobre la conducta del ministro en medio de una emergencia nacional. Por otro, está el procedimiento legislativo que permite citarlo, escuchar sus explicaciones y posteriormente decidir si se somete a votación su permanencia en el cargo.

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Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X

Votación quedará para otra plenaria

Después de la sesión en la que se presenten los argumentos y el ministro responda, la mesa directiva deberá definir una nueva fecha para la plenaria en la que se desarrollará la votación. Es decir, el debate de este miércoles no implica necesariamente una decisión inmediata sobre la continuidad de Beltrán en el Ministerio de Vivienda.

La moción de censura es un mecanismo de control político del Congreso frente a los ministros. En este caso, el trámite se activa en medio de una discusión marcada por la emergencia del terremoto y por la sensibilidad pública frente a la atención de los damnificados.

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Según la información conocida, el asunto no implicaría acciones penales. Sin embargo, ha abierto una conversación polarizada sobre la pertinencia de usar este mecanismo por el viaje del ministro, especialmente porque el trasfondo del debate está ligado a la responsabilidad política de un funcionario en medio de una crisis nacional.

Para los promotores de la citación, el ministro debe responder por las decisiones que tomó durante los días posteriores al sismo y por la percepción de ausencia en un momento crítico. Para sus defensores, Beltrán ya dio explicaciones, ofreció disculpas y aseguró que siguió trabajando de manera remota en los asuntos de la emergencia.

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El debate también será una prueba temprana para el gabinete de De la Espriella en su relación con el Congreso. La moción contra Beltrán llega cuando el Gobierno intenta organizar la atención a los afectados por el terremoto y avanzar en planes de reconstrucción, mientras sectores de oposición buscan marcar control político sobre sus primeros funcionarios.

Por ahora, la cita está fijada para las 2:00 de la tarde del 9 de septiembre. Allí se conocerá el tono de los cuestionamientos contra el ministro y la línea de defensa que asumirá frente a una controversia que pasó de redes y opinión pública al escenario formal del Congreso

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