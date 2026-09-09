Colombia

Clima en Cartagena para hoy miércoles 9 de septiembre: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las próximas horas de este miércoles 9 de septiembre en Cartagena de Indias.

El clima para este miércoles 9 de septiembre en la ciudad alcanzará una temperatura máxima cercana a los 34 grados, mientras que la temperatura mínima será de aproximadamente 27 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 11, considerado extremo.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones será de aproximadamente 55%, con posibilidad de tormentas aisladas. La nubosidad será variable y podrá alcanzar entre 82% y 93% durante las horas más cubiertas del día, mientras que en la noche rondará entre 63% y 75%.

En tanto, las ráfagas de viento podrán alcanzar aproximadamente los 35 kilómetros por hora durante el día y situarse cerca de los 23 kilómetros por hora durante la noche.

¿Cómo es el clima en Cartagena?

Pese a encontrarse en las costas del norte de Colombia, muy cerca del mar caribe, el clima en la ciudad de Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable.

PUBLICIDAD

En Cartagena la temperatura promedio anual ronda los 27 grados centígrados, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 31 y 33 grados centígrados. Mientras que por la noche, la temperatura mínima desciende hasta los 24 y 25 grados centígrados.

Cartagena tiene una larga temporada de lluvias y una corta época seca a lo largo del año.

La temporada de precipitaciones va de mayo a noviembre, siendo octubre el mes más lluvioso.

Por su parte, los días secos para Cartagena son de diciembre a abril, siendo enero, febrero y marzo los más secos.

El clima en la ciudad de Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable (EFE)
El clima en la ciudad de Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable (EFE)

Clima en Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en Cartagena de IndiasClima en cartagena hoyClima en cartagena de Indias mañanaClima en cartagena de Indias tarde

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fusagasugá niega entrega de alimentos dañados en PAE y anuncia controles tras alerta

La Alcaldía reconoció fallas con el operador anterior, pero aseguró que los productos señalados fueron retirados antes de llegar a estudiantes

Fusagasugá niega entrega de alimentos dañados en PAE y anuncia controles tras alerta

Verano pide reabrir consulado de EE. UU. en Barranquilla y critica centralismo en Bogotá

El gobernador del Atlántico dijo que depender solo de la embajada en la capital limita gestiones académicas, empresariales y regionales

Verano pide reabrir consulado de EE. UU. en Barranquilla y critica centralismo en Bogotá

MinVivienda enfrenta hoy debate de moción de cesura por viaje en plena emergencia de terremoto en Colombia

El debate contra Jaime Andrés Beltrán fue citado para este 9 de septiembre. El ministro deberá responder por su viaje familiar a Santa Marta

MinVivienda enfrenta hoy debate de moción de cesura por viaje en plena emergencia de terremoto en Colombia

Página de Indumil colapsa tras decreto que reactivó permisos de porte de armas

La alta demanda de usuarios generó fallas en el portal después de que el Gobierno levantara la suspensión general de esos permisos

Página de Indumil colapsa tras decreto que reactivó permisos de porte de armas

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este martes 8 de septiembre

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este martes 8 de septiembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Pautips se disculpó por sus actitudes en ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “No me siento orgullosa”

Pautips se disculpó por sus actitudes en ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “No me siento orgullosa”

Camila llega a Bogotá con su ‘Adiós World Tour’ para celebrar 20 años de historia musical: fecha, lugar y precios

Carlos Vives confirmó la reprogramación de cinco fechas de su gira en Colombia por el terremoto y los incendios que azotaron al país

Jorge Rausch, jurado de ‘Masterchef Celebrity’, reveló cuál fue su primer paso para conquistar a la DJ Alejandra Rosales: “Es muy sexy”

Shakira presentó su lista de invitados a Macondo Park: Aria Vega y Juan Pablo Vega lideran la cuota colombiana

Deportes

Mayer Candelo, el ídolo de Millonarios que estaría a un paso de volver al club junto a Alberto Gamero

Mayer Candelo, el ídolo de Millonarios que estaría a un paso de volver al club junto a Alberto Gamero

Dirigentes del fútbol colombiano pidieron al Congreso cambios legales contra la violencia en los estadios

Medellín sufrió con el vuelo para enfrentar al Deportivo Pasto: en riesgo partido de Copa Colombia

Alberto Gamero prometió ganar más títulos en Millonarios: busca jugadores para reforzar estas tres posiciones

“La Dimayor ve a los jugadores como animales”: la dura declaración de Acolfutpro por el caso de Yhormar Hurtado