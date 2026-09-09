Página de Indumil colapsa tras decreto que reactivó permisos de porte de armas

Pistola - La alta demanda de usuarios generó fallas en el portal después de que el Gobierno levantara la suspensión general de esos permisos - crédito archivo Colprensa

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La página web de la Industria Militar de Colombia, Indumil, presentó fallas este martes 8 de septiembre, pocas horas después de que el Gobierno nacional anunciara el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país.

De acuerdo con la información publicada por Semana, la caída del portal se produjo en medio de una alta demanda de usuarios interesados en consultar información y realizar trámites relacionados con armas. La congestión se registró luego de que el presidente Abelardo de la Espriella firmara el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, con el que se puso fin a la suspensión general de estos permisos.

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El Gobierno explicó que la medida busca restablecer los permisos para ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos por la ley, manteniendo los controles de las autoridades. Sin embargo, el anuncio generó un aumento inmediato en las consultas al portal de Indumil, lo que derivó en dificultades de acceso.

Pistola - La alta demanda de usuarios generó fallas en el portal después de que el Gobierno levantara la suspensión general de esos permisos

Reactivación no implica libre porte

Aunque el decreto levantó la suspensión general, las autoridades recordaron que la reactivación de los permisos no significa que exista libre porte de armas. Cada ciudadano debe verificar la vigencia, las condiciones y los requisitos asociados a su autorización antes de portar un arma de fuego.

La medida abrió una alta expectativa entre personas que tenían dudas sobre el estado de sus permisos o que buscaban información sobre los trámites correspondientes. Esa demanda se reflejó en la saturación del sitio web de Indumil, entidad encargada de procesos asociados a la industria militar y a la información institucional sobre este tipo de autorizaciones.

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El colapso del portal ocurrió el mismo día en que se conoció la decisión del Gobierno, lo que evidenció el interés ciudadano por revisar los alcances del decreto. Sin embargo, las recomendaciones apuntan a evitar múltiples intentos simultáneos de ingreso, pues esa práctica puede aumentar la congestión del sistema.

La reactivación de los permisos también exige precaución por parte de los ciudadanos. No todos pueden acceder a una autorización de porte y quienes ya cuentan con una deben revisar que esté vigente y que las condiciones legales se mantengan. La decisión gubernamental no elimina los controles ni reemplaza los procedimientos establecidos.

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Recomiendan evitar enlaces falsos

Ante las fallas registradas, se recomendó a los usuarios mantener la calma y verificar que la página oficial de Indumil haya restablecido su funcionamiento antes de iniciar cualquier trámite. También se pidió evitar el ingreso de datos personales en enlaces difundidos por redes sociales, mensajes de texto o correos electrónicos que no provengan de fuentes oficiales.

Pistola - La alta demanda de usuarios generó fallas en el portal después de que el Gobierno levantara la suspensión general de esos permisos

La advertencia busca prevenir riesgos de estafas y suplantaciones, especialmente en momentos de alta búsqueda de información, cuando pueden circular páginas falsas o mensajes que prometen adelantar trámites de manera irregular. En estos casos, la recomendación es consultar únicamente canales institucionales y no entregar información personal o financiera en sitios no verificados.

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Los usuarios que hubieran iniciado solicitudes antes de la caída del sistema también deben conservar comprobantes, formularios y documentos relacionados con sus trámites. Si una diligencia quedó incompleta, la recomendación es esperar a que el portal vuelva a estar disponible y revisar los pasos oficiales antes de repetir el proceso.

La situación puso a Indumil bajo presión operativa por el aumento repentino de consultas. Aunque la falla estuvo asociada a la alta demanda, el episodio dejó en evidencia la necesidad de contar con canales estables para atender dudas ciudadanas sobre un tema sensible para la seguridad pública.

El decreto firmado por De la Espriella marca un cambio frente a la suspensión general que venía rigiendo sobre los permisos de porte de armas. Aun así, su aplicación dependerá de los controles, verificaciones y requisitos definidos por las autoridades competentes.

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Por ahora, la principal recomendación para los ciudadanos es no asumir que el levantamiento de la suspensión habilita automáticamente el porte. Cada caso debe ser revisado conforme a la autorización vigente y a las condiciones legales aplicables. Mientras se normaliza el portal, las autoridades insisten en usar únicamente fuentes oficiales y evitar trámites por canales no autorizados.