Colombia

Zapatoca, el pueblo de seda de Santander que es ideal para una escapada entre cascadas y clima fresco en el Día de Amor y Amistad

A dos horas y media de Bucaramanga, el pueblo ofrece arquitectura antigua, museos, cuevas y comida andina para celebrar en compañía durante un fin de semana

Vista aérea de una plaza con árboles, una iglesia de piedra con dos torres y casas con tejados rojos frente a las montañas.
Zapatoca se presenta como una opción para celebrar el Día del Amor y la Amistad con un viaje de fin de semana en Santander - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Alcaldía Municipal de Zapatoca
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Zapatoca combina clima templado, paisajes de montaña y recorridos históricos como una alternativa para quienes buscan celebrar el Día del Amor y la Amistad con un viaje de fin de semana en Santander. El municipio, situado a unas dos horas y media de Bucaramanga, ofrece miradores, cavernas, cascadas, balnearios y una oferta gastronómica vinculada con la tradición andina.

La alcaldía local y los portales Weekend Colombia y Guía Turística de Santander destacan que el destino se ubica en un valle conocido por sus fundadores como El Llano de las Flores. Su altura, cercana a los 1.737 metros sobre el nivel del mar, mantiene una temperatura promedio de entre 18 °C y 19 °C, condición que dio origen al apelativo de “ciudad del clima de seda”.

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Un destino para recorrer en pareja o con amigos

Zapatoca fue fundada en 1743 por Francisco Basilio de Benavides y Melchor de la Prada. El trazado urbano conserva calles estrechas y una arquitectura asociada a la presencia española y europea en la región, de acuerdo con la información divulgada por los portales turísticos consultados.

El municipio santandereano reúne vistas del Chicamocha, caminatas entre montañas, una cascada para explorar y una caverna con pasado indígena a pocos minutos del centro urbano - crédito Alcaldía Municipal de Zapatoca
El municipio santandereano reúne vistas del Chicamocha, caminatas entre montañas, una cascada para explorar y una caverna con pasado indígena a pocos minutos del centro urbano - crédito Alcaldía Municipal de Zapatoca

El municipio recibe el nombre de “Ciudad Levítica” por la cantidad de vocaciones religiosas surgidas en la población. Según Guía Turística de Santander, allí nacieron un cardenal emérito, nueve obispos, cerca de 150 sacerdotes y alrededor de un centenar de monjas y misioneras.

Quienes quieran conocer esa historia pueden visitar el Museo de Arte Religioso, ubicado en el Colegio Sagrado Corazón de la Comunidad Betlemita de Colombia. El espacio reúne efigies, ornamentos, vasos sagrados, mitras y otros elementos del culto católico que hacen parte de la memoria religiosa de Zapatoca.

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El recorrido por el casco urbano puede complementarse con una parada en la entrada del municipio, donde hay un Renault 4 ubicado sobre una roca. La estructura lleva la frase “los zapatocas nos quebramos demostrando que no somos tacaños”, una referencia al humor local y a la fama de ahorradores atribuida a sus habitantes.

Zapatoca conserva un casco urbano de calles estrechas y arquitectura de origen español y europeo desde su fundación en 1743 - crédito Alcaldía Municipal de Zapatoca
Zapatoca conserva un casco urbano de calles estrechas y arquitectura de origen español y europeo desde su fundación en 1743 - crédito Alcaldía Municipal de Zapatoca

Miradores, cascadas y balnearios en Zapatoca

Uno de los planes para quienes viajen en pareja o con amigos es el Mirador Los Guanes, situado a unos 15 minutos del casco urbano. Desde ese punto se observan varios municipios de Santander y el encuentro del cañón del río Chicamocha con el río Suárez, que da origen al río Sogamoso.

La geografía de Zapatoca ofrece contrastes entre zonas cálidas cercanas a los ríos Suárez y Sogamoso y áreas frías en las serranías de Los Yariguíes y San Javier. Esta variedad permite encontrar recorridos de naturaleza a poca distancia del centro poblado.

La Cascada La Lajita es otra de las opciones señaladas por Weekend Colombia. El lugar está rodeado de montañas y agua, y puede visitarse mediante caminatas ecológicas que conectan a los viajeros con paisajes rurales del municipio.

El Mirador Los Guanes permite observar municipios de Santander y la unión del cañón del río Chicamocha con el río Suárez, que da origen al río Sogamoso - crédito Alcaldía Municipal de Zapatoca
El Mirador Los Guanes permite observar municipios de Santander y la unión del cañón del río Chicamocha con el río Suárez, que da origen al río Sogamoso - crédito Alcaldía Municipal de Zapatoca

Para un plan de baño, el Pozo del Ahogado cuenta con una caída de agua procedente de la quebrada Zapatoca. La información turística sobre el lugar refiere una leyenda vinculada con una apuesta entre campesinos, aunque actualmente el sitio es visitado por quienes buscan nadar y disfrutar de las rocas y el entorno natural.

Estos espacios requieren preparación para caminatas y actividades al aire libre. Los viajeros deben revisar las condiciones de acceso, llevar ropa adecuada, hidratarse y atender las recomendaciones de guías locales o de los responsables de cada atractivo.

La Cueva del Nitro es uno de los recorridos más conocidos de Zapatoca. Desde el municipio se puede llegar a pie en aproximadamente 30 minutos, según la información suministrada por la alcaldía local.

El lugar recibe su nombre por la presencia de nitrato de potasio en su interior. La caverna está dividida en 18 sectores denominados salones por los habitantes de la zona, y el recorrido comienza en una cavidad amplia donde entra luz a través de grandes formaciones rocosas.

La Cueva del Nitro destaca entre los atractivos de Zapatoca por sus 18 salones, su contenido de nitrato de potasio y su vínculo con rutas indígenas de la región - crédito Alcaldía Municipal de Zapatoca
La Cueva del Nitro destaca entre los atractivos de Zapatoca por sus 18 salones, su contenido de nitrato de potasio y su vínculo con rutas indígenas de la región - crédito Alcaldía Municipal de Zapatoca

La tradición local señala que, hace unos 500 años, los indígenas utilizaron este paso para acortar el camino entre lo que hoy corresponde a Barichara y San Gil. Por esa razón, el sitio combina el interés por la exploración subterránea con referencias a los pueblos que habitaron el territorio antes de la fundación del municipio.

Otro punto histórico es el antiguo cementerio o campo santo, donde se encuentra la tumba del alemán Georg Ernest Heinrich Von Lengerke. El personaje fue retratado en la obra La otra raya del tigre, del escritor zapatoca Pedro Gómez Valderrama.

Von Lengerke construyó caminos que conectaron a Zapatoca con otros municipios de la región. Su presencia forma parte de los relatos sobre la influencia de comerciantes y migrantes europeos en el desarrollo económico y vial de Santander.

La Cascada La Lajita y el Pozo del Ahogado amplían la oferta de naturaleza en Zapatoca con caminatas, baño y recorridos entre montañas y quebradas - crédito Alcaldía Municipal de Zapatoca
La Cascada La Lajita y el Pozo del Ahogado amplían la oferta de naturaleza en Zapatoca con caminatas, baño y recorridos entre montañas y quebradas - crédito Alcaldía Municipal de Zapatoca

Gastronomía y cómo llegar desde Bucaramanga

La experiencia puede incluir platos tradicionales como las chorotas, preparaciones rellenas de maíz; el sancocho andino y el cabro. Estos alimentos hacen parte de la oferta culinaria asociada con la zona y pueden integrarse a un recorrido de fin de semana por restaurantes y establecimientos locales.

Para llegar desde Bucaramanga, las empresas Cootransmagdalena y Copetrán cuentan con rutas desde la terminal de transportes. La información suministrada indica que los servicios salen desde las 5.00 a. m., y tienen frecuencias de dos horas hasta las 4.00 p. m.

Los horarios de regreso operan bajo una programación similar, con una hora adicional de servicio. El trayecto atraviesa parte del cañón del río Sogamoso y permite observar paisajes rurales, cultivos y ventas de productos propios de Santander, como piñas, tunas y preparaciones de cabro.

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