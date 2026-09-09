Colombia

Vuelos de Abelardo de la Espriella que costaron $1.117 millones desataron críticas de la oposición: “¿Esto era lo de austeridad?"

La polémica por los gastos del Gobierno nacional generó críticas de distintos sectores políticos, que cuestionaron el uso de recursos públicos y la promesa de reducción fiscal de la actual administración

Un informe reveló que los vuelos oficiales del presidente Abelardo de la Espriella tuvieron un costo de $1.117 millones durante sus primeros 18 días de mandato - crédito Joel González/Presidencia - @JohanaOsorioM_/X
Un informe reveló que los vuelos oficiales del presidente Abelardo de la Espriella tuvieron un costo de $1.117 millones durante sus primeros 18 días de mandato - crédito Joel González/Presidencia - @JohanaOsorioM_/X
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Un debate se desató en redes sociales tras la revelación de un informe oficial del Ministerio de Defensa sobre el gasto de recursos públicos en los desplazamientos aéreos del presidente Abelardo de la Espriella.

El documento, entregado como respuesta a una acción de tutela radicada por el representante a la Cámara José Luis Bohórquez, el cual fue divulgado por Caracol Radio, señala que durante sus primeros 18 días de mandato el jefe de Estado acumuló un costo de $1.117 millones en vuelos oficiales realizados en aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana.

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Oposición cuestiona millonario gasto aéreo del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Una de las primeras en pronunciarse fue la exsenadora María José Pizarro, una de las figuras más cercanas a Gustavo Petro, quien cuestionó que las medidas de austeridad promovidas por el mandatario no parecen aplicarse a él mismo.

“Ahí tienen la austeridad de De La Espriella, no sabe vivir austeramente porque su estilo de vida es opulento y extravagante, lo que pasa es que ahora lo hace a costillas del pueblo colombiano. Vuelos de 6 o 7 minutos para ir a una sede deportiva en Barranquilla, qué descaro (sic)”, expresó la excongresista en la red social X.

María José Pizarro calificó de contradictorio el gasto y cuestionó el uso de helicópteros para trayectos de apenas unos minutos - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro calificó de contradictorio el gasto y cuestionó el uso de helicópteros para trayectos de apenas unos minutos - crédito @PizarroMariaJo/X

Por su parte, otros integrantes de la bancada de oposición sumaron sus observaciones frente al promedio diario que representan estas operaciones para el presupuesto de la nación.

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Alejandra Omaña, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y conocida como Amaranta Hank, también se pronunció en la misma red social y cuestionó el costo que tuvo para los colombianos el uso del helicóptero por parte del mandatario.

“1.117.705.478 pesos se gastó en helicóptero en 17 días. 66 millones de pesos en promedio por día (sic)”, publicó.

Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, señaló que el gasto equivaldría a un promedio cercano a $66 millones diarios - crédito @aleomanao/X
Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, señaló que el gasto equivaldría a un promedio cercano a $66 millones diarios - crédito @aleomanao/X

Kevin Gómez Paz, abogado y senador del Valle del Cauca, también se sumó a las críticas a través de X y cuestionó el gasto asociado a los desplazamientos aéreos del presidente Abelardo de la Espriella.

“¡$1.117 MILLONES en solo 17 días! Ese es el costo del derroche aéreo de Abelardo (sic)”, escribió Gómez Paz, que además cuestionó el uso de helicópteros Black Hawk de la fuerza pública para desplazamientos que, según afirmó, fueron de apenas 10 minutos en Barranquilla.

El senador también acusó al Gobierno de aplicar un doble rasero frente al uso de estos recursos públicos y lanzó una fuerte crítica contra sus contradictores políticos: “HIPÓCRITAS, al final el problema no es quien haga las cosas, el problema es que ustedes se creen los dueños de la verdad (sic)”.

El senador Cristian Kevin Gómez Paz también cuestionó el monto y calificó los desplazamientos como un “derroche aéreo” - crédito @ckevingomez/X
El senador Cristian Kevin Gómez Paz también cuestionó el monto y calificó los desplazamientos como un “derroche aéreo” - crédito @ckevingomez/X

La senadora Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico, también reaccionó a la polémica por los gastos del Gobierno de Abelardo de la Espriella y puso en duda el cumplimiento de las promesas de austeridad anunciadas por la actual administración.

A través de X, la congresista cuestionó directamente el manejo de los recursos públicos y escribió: “¿Esto era lo de austeridad?”, al hacer referencia a los cuestionamientos que surgieron por los gastos asociados a los desplazamientos del mandatario.

Isabel Zuleta se sumó a las críticas con una pregunta sobre el compromiso del Gobierno con la austeridad - crédito @ISAZULETA/X
Isabel Zuleta se sumó a las críticas con una pregunta sobre el compromiso del Gobierno con la austeridad - crédito @ISAZULETA/X

De igual manera, el senador Alejandro Ocampo se sumó a las críticas por el gasto de los vuelos oficiales del presidente Abelardo de la Espriella y cuestionó el costo de sus desplazamientos en helicóptero.

“Los paseos de Abelardo en helicóptero en 17 días nos han costado $1.117 millones. Le pagamos paseos para ir a visitar a los Char”, escribió el congresista en redes sociales.

Alejandro Ocampo cuestionó el millonario costo del uso del helicóptero por parte de Abelardo de la Espriella en solo 18 días de gobierno - crédito @alejoocampog/X
Alejandro Ocampo cuestionó el millonario costo del uso del helicóptero por parte de Abelardo de la Espriella en solo 18 días de gobierno - crédito @alejoocampog/X

Lo que también llamó la atención fue el silencio de Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, que durante el gobierno de Gustavo Petro se hizo conocido por sus denuncias sobre la contratación estatal.

Briceño ganó el apodo de “Mr. Secop” por utilizar esta plataforma para revisar contratos públicos y cuestionar posibles irregularidades durante el anterior mandato.

Ahora, varios usuarios de X destacaron que el congresista no se ha pronunciado sobre los cuestionamientos a los gastos del Gobierno de Abelardo de la Espriella, lo que generó críticas entre sus detractores.

La controversia también puso el foco sobre Daniel Briceño, quien durante el gobierno anterior se hizo conocido por sus denuncias sobre contratación estatal - crédito X
La controversia también puso el foco sobre Daniel Briceño, quien durante el gobierno anterior se hizo conocido por sus denuncias sobre contratación estatal - crédito X

Esto fue lo que encontraron en el gasto de los vuelos en helicóptero del mandatario

En el reporte que conoció el medio en mención, se precisa que de los 103 trayectos registrados por la Casa Militar, más de la mitad corresponden a vuelos de corta duración efectuados dentro del perímetro urbano de Barranquilla.

Específicamente, el documento contabiliza 64 desplazamientos con una duración inferior a los 10 minutos y 36 trayectos de menos de cinco minutos que conectaron el aeropuerto internacional de la capital del Atlántico con la sede deportiva del equipo de fútbol Atlético Junior, de la familia Char.

El congresista citante cuestionó públicamente la frecuencia de los recorridos aéreos y la justificación técnica de los traslados en helicóptero dentro de una misma jurisdicción municipal: “O sea, son vuelos entre la misma ciudad. Y lo peor de todo, 36 de esos vuelos son de menos de cinco minutos, porque son vuelos que él hace desde el aeropuerto a la sede del Club Atlético Junior”.

- crédito @defensoresco/X
La revelación de 103 vuelos oficiales, incluidos trayectos de menos de cinco minutos dentro de Barranquilla, puso bajo la lupa el gasto aéreo del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @defensoresco/X

“Pagamos vuelos para que el señor Abelardo no ande en camioneta, sino que ande en helicóptero entre el Atlético Junior y el aeropuerto de Barranquilla”, explicó el representante José Luis Bohórquez, según la divulgación del material por parte del medio citado.

La divulgación de estas cifras generó reacciones inmediatas en el Congreso de la República, principalmente por parte de congresistas del movimiento político Pacto Histórico, quienes señalaron una contradicción entre los costos reportados y las propuestas de austeridad fiscal promovidas por el Poder Ejecutivo al inicio de su gestión.

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