Él es Giovanni San Vicente, el cabecilla del Tren de Aragua que habría ordenado desde Venezuela el asesinato en Bogotá del profesor Kevin Santiago Ángel: “Bogotá me pertenece”

La DEA está colaborando con las autoridades colombianas para establecer los vínculos del Tren de Aragua con el crimen del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá - créditos FBI | Red social Facebook

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Una delicada revelación que conoció Noticias RCN, ha puesto al descubierto cómo el Tren de Aragua seguiría haciendo de las suyas en Bogotá, y en específico, en la localidad de Kennedy, luego de los hallazgos que ha dejado el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación, que atribuyó a una célula de la organización criminal trasnacional el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón.

El cuerpo del docente se encontró el 25 de mayo de 2026 en una ciclorruta de El Tintal, en Bogotá dentro de una maleta.

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De acuerdo con la investigación, la orden para cometer el crimen habría partido desde Venezuela y tuvo como objetivo apartar al educador de actividades sociales que, según el ente acusador, afectaban las rentas ilegales de la organización.

Dicha orden, habría llegado desde el mandamás y máximo cabecilla del Tren de Aragua: Giovanni Vicente Mosquera Serrano, más conocido con los alias de Giovanni San Vicente, y “Viejo viejo”; uno de los diez criminales hispanos más buscados por el FBI.

Los audios de “Giovanni San Vicente” del Tren de Aragua: “Bogotá me pertenece en su totalidad”

De acuerdo con lo que explicó el informe del mismo medio, un agente de la DEA (oficina de Administración de Control de Drogas de los EE. UU.) se habría infiltrado dentro de la empresa criminal y habría obtenido los audios, que hacen parte de una llamada en la que uno de los interlocutores sería el máximo cabecilla del Tren de Aragua, y por el que el FBI ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.

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En el primer fragmento de la comunicación, Mosquera Serrano dejó en claro que aún gozaría de poder en varias zonas de la capital gracias a las rentas producto del microtráfico y el cobro de extorsiones.

“Con el respeto que usted se merece y me merezco yo todas las pistolas en Bogotá son mías, todo todo. Todas las ollas son mías. Bogotá me pertenece en su totalidad no hay una olla ahí que no sea mía”, afirma el líder criminal venezolano.

crédito captura de pantalla Noticias RCN

La segunda parte, refleja el desdén por parte de “Giovanni San Vicente” al no mostrar reparos en afirmar que tendría uniformados presuntamente comprados para poder operar a diestra y siniestra.

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“Mira los policías son panitas míos en todo lado, y que es lo que es Giovanni, yo soy un hombre serio, págame mis vainas porque te lo agarré... somos amigos bellos pa’ eso ustedes trabajan”, dice el cabecilla del Tren de Aragua.

El último aparte de la llamada, y una de las más delicadas respecto a la investigación del crimen del profesor Kevin, es que Mosquera Serrano ordenaría homicidios todos los días en Bogotá.

“Yo autorizó hasta 5 muertes diarias. 10 muertes diarias, esas muertes son mías yo soy el que los mando a matar”, cierra el audio de “Giovanni San Vicente”.

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crédito captura de pantalla Noticias RCN

Lo que se sabe del crimen del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá

Kevin Santiago Ángel Garzón, de 31 años, desapareció el 20 de mayo, cuando salió de su vivienda para dirigirse a la institución educativa Santiago de las Atalayas, donde trabajaba como profesor.

Ese día habló por última vez con su madre, Marta Garzón, hacia las 6:20 p. m., cuando le dijo que estaba en un gimnasio del barrio Gran Colombiano, en Kennedy, suroccidente de la capital colombiana.

El docente no volvió a su casa. Cinco días después, sus familiares recibieron la notificación de que el cuerpo había sido encontrado sin vida y permanecía en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses desde el viernes 22 de mayo.

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Como parte del proceso judicial tras el operativo que dejó hasta el momento ocho personas detenidas (siete hombres y una mujer), la Fiscalía General de la Nación indicó que el asesinato sería resultado de un plan ejecutado por una estructura vinculada con el Tren de Aragua. La hipótesis señala que las actividades comunitarias del profesor obstaculizaban la venta de estupefacientes y el control territorial que la red criminal buscaba mantener en sectores de Bogotá.

Los detenidos son:

Ósmer Josué Castillo Urbaneja, alias Osmer.

Franyer Eduardo Vázquez Moras.

Gacelas Nairobi Sojo Lira, alias Alondra.

Emiro Manuel Nieves Morgado, alias Mario Bros.

Luis Alberto Camejo González, alias Luis Panadero.

Eduin Vikzabith Herrera Martínez, alias Looney Tunes.

Arístides José Mendoza Rodríguez, alias Colmillos.

Raúl Antonio Pérez Pérez, alias Tun Tun

La Fiscalía sostiene que la orden se impartió desde Venezuela

La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía informó que la orden para asesinar a Ángel Garzón habría sido emitida por mandos de la organización desde Venezuela.

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Según la investigación, a nivel local la operación habría sido coordinada por un hombre conocido como alias Osmer, a quien señalan como uno de los responsables de las finanzas de la estructura en Bogotá.

La Fiscalía sostiene que sus labores en la comunidad generaban resistencia frente a las redes que obtenían recursos de la distribución de drogas, y en un caso concreto se mencionó cómo el docente realizaba actividades con estos jóvenes en el parque del sector de Bellavista.

De acuerdo con esa línea investigativa, la organización consideraba que las acciones del docente afectaban sus intereses económicos. Por esa razón, el grupo habría puesto en marcha un plan para ganarse su confianza y llevarlo a un lugar donde fue atacado.

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La investigación señala que el plan comenzó en los primeros días de mayo. Una mujer conocida como alias Alondra habría asumido la tarea de acercarse al profesor mediante un perfil falso en redes sociales.

Según el expediente, la mujer inició conversaciones personales e íntimas con Ángel Garzón y le envió fotografías para convencerlo de que tenía un interés sentimental. La Fiscalía sostiene que ese contacto se prolongó durante varias semanas.

Cuando logró ganarse la confianza del docente, alias Alondra le habría propuesto un encuentro presencial para la noche del 20 de mayo. La cita se habría acordado en un apartamento de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

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El ente acusador indicó que el profesor llegó a la vivienda y fue sometido allí antes de que se produjera su muerte. Los detalles del caso hacen parte de la investigación por homicidio, tortura y desaparición forzada.

Policías detectaron a dos hombres en un motocarro durante la madrugada

La madrugada del 21 de mayo, patrulleros que recorrían la zona observaron a dos hombres que se movilizaban en un motocarro por una ciclorruta. De acuerdo con el expediente, los agentes realizaron un procedimiento de registro al advertir una conducta que consideraron sospechosa.

Durante la requisa, los uniformados habrían encontrado rastros de sangre en las manos de uno de los hombres. Esa situación activó una alerta que derivó en el hallazgo del cuerpo de Ángel Garzón en el sector de El Tintal.

Las ocho personas fueron capturadas en Bogotá y Pamplona (Norte de Santander), tras un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar y la Policía Nacional permitió la captura de ocho personas en Bogotá y Pamplona, Santander.

Los procesados fueron imputados por homicidio, tortura y desaparición forzada. Según la información disponible, ninguno aceptó esos cargos durante las audiencias judiciales.

La Fiscalía continuará con la presentación de elementos probatorios para establecer la responsabilidad individual de los detenidos y determinar si actuaron bajo órdenes de miembros del Tren de Aragua ubicados fuera de Colombia, y la mañana del martes 8 de septiembre se seguirá con la audiencia de medida de aseguramiento de las ochos personas.