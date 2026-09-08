Luis Díaz nominado al Balón de Oro 2026: contra quiénes compite la figura de la selección Colombia y el Bayern Munich

Nominación de Luis Díaz al Balón de Oro tras su rendimiento individual en el 2026 con Bayern Múnich y la selección Colombia - crédito Balón de Oro

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Luis Díaz fue anunciado como uno de los candidatos en la lista de 30 nominados a ganar el Balón de Oro 2026 al mejor jugador del año. El atacante de la selección Colombia en el año disputó 60 partidos con Bayern Múnich y el equipo nacional, marcó 28 goles y dio 21 asistencias, siendo gran figura en los títulos de Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa con el conjunto bávaro.

Con el conjunto Bávaro, en su primera temporada acumuló 51 partidos en cuatro competencias. En la Liga alemana fueron 32 encuentros y un saldo de 15 goles y 14 asistencias, integrando el tridente ofensivo junto a Harry Kane y Michael Olise, también nominados al Balón de Oro. En la DFB Pokal fueron seis partidos hacia el título, tres goles y dos pases de gol.

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En la Champions League, Díaz avanzó hasta las semifinales jugando 12 partidos y siendo uno de los goleadores del plantel con siete anotaciones y tres asistencias. El primer partido de ‘Lucho’ con el Bayern terminó en título al derrotar al Stuttgart 2-1 siendo el guajiro uno de los anotadores.

Luis Díaz no brilló en el Mundial 2026, pero aun así marcó un gol y dio una asistencia - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

En selección Colombia, Luis Díaz disputó los partidos de la Eliminatoria Sudamericana que le dio el cupo a la Tricolor a la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de ocho años sin disputar el torneo de selecciones más importante del mundo. A esto se sumaron los partidos del 2026 en el Mundial donde el extremo disputó los cinco duelos hasta los octavos de final, marcó un gol y dio una asistencia. Además, fueron cuatro partidos amistosos en donde Lucho anotó un gol y aportó un pase de gol.

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La candidatura de 2026 es la segunda de su carrera. La primera llegó en 2022, cuando terminó en el puesto 17 tras consolidarse en Inglaterra. En la noticia de su nominación publicada en la página web del Balón de Oro, la organización destacó el contraste del chico de La Guajira al que la falta de comida debilitó físicamente, al atacante que hoy integra la ofensiva del club bávaro y vuelve a competir por un lugar entre los candidatos al Balón de Oro de 2026.