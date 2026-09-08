“Los últimos cuatro años han sido una aberración”: Marco Rubio destacó la reunión con Abelardo de la Espriella y lanzó crítica al Gobierno Petro

El secretario de Estado remarcó la importancia de recuperar una relación diplomática saludable con Colombia, y destacó la urgencia del país por recuperarse de "cuatro años de desastres", así como del terremoto del pasado 10 de agosto - crédito Presidencia de Colombia

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció luego de haber sostenido una reunión con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la sede alterna de la Presidencia de la República en Barranquilla.

De acuerdo con el funcionario del país norteamericano, el tema más importante que se abordó en el encuentro es el de la seguridad. Aseguró que Estados Unidos está interesado en apostarle a la seguridad en Colombia, puesto que las organizaciones criminales que operan en el país constituyen un peligro para la población estadounidense.

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“Sin seguridad un país no puede progresar y las amenazas a la seguridad que enfrenta Colombia son las mismas que enfrentamos nosotros en Estados Unidos. Las mismas redes, los mismos grupos de criminales”, afirmó el secretario de Estado en una rueda de prensa.

Según detalló, la función más importante de cualquier gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, insistió en que, en medio de la carencia de condiciones de seguridad adecuadas, no es posible apostarle al desarrollo de una Nación.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, abordó un tema clave con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio: la lucha contra el narcoterrorismo, que afecta a ambas naciones. Advirtió sobre malas decisiones en la materia por parte del Gobierno Petro - crédito Joel González/Presidencia/Flickr y Presidencia de Colombia

En consecuencia, afirmó que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella debe apuntarle a la protección de la población, para lo cual tiene que resolver varios problemas que, a su juicio, fueron generados durante la administración anterior, liderada por el exmandatario Gustavo Petro Urrego.

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“Tenemos mucho que hacer, porque desafortunadamente, este Gobierno ha heredado una serie de desastres, malas decisiones que se hicieron. Nosotros, hasta cierto punto, nos sentimos igual cuando asumimos el poder hace un año y medio, pero ustedes están enfrentando los errores de los últimos cuatro años y tienen que arreglar eso”, señaló.

Marco Rubio recordó que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia durante la administración Petro pasó por momentos de dificultad. Sin embargo, aseguró que ahora el panorama es positivo, porque se están superando los problemas que distanciaron a los gobiernos.

El secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que en el Gobierno Petro se cometieron muchos errores que deben ser solucionados en la nueva administración - crédito José Méndez/EFE

“Los últimos cuatro años han sido una aberración entre los gobiernos, pero esto es algo que va a cambiar, que está cambiando”, precisó.

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Además de la seguridad, el secretario de Estado de Estados Unidos se refirió a la emergencia humanitaria que enfrenta Colombia, derivada del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto de 2026 y que afectó a miles de personas en 16 departamentos. El servidor público indicó que, aunque la población colombiana vivió una tragedia, ahora hay oportunidades para avanzar hacia la prosperidad de Colombia, mediante el fortalecimiento de los lazos entre los países.

Recordó que Estados Unidos y Colombia tienen un vínculo “muy fuerte”, que supera el concepto de la cooperación entre gobiernos. Desde su perspectiva, se trata de una alianza cultural y social que ha perdurado durante años, tanto así, que desde el país norteamericano se hace un seguimiento cercano de la situación de Colombia, debido a que esta tiene un impacto directo en el territorio norteamericano.

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Marco Rubio hizo énfasis en la emergencia humanitaria que enfrenta Colombia por el terremoto y aseguró que ahora hay oportunidades de desarrollo - crédito Juan Felipe León/Reuters

Así las cosas, indicó que las naciones pueden apuntarle al desarrollo conjunto si cooperan en sectores que ahora mismo constituyen una oportunidad: el de la energía y el del comercio. “Permite que ambos países se beneficien”, aseguró Marco Rubio en sus declaraciones ante la prensa.

Al finalizar su intervención, resaltó el trabajo del presidente Abelardo de la Espriella e insistió en la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.

“Yo estoy muy emocionado de, después de no estar aquí tantos años, poder regresar y poder estar con una persona que conozco, que tiene una gran visión, energía por el futuro y me encanta estar en un país que ha sido nuestro aliado más fuerte en la región durante muchos años y esperamos no solamente restaurar eso, también crear una época dorada de relación entre nuestros dos países y nuestra gente (sic)”, concluyó.

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