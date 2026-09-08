Carros eléctricos toman fuerza en Colombia: Tesla arrasó en agosto y los SUV dispararon las matrículas

Tesla concentró el 45% de las matrículas de vehículos eléctricos realizadas en Colombia durante agosto -crédito Tesla

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El mercado colombiano de vehículos de nuevas tecnologías alcanzó en agosto un punto de inflexión: eléctricos e híbridos sumaron 13.737 matrículas y representaron el 50,6% de los automotores nuevos registrados durante el mes. Es la mayor participación conjunta reportada hasta ahora, de acuerdo con el informe de Fenalco y la Andi, elaborado con información del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

La cifra significa que uno de cada dos vehículos nuevos que llegó al registro utilizó alguna de estas tecnologías. El impulso fue especialmente fuerte entre los eléctricos, cuyas matrículas aumentaron 176% frente a agosto de 2025, al pasar de 1.647 a 4.542 unidades.

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El comportamiento no se limitó a un solo mes. Entre enero y agosto de 2026, Colombia acumuló 33.889 matrículas de vehículos eléctricos, frente a las 10.508 contabilizadas durante el mismo periodo del año anterior; el crecimiento acumulado fue de 222,5%.

El Tesla Model Y fue el modelo eléctrico más matriculado del país en agosto, con 1.902 unidades registradas - crédito Secretaria de Movilidad

El ‘boom’ de los vehículos eléctricos e híbridos

Los híbridos también ampliaron su presencia. En agosto se registraron 9.195 unidades, un aumento de 51,6% respecto de las 6.066 matriculadas un año atrás. Con ese resultado, esta tecnología alcanzó el 33,9% de participación dentro del mercado nacional de vehículos nuevos.

Detrás del avance eléctrico aparece un liderazgo claro de Tesla. La marca registró 2.046 vehículos en agosto y concentró el 45% de todas las matrículas eléctricas del país. BYD quedó en segundo lugar, con 746 unidades y una participación de 16,4%, aunque tuvo una caída de 22,9% frente al mismo mes de 2025.

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MG ocupó la tercera posición con 383 vehículos, equivalentes al 8,4%. Chery registró 247 unidades y alcanzó el 5,4%, después de crecer 130,8% anual. Geely completó el grupo de las cinco primeras con 194 matrículas y una cuota de 4,3%. En conjunto, estas cinco marcas reunieron 79,6% del segmento eléctrico durante agosto.

Los SUV eléctricos alcanzaron 3.602 matrículas en agosto, con un crecimiento de 216,8% frente al mismo mes de 2025 -crédito Chery

Tesla también mantuvo la ventaja en el acumulado del año. Entre enero y agosto matriculó 14.107 vehículos eléctricos, el 41,6% del total nacional; BYD sumó 7.332 unidades y obtuvo 21,6% de participación; Chery llegó a 1.893 registros, con un crecimiento de 516,6%; MG alcanzó 1.643, después de aumentar 734%; y Chevrolet cerró el grupo con 1.324 vehículos, tras crecer 527,5%.

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El modelo que más se matriculó en agosto fue el Tesla Model Y, con 1.902 unidades y 41,9% del mercado eléctrico. Le siguieron el BYD Yuan Up, con 323 registros, y el MG S5, con 260. El BYD Seagull, con 241, y el Chery iCar, con 160, completaron los cinco primeros lugares.

Los SUV explican buena parte de esta expansión. Entre enero y agosto acumularon 26.327 matrículas eléctricas, frente a 7.243 en igual periodo de 2025, para un crecimiento de 263,5%. Solo en agosto alcanzaron 3.602 unidades, 216,8% más que las 1.137 registradas un año antes. El Model Y, Yuan Up, S5 e iCar estuvieron entre los modelos que respaldaron ese desempeño.

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La movilidad eléctrica también creció fuera de las principales ciudades, con fuertes aumentos en municipios como La Calera, Tunja y Cúcuta - crédito Corferias

Marcas de carros eléctricos preferidas por los colombianos

Los automóviles eléctricos, aunque con menor volumen, también avanzaron, ya que en los primeros ocho meses del año sumaron 6.952 matrículas y crecieron 134,8% anual. En el mercado híbrido, Toyota encabezó agosto con 1.563 unidades y una participación de 17%. Suzuki registró 1.150, mientras Kia llegó a 1.009 y creció 196,8%. Renault obtuvo 821 matrículas, con un aumento de 72,1%, y Mazda cerró las cinco primeras con 716, pese a una reducción de 10,8%. Estas marcas concentraron 57,2% del segmento híbrido.

El salto registrado durante agosto refleja una transformación visible en la composición de las matrículas nuevas. Aunque las cifras corresponden a registros y no permiten medir por sí solas las ventas efectivas, muestran cómo las tecnologías eléctricas e híbridas ganaron espacio frente a los vehículos convencionales, por lo que el crecimiento se repartió entre marcas consolidadas, nuevos competidores y una oferta dominada por SUV eléctricos.

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La expansión también alcanzó ciudades y municipios fuera de los principales mercados. La Calera registró el mayor crecimiento anual de matrículas eléctricas en agosto, con 2.633%, seguida por Tunja, con 550%, y Cúcuta, con 486%. En los híbridos, Girardot creció 608,3%, Montería avanzó 148,3% y Sincelejo aumentó 145,5%. Entre las principales ciudades, Bogotá registró 3.817 híbridos y creció 56,3%; Medellín alcanzó 1.562, con un aumento de 49,3%, y Cali llegó a 750, con un crecimiento de 34,4%.