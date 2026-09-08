Estos son los colombianos que han sido nominados al Balón de Oro en toda la historia: uno quedó quinto en la votación

Luis Díaz es el colombiano que aparece nominado al Balón de Oro que entrega la revista France Football - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Guardar

Luis Díaz volvió a ser reconocido por su buena temporada con el Bayern Múnich en la campaña 2025/2026, pues apareció en el listado de los 30 jugadores en el mundo que pelean por el Balón de Oro, uno de los premios más prestigiosos para los mejores deportistas del planeta.

El guajiro no es el primer colombiano que es finalista por el galardón, ya que en los últimos 30 años aparecieron otros nombres de futbolistas reconocidos en el país, algunos de ellos estuvieron muy cerca de quedarse con el trofeo por su talento y sus resultados.

PUBLICIDAD

Como dato a tener en cuenta, en la lista final del Balón de Oro también apareció Julián Quiñones, delantero que nació en Nariño, pero se nacionalizó mexicano en 2023 y defendió los colores del Tri en la Copa Mundial de la Fifa 2026, en la que marcó cuatro goles y llegó a los dieciseisavos de final.

¿Qué colombianos fueron candidatos al Balón de Oro?

Aunque el fútbol colombiano nunca ha sido vistoso ni de mucho reconocimiento a nivel internacional, en especial en la actualidad, muchos jugadores se ganaron un espacio en la historia, algunos de ellos incluso se convirtieron en leyendas de conjuntos europeos y ganadores de varios títulos.

PUBLICIDAD

Colombia ha tenido cinco finalistas al Balón de Oro, cuatro de ellos repitieron nominación y el primero fue Faustino Asprilla en 1993 (Roberto Baggio), 1996 (Matthias Sammer) y 1997 (Ronaldo), al ser reconocido por su aporte en conjuntos como el Parma de Italia y el Newcastle de Inglaterra.

Faustino Asprilla fue tres veces nominado a ganar el Balón de Oro en los años 90 -crédito Scott Heppell/REUTERS

Debieron pasar 15 años para que un cafetero volviera a aparecer en la lista final y fue con Falcao García, que en 2012 terminó quinto en la votación, lo más cercano que un hombre del país se ubicó del galardón, además de que ese año entró en el XI Ideal del planeta, y las otras nominaciones se dieron en 2013 y 2017.

PUBLICIDAD

James Rodríguez también fue candidato al Balón de Oro, la primera fue en 2014, el año en que fue goleador del Mundial Brasil 2014 con seis goles, y luego en 2015, por su campaña con el Real Madrid, semifinalista de la Champions League y subcampeón de LaLiga en España.

Radamel Falcao García terminó en el Top 5 del Balón de Oro en 2012 - crédito @ballondor/X

Finalmente, Luis Díaz recibe su segundo llamado a pelear por el premio en su carrera, ya que previamente se presentó en la edición 2022, en el año en que hizo una buena temporada con el Porto y después con Liverpool, al que llegó a mitad de campaña en ese entonces.

PUBLICIDAD

De otro lado, la ceremonia de la edición 2026 será el 26 de octubre en Londres, donde también se entregarán los galardones a los mejores jugadores sub-21, portero, máximo goleador, entrenador y se estrena la categoría a Club del Año, además de que serán divididos en la rama masculina y femenina.

Nominación de Luis Díaz al Balón de Oro tras su rendimiento individual en el 2026 con Bayern Múnich y la selección Colombia - crédito Balón de Oro

Lista de nominados al Balón de Oro 2026:

Jude Bellingham - Real Madrid

Pau Cubarsí - FC Barcelona

Marc Cucurella - Real Madrid

Ousmane Dembélé - PSG

Bruno Fernandes - Manchester United

Luis Díaz - Bayern

Erling Haaland - Manchester City

Gabriel Magalhães - Arsenal

Harry Kane - Bayern

Achraf Hakimi - PSG

Khvicha Kvaratskhelia - PSG

Lamine Yamal - FC Barcelona

Sadio Mané - Al Nassr

Marquinhos - PSG

Lautaro Martínez - Inter

Kylian Mbappé - Real Madrid

Lionel Messi - Inter Miami

Nuno Mendes - PSG

Michael Olise - Bayern

Joao Neves - PSG

Julián Quiñones - Al-Qadisiyah

Willian Pacho - PSG

Declan Rice - Arsenal

Rodri Hernández - FC Barcelona

Ferran Torres - PSG

Fabián Ruiz - PSG

Dayot Upamecano - Bayern

William Saliba - Arsenal

Vinicius - Real Madrid

Vitinha - PSG