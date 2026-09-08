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Luis Díaz fue felicitado por la Federación Colombiana de Fútbol por su nominación al Balón de Oro 2026: así destacó en la selección

El “Guajiro” es el único de la Tricolor actual que hace parte del listado de los 30 mejores jugadores del mundo

La felicitación de la Federación Colombiana de Fútbol a Luis Díaz por su nominación al Balón de Oro 2026 - crédito FCF
La felicitación de la Federación Colombiana de Fútbol a Luis Díaz por su nominación al Balón de Oro 2026 - crédito FCF
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Luis Díaz está nominado a ganar el Balón de Oro 2026. El extremo izquierdo y uno de los capitanes de la selección Colombia fue elegido por la revista France Football, medio de comunicación que organiza este premio, para poderse convertir en el mejor jugador del mundo para este año.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) felicitó al “Guajiro” con un mensaje a través de sus redes sociales en el que expuso: “La nominación de ‘Lucho’ es el reflejo de su excelente temporada con el Bayern Múnich. El colombiano firmó un registro de 26 goles y 23 asistencias, comandando el frente de ataque del conjunto bávaro hacia un triplete de títulos en Alemania: la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania”.

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Por supuesto, también exaltó lo que hizo Díaz con la selección durante 2026: “Con ‘La Sele’, Díaz también lideró el camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputando cinco encuentros hasta la instancia de octavos de final, donde aportó un gol y una asistencia para el combinado nacional”.

Es todo lo que expuso la entidad que maneja a las selecciones Colombia sobre la nominación de Luis Díaz al Balón de Oro 2026.

Nominación de Luis Díaz al Balón de Oro tras su rendimiento individual en el 2026 con Bayern Múnich y la selección Colombia - crédito Balón de Oro
Nominación de Luis Díaz al Balón de Oro tras su rendimiento individual en el 2026 con Bayern Múnich y la selección Colombia - crédito Balón de Oro

Estadísticas de Luis Díaz con la selección Colombia en 2026

El primer partido que jugó el “Guajiro” con la Tricolor en 2026 fue ante Croacia, duelo amistoso el 26 de marzo de 2026 que resultó en pérdida para el equipo colombiano por 2-1. Díaz fue titular y tuvo la cuarta mejor calificación del equipo, y sexta en general, incluyendo los jugadores croatas, según Sofa Score, con un 7,2, calificación que se hace sobre 10. Estuvo en cancha hasta el minuto 71.

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Después, “Lucho” jugó contra Francia en esa misma fecha FIFA. El resultado también fue adverso y esta vez más holgado por 3-1. Sin embargo, Díaz volvió a ser uno de los destacados, o de menor bajo nivel de Colombia, y obtuvo la segunda calificación más alta con 6,3.

Luis Díaz ha jugado 9 partidos, anotado dos goles y dado dos asistencias en 731 con la selección Colombia en 2026 - crédito Sam Navarro/Reuters
Luis Díaz ha jugado 9 partidos, anotado dos goles y dado dos asistencias en 731 con la selección Colombia en 2026 - crédito Sam Navarro/Reuters

Luego llegaron los partidos de preparación para la Copa del Mundo 2026. Y con ellos, las primeras victorias para Luis Díaz con la selección Colombia en este año; tuvo calificación perfecta en la victoria 3-1 ante Costa Rica con 10 puntos, hizo gol y además una asistencia.

El resultado también fue a favor en el enfrentamiento ante Jordania, último partido amistoso antes de la cita orbital de Estados Unidos, ganó el equipo colombiano por 2-0 y Díaz estuvo en el terreno de juego hasta el minuto 46.

El Mundial 2026 fue, bajo la opinión de expertos en análisis de fútbol profesional como Javier Castel, el gran lunar o punto negro en la temporada 2025/2026 para Luis Díaz, pues el jugador no alcanzó la expectativa que generó con su rendimiento en el Bayern Múnich.

Por el contrario, fue uno de los jugadores más criticados por la hinchada colombiana, que se atrevió, incluso, a asegurar que la camiseta le había quedado grande. Fue titular en todos los juegos, ante Uzbekistán, República Democrática del Congo, Portugal, Ghana y Suiza, y solo hizo un gol, ante el equipo uzbeko. Ni una asistencia y fue el jugador que más veces estuvo en fuera de lugar del torneo con 11 ocasiones en esa infracción.

Nominados balon de oro 2026
Este es el listado completo de los 30 nominados al Balón de Oro 2026 - crédito Ballon D'Oro''

Listado completo de los 30 jugadores nominados al Balón de Oro 2026

  • Jude Bellingham
  • Kylian Mbappé
  • Pau Cubarsí
  • Nuno Mendes
  • Marc Cucurella
  • Lionel Messi
  • Ousmane Dembélé
  • João Neves
  • Luis Díaz
  • Michael Olise
  • Bruno Fernandes
  • Willian Pacho
  • Gabriel
  • Julián Quiñones
  • Erling Haaland
  • Declan Rice
  • Achraf Hakimi
  • Rodri
  • Harry Kane
  • Fabián Ruiz
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • William Saliba
  • Lamine Yamal
  • Ferran Torr
  • Sadio Mané
  • Dayot Un Cano
  • Marquinhos
  • Vinicius Jr.
  • Lautaro Martínez
  • Vitinha

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