Bogotá garantizó recursos hasta 2050 para la planta Canoas, el complejo que tratará el 70% de sus aguas residuales y el 100% de Soacha

La planta tendrá una capacidad media de tratamiento de 16 metros cúbicos por segundo y aplicará tratamiento secundario para reducir materia orgánica y otros contaminantes - crédito Eaab

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El Confis Distrital aprobó vigencias futuras por $ 22 billones para financiar la construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ptar Canoas, una obra que tratará el 70% de las aguas residuales de Bogotá y la totalidad de las generadas en el casco urbano de Soacha.

El alcalde mayor Carlos Fernando Galán y la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), Natasha Avendaño, anunciaron la decisión presupuestal. Según informó la Alcaldía Mayor, los recursos estarán garantizados durante la vida del contrato de concesión, prevista hasta 2050.

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La aprobación permite a la Eaab avanzar en la selección del concesionario que construirá y operará la planta. El proyecto ya cuenta con el predio adquirido, licencia ambiental y estructuración técnica, jurídica y financiera, de acuerdo con la información suministrada por la empresa.

La Eaab podrá avanzar en la selección del concesionario de la Ptar Canoas, un proyecto que ya cuenta con predio, licencia ambiental y estructuración técnica, jurídica y financiera - crédito Eaab

Qué es la Ptar Canoas y dónde estará ubicada

La Ptar Canoas será una planta destinada a limpiar las aguas residuales antes de su descarga al río Bogotá. Recibirá los vertimientos provenientes de las cuencas Fucha, Tunjuelo y Tintal, además de las aguas residuales del área urbana de Soacha.

La infraestructura se construirá cerca del embalse del Muña, en el municipio de Soacha. Las aguas llegarán a la planta a través de los interceptores Fucha-Tunjuelo y Tunjuelo-Canoas, con apoyo de la estación de bombeo de Canoas.

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La función de una planta de tratamiento de aguas residuales es retirar contaminantes físicos, químicos y biológicos del agua usada en hogares, comercios, industrias y otras actividades. En el caso de Canoas, el proceso permitirá reducir la carga contaminante que hoy llega al río Bogotá desde buena parte de la capital y Soacha.

La obra tendrá una capacidad media de tratamiento de 16 metros cúbicos por segundo, equivalente a cerca de 498 millones de metros cúbicos de agua residual al año, según la información anunciada por la Eaab. La planta aplicará tratamiento secundario, una fase orientada a disminuir materia orgánica y otros contaminantes presentes en las aguas residuales.

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La Ptar Canoas tratará el 70% de las aguas residuales de Bogotá y la totalidad de las generadas en el casco urbano de Soacha - crédito Eaab

Avendaño afirmó: “La Ptar Canoas será la planta de tratamiento de aguas residuales más grande construida en Colombia”. La gerente agregó que ocupará el segundo lugar de América Latina y el puesto 12 en el mundo por caudal medio tratado a nivel secundario.

Cómo contribuirá a descontaminar el río Bogotá

La construcción de Canoas busca mejorar las condiciones fisicoquímicas y biológicas del río Bogotá, que atraviesa 47 municipios de Cundinamarca. Según la información divulgada, el afluente riega 195.000 hectáreas de cultivos, sostiene el 41% de la actividad productiva nacional y aporta el 8% de la demanda energética del país.

La planta beneficiará directamente a más de 7,3 millones de personas de Bogotá y Soacha. Su impacto se concentrará en el saneamiento de las descargas urbanas, al captar y procesar aguas que hasta ahora no reciben el tratamiento proyectado antes de llegar al río.

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De acuerdo con el anuncio oficial, al río Bogotá se vierten cerca de 1.000 toneladas diarias de residuos sólidos, una cantidad equivalente a 312 piscinas olímpicas. La Ptar Canoas no sustituye las acciones de manejo de residuos ni las obligaciones ciudadanas e institucionales para evitar vertimientos, pero constituye una infraestructura para tratar las aguas residuales de la ciudad.

La Ptar Canoas se construirá cerca del embalse del Muña, en Soacha, y recibirá vertimientos de las cuencas Fucha, Tunjuelo y Tintal para su descarga tratada al río Bogotá - crédito Eaab

El proyecto también aportará al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número seis, relacionado con agua limpia y saneamiento. La Administración distrital estima que Canoas incrementará en 23% el cumplimiento de esa meta nacional.

Tecnología, energía y reúso de agua tratada

La Ptar Canoas incorporará un sistema de lodos activados y desinfección. Entre los resultados esperados figura la producción de 690 toneladas diarias de biosólidos, que son materiales resultantes del tratamiento de aguas residuales y que requieren manejo especializado.

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La planta incluirá secado térmico de biosólidos, una técnica que reduce su humedad mediante calor. También contará con cogeneración de energía a partir de biogás, un combustible producido durante la descomposición de materia orgánica en el proceso de tratamiento.

Según la Eaab, el uso de biogás busca disminuir el consumo energético de la infraestructura. La operación también incluirá modelación digital de información de la construcción y sistemas de instrumentación con inteligencia artificial para mejorar el seguimiento de los procesos de la planta.

La descontaminación del río Bogotá con la Ptar Canoas beneficiará directamente a más de 7,3 millones de personas de Bogotá y Soacha - crédito Eaab

Otro componente será el reúso de agua residual ya tratada en actividades que no requieren agua potable. La información suministrada señala que este mecanismo puede aportar a la seguridad hídrica; como antecedente, en la PTAR Salitre se desarrolla un piloto que destina 77 litros por segundo al sector de la construcción.

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Cómo se financiará la construcción y operación

Las vigencias futuras son autorizaciones presupuestales que permiten comprometer recursos de años posteriores para financiar proyectos de largo plazo. En este caso, el aval del Confis Distrital respalda el pago de las obligaciones asociadas a la construcción y operación de Canoas hasta 2050.

La financiación se realizará mediante un esquema de cofinanciación entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Gobernación de Cundinamarca y la Eaab. El Banco Mundial acompañó la estructuración del proceso de contratación de la concesión y de la interventoría.

Con el respaldo presupuestal aprobado, la Eaab podrá continuar el proceso para contratar al operador de la planta. La ejecución de ese contrato definirá la construcción de la infraestructura y su funcionamiento para el tratamiento de las aguas residuales de Bogotá y Soacha.

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