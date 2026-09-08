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Debut soñado para Gustavo Puerta con Olympiacos de Grecia: titular y gol de “picadita” ante Volos

El volante de la selección Colombia anotó por primera vez desde su llegada al fútbol greco, y fue uno de los dos jugadores más destacados del partido

Gustavo Puerta celebrando su primera anotación con olympiacos de Grecia ante Volos - crédito @OlympiacosRTB/X
Gustavo Puerta celebrando su primera anotación con olympiacos de Grecia ante Volos - crédito @OlympiacosRTB/X
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Gustavo Puerta tuvo un debut soñado con Olympiacos de Grecia. El volante de la selección Colombia fue titular por primera vez con el club, al que arribó en el más reciente mercado de pases de verano en 2026, y anotó al minuto 68 un gol de alto calibre: recibió el balón sobre el punto penal del área rival y en primer toque levantó el esférico para que pasara por encima del arquero, Alexei Koselev, de Volos, generando la llamada definición de “picadita”.

Esa anotación significó el 3-0 de Olympiacos ante Volos, en un duelo válido por la segunda ronda de la liga de Grecia, que lidera el equipo de Gustavo Puerta con seis puntos tras dos partidos jugados. El colombiano salió tres minutos después de anotar su gol, al 71′, por Remo Freuler.

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Puerta fue oficializado como nuevo jugador de Olympiacos el pasado 31 de agosto del 2026, procedente del Racing de España en transferencia defintiva a cambio de 16 millones de euros. Ya había tenido su primera convocatoria en el partido pasado en la Super Liga de Grecia, paradójicamente también ante Volos, el pasado 5 de septiembre. Sin embargo, se quedó en el banco de suplentes todo el compromiso.

Así fue el partido entre Olympiacos y Volos

Olympiacos venció 3-2 al Volos NFC en un partido que tuvo como principales figuras a Armando “La Hormiga” González y a Gustavo Puerta. El delantero mexicano abrió el marcador al minuto 41, tras aprovechar un error del arquero rival dentro del área chica. En el segundo tiempo completó su doblete con un remate de palomita al minuto 50. Además, aportó en la elaboración ofensiva: antes del descanso generó una ocasión para Athanasios Koutsogoulas y, al minuto 67, asistió a Gustavo Puerta para el 3-0.

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