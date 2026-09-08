Posible salida de Rafael Dudamel del Deportivo Cali: este será el futuro del técnico tras eliminación en la Copa Colombia

Rafael Dudamel pasa por una crisis de resultados en el segundo semestre de 2026 con el Deportivo Cali - crédito Colprensa

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Deportivo Cali ahondó en su crisis del segundo semestre de 2026 luego de quedar eliminado de la Copa Colombia en octavos de final, a manos de Atlético Nacional, y despedirse de una oportunidad de salir campeón por primera vez desde 2021, cuando levantó la Liga BetPlay.

El técnico Rafael Dudamel volvió a quedar en duda en el Azucarero, pues la despedida en el certamen se sumó a la racha de resultados adversos en la Liga BetPlay, que le costaron salir de los ocho primeros y volver a ceder terreno en la pelea por no descender en la tabla de promedios.

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Incluso, el próximo encuentro del venezolano sería determinante para su futuro en el banquillo de los vallecaucanos, ya que llegó en marzo de 2026, en un segundo ciclo, y aún no destaca con el club pese a la inversión en la plantilla y la confianza de los directivos.

“Sería muy cobarde”: la decisión del técnico

El Verdiblanco no tuvo oportunidad de hacerle peso a los antioqueños en el estadio Atanasio Girardot, donde no hubo público por sanción al local, y perdió por marcador de 3-0, que pudo ser peor de no ser porque el juez de línea anuló un gol de los dueños de casa.

En rueda de prensa, Rafael Dudamel descartó que renuncie al Deportivo Cali, explicó que tiene el deseo de recomponer el camino y hará todo lo posible por sacar adelante su proyecto, más allá de las críticas y de que la plantilla no le responde de la mejor manera.

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Rafael Dudamel, por ahora, seguiría en el Deportivo Cali para mejorar la situación en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

“No me pasa por mi mente, no lo he analizado; sería muy cobarde de mi parte. Me levanto todos los días con la mayor ilusión y firmeza y eso se lo transmito a mis jugadores, y cuando tú los ves entregándose así, no puedo yo bajar siendo el líder del barco. Comprendo la dificultad y entiendo el ambiente que se genera cuando hay dos o tres resultados adversos; tengo un sentido de pertenencia muy fuerte por Deportivo Cali y, hasta el final, hasta que me den la posibilidad, solo pienso en trabajar y revertir la situación”, afirmó durante una rueda de prensa.

Números en rojo y el fantasma del descenso

Después del terremoto del 10 de agosto en Colombia, de magnitud 7,4 grados en la escala de Richter, las cosas en el cuadro azucarero pasaron de la ilusión por pelear la estrella del fútbol colombiano a sufrir por los fantasmas del descenso y las malas campañas de los últimos cuatro años.

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Prueba de ello es que el Deportivo Cali suma cuatro partidos sin ganar, con dos empates y el mismo número de derrotas, entre Liga BetPlay y la Copa Colombia, lo que dificultó al cuerpo técnico para tener espacio de mejora y paciencia para recomponer el camino.

Rafael Dudamel perdió los dos partidos contra Atlético Nacional en Liga BetPlay y Copa Colombia - crédito Colprensa

Sumado a eso, el verde perdió contra Nacional en dos ocasiones, en el mismo estadio y en las dos competiciones, pero la goleada en copa se convirtió en un detonante para que un sector de la hinchada pida la cabeza de Rafael Dudamel, pero los directivos, por ahora, mantienen el respaldo.

Millonarios será un rival de cuidado

La Dimayor empezará a poner al día a algunos clubes que tienen encuentros pendientes, producto de los aplazamientos por el terremoto, Santa Fe en Copa Sudamericana y otros eventos que afectaron el calendario del fútbol colombiano, pero de a poco se acomodó en las fechas.

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Deportivo Cali visitará a Millonarios por la fecha cinco el 10 de septiembre, en el estadio El Campín, y es uno de los 10 encuentros aplazados de esa jornada que se pospuso por el sismo de 7,4 grados, la cual era en el fin de semana del 15 y 16 de agosto, pero apenas empezó el lunes 7 de septiembre con la caída de Llaneros ante Tolima por 1-2.

Deportivo Cali viene de ser goleado 3-0 por Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Colombia 2026 - crédito Dimayor / Daniel Gallo/VizzorImage

En caso de que los azules superen a los verdes, sería la última oportunidad para que Rafael Dudamel se redima con la institución, pues su proceso se volvería insostenible y, en las últimas semanas, ya se despidieron a cinco entrenadores por malos resultados.

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