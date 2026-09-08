Colombia

El bolsillo de los paisas se aprieta: Medellín registró una inflación de 7,07% y superó la medida nacional

El aumento de precios superó el promedio de todo el país, especialmente en servicios públicos, transporte, educación y alimentos, al afectar más a los hogares de menores ingresos

La suspensión del pico y placa en Medellín aplicará entre el 12 y el 20 de abril de 2025 - crédito Colprensa
Los restaurantes y hoteles registraron la mayor variación anual de precios en Medellín, con un incremento de 9,63% hasta agosto - crédito Colprensa
Guardar

El bolsillo de los hogares en Medellín recibió un golpe mayor al registrado en otras ciudades del país durante agosto. La capital antioqueña cerró el mes con una inflación anual de 7,07%, por encima del 6,24% nacional, de acuerdo con los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La presión no estuvo concentrada en un solo gasto. Restaurantes y hoteles, salud, educación y los servicios relacionados con la vivienda encabezaron las variaciones, mientras otros productos y servicios cotidianos también registraron aumentos por encima del promedio colombiano.

PUBLICIDAD

El grupo que presentó el mayor incremento anual fue restaurantes y hoteles, con 9,63%. Le siguieron salud, con 9,22%, y educación, con 8,23%. En alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la variación llegó a 7,59%, 1,85 puntos porcentuales más que la registrada en el conjunto del país.

El robo al ciudadano francés se presentó en su lugar de hospedaje, ubicado en el sector de El Poblado - crédito Alcaldía de Medellín / sitio web
Los servicios asociados a vivienda, como agua, electricidad, gas y otros combustibles, aumentaron 7,59% en la capital antioqueña- crédito Alcaldía de Medellín / sitio web

Una de las diferencias más marcadas frente al promedio nacional apareció en prendas de vestir y calzado. Mientras en Medellín este grupo aumentó 5,42% durante el último año, en Colombia la variación fue de 3,26%, una brecha de 2,16 puntos porcentuales.

El comportamiento también fue superior al promedio nacional en transporte, que llegó a 6,39%; bienes y servicios diversos, 6,98%; bebidas alcohólicas y tabaco, 7,49%; muebles y artículos para el hogar, 7,01%; recreación y cultura, 5,65%, y educación, 8,23%.

PUBLICIDAD

No todos los componentes tuvieron el mismo comportamiento. Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una inflación anual de 5,93% en Medellín, por debajo del 6,10% nacional. En información y comunicación, la variación fue de 4,39%, frente al 5,97% registrado en Colombia. Los datos de julio permiten observar con mayor detalle algunas de las presiones que llegaron al cierre de agosto. Según Medellín Cómo Vamos, los alquileres aumentaron 7,4%, mientras el alcantarillado subió 8% y la recolección de basuras presentó un incremento de 16%.

Los rubros que más subieron en Medellín

El transporte también acumuló aumentos importantes. En julio, el servicio intermunicipal tuvo una variación de 15%, el transporte urbano alcanzó 12% y el transporte escolar registró 11%. En la canasta de alimentos, varios productos mostraron incrementos considerables durante ese mismo periodo. Las frutas frescas encabezaron las alzas, con 26,58%, seguidas por la cebolla, con 17,57%. Arracacha, ñame y otros tubérculos aumentaron 12,92%, mientras la carne de res y sus derivados subieron 12,72%.

Frutas frescas, cebolla, tubérculos y carne de res estuvieron entre los alimentos que registraron mayores aumentos durante julio -crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE
Frutas frescas, cebolla, tubérculos y carne de res estuvieron entre los alimentos que registraron mayores aumentos durante julio -crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

También aumentaron las frutas congeladas o en pulpa, con 9,37%, y las carnes preparadas y la charcutería, con 8,13%. Las frituras, entre ellas papas, chitos y patacones, registraron un incremento de 7,09%, mientras la carne de aves subió 6,10%. En otros productos, los frutos secos y nueces aumentaron 3,70%, las motos y bicicletas 2,56% y los aceites comestibles 1,18%.

El comportamiento de los precios muestra que el encarecimiento no se explica por lo que ocurre en los mercados de alimentos. Los gastos asociados con vivienda, movilidad, educación, salud y actividades fuera del hogar tuvieron un peso importante en el resultado de la ciudad durante el periodo analizado.

Para las familias, esto significa que el efecto de la inflación puede sentirse de manera diferente según la composición de sus gastos. Las variaciones en productos y servicios esenciales terminan condicionando la capacidad de los hogares para destinar recursos a otras necesidades.

El metrocable línea K conectará nuevamente Acevedo y Santo Domingo tras cinco días de mantenimiento técnico - crédito Empresa Metro de Medellín
El transporte también ejerció presión sobre el bolsillo de los hogares, con incrementos destacados en servicios urbanos, intermunicipales y escolares- crédito Empresa Metro de Medellín

La organización Medellín Cómo Vamos advirtió que el impacto de estas variaciones depende del peso que cada rubro tiene dentro del presupuesto familiar. “Los hogares destinan en promedio cerca del 33% de sus ingresos a alojamiento y servicios públicos. Por ello, cualquier variación en este rubro genera un efecto dominó directo y severo sobre la inflación general”, explicó el análisis.

La vivienda representa una presión particularmente importante para los hogares de la ciudad. Según datos del Banco de la República, Medellín fue la ciudad con los arrendamientos más caros del país en 2024. Además, entre 2021 y noviembre de 2025, el IPC acumuló un aumento de 36,7% en la capital antioqueña, ligeramente superior al promedio nacional de 36,3%.

Temas Relacionados

MedellínIPCCosto de vidaÍndice de Precios al ConsumidorInflación MedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Vasco da Gama - en vivo Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

El “Cardenal” quiere dar el primer golpe en la “Gran Conquista” ante el cuadro de Río de Janeiro que tiene un equipo mixto para jugar ante el cuadro bogotano

Santa Fe vs. Vasco da Gama - en vivo Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Luis Díaz fue felicitado por la Federación Colombiana de Fútbol por su nominación al Balón de Oro 2026: así destacó en la selección

El “Guajiro” es el único de la Tricolor actual que hace parte del listado de los 30 mejores jugadores del mundo

Luis Díaz fue felicitado por la Federación Colombiana de Fútbol por su nominación al Balón de Oro 2026: así destacó en la selección

Porte de armas en Colombia: expertos explican qué cambia con el decreto firmado por Abelardo de la Espriella que levantó la suspensión

La decisión firmada por Abelardo de la Espriella pone fin a una exigencia anual para ciertos solicitantes, sin modificar los controles legales vigentes

Infobae

La otra emergencia tras el terremoto: el 16% de los municipios rurales enfrenta graves déficits de personal médico

Un análisis de ‘Así Vamos en Salud’ encontró que las zonas afectadas ya enfrentaban limitaciones en la atención sanitaria, conectividad y servicios básicos antes de la emergencia, una situación que puede dificultar la respuesta y recuperación de sus comunidades

La otra emergencia tras el terremoto: el 16% de los municipios rurales enfrenta graves déficits de personal médico

Iván Cepeda hizo advertencia por decreto sobre porte de armas que firmó De la Espriella: “No es el camino para proteger la vida”

El presidente avaló el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia y aclaró que la medida no implica la entrega indiscriminada de armamento

Iván Cepeda hizo advertencia por decreto sobre porte de armas que firmó De la Espriella: “No es el camino para proteger la vida”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Daniela Salazar anunció su segundo embarazo junto a Simón Pulgarín: “Te soñábamos mucho”

Daniela Salazar anunció su segundo embarazo junto a Simón Pulgarín: “Te soñábamos mucho”

Imitador de Beéle se llevó millonario premio en ‘Yo Me Llamo’: este será el destino del dinero

Yina Calderón respaldó a Westcol sobre las críticas a las batallas en TikTok: “Todo el día pidiendo limosna”

Ana del Castillo reveló su rutina de ejercicios para sus primeras semanas de embarazo: “Pa’ las que están preñá’”

Sebastián Vega regresaría a ‘MasterChef Celebrity’: imágenes apuntarían a que el actor volverá a estar dentro de la competencia

Deportes

Santa Fe vs. Vasco da Gama - en vivo Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Vasco da Gama - en vivo Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Posible salida de Rafael Dudamel del Deportivo Cali: este será el futuro del técnico tras eliminación en la Copa Colombia

Luis Díaz fue felicitado por la Federación Colombiana de Fútbol por su nominación al Balón de Oro 2026: así destacó en la selección

Debut soñado para Gustavo Puerta con Olympiacos de Grecia: titular y gol de “picadita” ante Volos

Egan Bernal fue confirmado para la selección Colombia en el Mundial de Ciclismo, pero habrían dudas sobre su participación: “Tiene un problema físico”