El bolsillo de los paisas se aprieta: Medellín registró una inflación de 7,07% y superó la medida nacional

Los restaurantes y hoteles registraron la mayor variación anual de precios en Medellín, con un incremento de 9,63% hasta agosto - crédito Colprensa

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El bolsillo de los hogares en Medellín recibió un golpe mayor al registrado en otras ciudades del país durante agosto. La capital antioqueña cerró el mes con una inflación anual de 7,07%, por encima del 6,24% nacional, de acuerdo con los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La presión no estuvo concentrada en un solo gasto. Restaurantes y hoteles, salud, educación y los servicios relacionados con la vivienda encabezaron las variaciones, mientras otros productos y servicios cotidianos también registraron aumentos por encima del promedio colombiano.

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El grupo que presentó el mayor incremento anual fue restaurantes y hoteles, con 9,63%. Le siguieron salud, con 9,22%, y educación, con 8,23%. En alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la variación llegó a 7,59%, 1,85 puntos porcentuales más que la registrada en el conjunto del país.

Los servicios asociados a vivienda, como agua, electricidad, gas y otros combustibles, aumentaron 7,59% en la capital antioqueña- crédito Alcaldía de Medellín / sitio web

Una de las diferencias más marcadas frente al promedio nacional apareció en prendas de vestir y calzado. Mientras en Medellín este grupo aumentó 5,42% durante el último año, en Colombia la variación fue de 3,26%, una brecha de 2,16 puntos porcentuales.

El comportamiento también fue superior al promedio nacional en transporte, que llegó a 6,39%; bienes y servicios diversos, 6,98%; bebidas alcohólicas y tabaco, 7,49%; muebles y artículos para el hogar, 7,01%; recreación y cultura, 5,65%, y educación, 8,23%.

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No todos los componentes tuvieron el mismo comportamiento. Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una inflación anual de 5,93% en Medellín, por debajo del 6,10% nacional. En información y comunicación, la variación fue de 4,39%, frente al 5,97% registrado en Colombia. Los datos de julio permiten observar con mayor detalle algunas de las presiones que llegaron al cierre de agosto. Según Medellín Cómo Vamos, los alquileres aumentaron 7,4%, mientras el alcantarillado subió 8% y la recolección de basuras presentó un incremento de 16%.

Los rubros que más subieron en Medellín

El transporte también acumuló aumentos importantes. En julio, el servicio intermunicipal tuvo una variación de 15%, el transporte urbano alcanzó 12% y el transporte escolar registró 11%. En la canasta de alimentos, varios productos mostraron incrementos considerables durante ese mismo periodo. Las frutas frescas encabezaron las alzas, con 26,58%, seguidas por la cebolla, con 17,57%. Arracacha, ñame y otros tubérculos aumentaron 12,92%, mientras la carne de res y sus derivados subieron 12,72%.

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Frutas frescas, cebolla, tubérculos y carne de res estuvieron entre los alimentos que registraron mayores aumentos durante julio -crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

También aumentaron las frutas congeladas o en pulpa, con 9,37%, y las carnes preparadas y la charcutería, con 8,13%. Las frituras, entre ellas papas, chitos y patacones, registraron un incremento de 7,09%, mientras la carne de aves subió 6,10%. En otros productos, los frutos secos y nueces aumentaron 3,70%, las motos y bicicletas 2,56% y los aceites comestibles 1,18%.

El comportamiento de los precios muestra que el encarecimiento no se explica por lo que ocurre en los mercados de alimentos. Los gastos asociados con vivienda, movilidad, educación, salud y actividades fuera del hogar tuvieron un peso importante en el resultado de la ciudad durante el periodo analizado.

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Para las familias, esto significa que el efecto de la inflación puede sentirse de manera diferente según la composición de sus gastos. Las variaciones en productos y servicios esenciales terminan condicionando la capacidad de los hogares para destinar recursos a otras necesidades.

El transporte también ejerció presión sobre el bolsillo de los hogares, con incrementos destacados en servicios urbanos, intermunicipales y escolares- crédito Empresa Metro de Medellín

La organización Medellín Cómo Vamos advirtió que el impacto de estas variaciones depende del peso que cada rubro tiene dentro del presupuesto familiar. “Los hogares destinan en promedio cerca del 33% de sus ingresos a alojamiento y servicios públicos. Por ello, cualquier variación en este rubro genera un efecto dominó directo y severo sobre la inflación general”, explicó el análisis.

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La vivienda representa una presión particularmente importante para los hogares de la ciudad. Según datos del Banco de la República, Medellín fue la ciudad con los arrendamientos más caros del país en 2024. Además, entre 2021 y noviembre de 2025, el IPC acumuló un aumento de 36,7% en la capital antioqueña, ligeramente superior al promedio nacional de 36,3%.