Guamalito, N. de Santander, vuelve a quedar bajo ataque: estación de Policía fue hostigada con drones y fusiles

Cartuchos, balas . Foto: Colprensa

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La comunidad de Guamalito, en Norte de Santander, reportó este lunes 7 de septiembre un nuevo ataque contra la estación de Policía del corregimiento, en medio de la delicada situación de orden público que vive la región por el accionar de grupos armados ilegales.

De acuerdo con la información publicada por Semana, el ataque incluyó disparos de fusil y el uso de drones con explosivos contra la estación, que ya había sido blanco de una acción criminal días atrás. En las imágenes conocidas se observa que la infraestructura policial quedó gravemente afectada tras el lanzamiento de explosivos.

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El hecho volvió a encender las alarmas en Norte de Santander, un departamento donde las autoridades han advertido un incremento de ataques contra la Fuerza Pública mediante métodos no convencionales. En la zona donde se presentó la nueva ofensiva delinque la guerrilla del ELN, grupo que ha aumentado el uso de aeronaves no tripuladas adaptadas con cargas explosivas.

Video con vista aérea nocturna del corregimiento de Guamalito, El Carmen, Norte de Santander, durante un ataque. Se aprecian destellos de luz y humo ascendiendo desde la zona donde se ubica la subestación de Policía. Habitantes reportaron detonaciones y ráfagas de fusil. La unidad policial quedó semidestruida tras el ataque. Calles iluminadas y varias edificaciones son visibles en el entorno urbano.

Ataques con drones y fusiles

La estación de Policía de Guamalito, ubicada en el municipio de El Carmen, fue nuevamente atacada por hombres armados en una acción que generó temor entre los habitantes del corregimiento. Según los reportes conocidos, los agresores combinaron disparos de fusil con drones explosivos, una modalidad que se ha vuelto cada vez más recurrente en distintas zonas de Norte de Santander.

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El uso de estos artefactos representa una amenaza adicional para uniformados y población civil, debido a la dificultad de anticipar su llegada y al daño que pueden causar en instalaciones policiales o militares. En Guamalito, la estación ya había sufrido afectaciones por un ataque anterior, por lo que la nueva acción confirma el nivel de presión que enfrentan las unidades de seguridad en la región.

La situación se suma a otros hechos recientes registrados en el departamento. Los ataques contra policías y militares han dejado uniformados muertos y heridos, en medio de acciones atribuidas a estructuras armadas que operan en zonas estratégicas del Catatumbo y otros puntos de Norte de Santander.

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En la región, el ELN mantiene una presencia fuerte y ha sido señalado por las autoridades en acciones violentas contra unidades de la Fuerza Pública. Las disidencias de las Farc también han sido mencionadas en medio de la expansión de métodos de ataque que incluyen drones, explosivos y hostigamientos armados.

Ejército reportó ataque en Ocaña

Otro hecho reciente ocurrió en Ocaña, donde tropas del Ejército fueron atacadas por criminales en el cantón militar Trapiche. Según la comunicación oficial de la institución, la acción constituyó una grave infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario y una violación de los derechos humanos, al emplear medios y métodos de guerra ilícitos que pusieron en riesgo la vida e integridad de los miembros de la Fuerza Pública.

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Este video documental presenta el estado actual de la subestación de policía en Guamalito después de un reciente ataque con explosivos lanzados desde drones. Las imágenes exhiben daños estructurales significativos en muros de ladrillo y concreto, techos de lámina metálica deformados y parcialmente colapsados. Se aprecian escombros diversos esparcidos por el suelo, ventanas rotas con rejas y fragmentos de mobiliario. La infraestructura muestra múltiples perforaciones y secciones derrumbadas, evidenciando el impacto de las detonaciones. El contenido se basa estrictamente en la observación visual del lugar. El video concluye con un plano general de la edificación dañada.

El Ejército explicó que, tras el ataque, un pelotón de soldados de la motorizada salió de la unidad militar para asegurar el perímetro y verificar la posible presencia de amenazas contra las instalaciones y el personal. Durante esa maniobra, los uniformados sostuvieron un combate de encuentro con presuntos integrantes del ELN.

Como resultado de esa acción, fueron asesinados el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo. La institución indicó que ambos murieron en cumplimiento de la misión constitucional.

El Ejército también informó que cinco militares resultaron afectados y reciben atención médica especializada. De manera inmediata, la institución dispuso un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral a las familias de los militares fallecidos y garantizar apoyo durante este difícil momento.

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Los hechos de Guamalito y Ocaña reflejan el deterioro de la seguridad en Norte de Santander, donde las estructuras armadas ilegales han intensificado ataques contra estaciones de Policía, unidades militares e infraestructura de la Fuerza Pública. La combinación de fusiles, explosivos y drones mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades.

Por ahora, la atención está puesta en el corregimiento de Guamalito, donde la comunidad volvió a reportar fuego contra la estación de Policía. Las autoridades deberán establecer los responsables del nuevo ataque y reforzar las medidas de protección en una zona que continúa bajo presión por el accionar de grupos criminales.

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