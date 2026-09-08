Colombia

Asocapitales propone a la Creg ajustar la meta de ahorro de energía por condiciones climáticas

La propuesta contempla un Factor de Ajuste Climático Territorial y una mesa técnica para evaluar el impacto de variables como temperatura, humedad y sensación térmica en el consumo de los hogares

Asocapitales propuso modificar temporalmente la referencia individual de consumo cuando existan condiciones climáticas extraordinarias.- crédito @AnSANTAMARIA/X
Asocapitales propuso modificar temporalmente la referencia individual de consumo cuando existan condiciones climáticas extraordinarias.- crédito @AnSANTAMARIA/X
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La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) radicó ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía una solicitud para revisar el programa de incentivos al uso eficiente de energía y evaluar la incorporación de un ajuste climático y territorial en la meta de consumo de los usuarios, según informó El Heraldo.

La propuesta contempla que la referencia individual de consumo pueda modificarse temporalmente cuando se compruebe, mediante información oficial, que condiciones climáticas extraordinarias están incidiendo de manera significativa en la demanda de energía de un determinado territorio.

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Asocapitales propone un Factor de Ajuste Climático Territorial

De acuerdo con el medio, Asocapitales planteó la creación de un Factor de Ajuste Climático Territorial (FACT) para incorporar las condiciones meteorológicas excepcionales dentro de la metodología de medición.

El factor no eliminaría la meta de ahorro ni los cobros adicionales establecidos por la Creg. La propuesta consiste en ajustar temporalmente la referencia individual de consumo para reconocer la parte del incremento que pueda atribuirse a una condición climática extraordinaria.

En caso de que el usuario supere el nivel de consumo ajustado, el consumo adicional continuaría sujeto al cobro previsto en la regulación, según la solicitud presentada por la asociación.

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Asocapitales también señaló que un aumento en el consumo de energía durante determinadas condiciones meteorológicas no necesariamente significa que el usuario esté haciendo un uso ineficiente del servicio.

La propuesta de Asocapitales incluye analizar el consumo promedio de los hogares y el número de usuarios que superan las metas establecidas de consumo de energía. - crédito EFE/JUAN CARLOS HIDALGO (Archivo)
La propuesta de Asocapitales incluye analizar el consumo promedio de los hogares y el número de usuarios que superan las metas establecidas de consumo de energía. - crédito EFE/JUAN CARLOS HIDALGO (Archivo)

Variables climáticas y consumo de los hogares

La organización propuso analizar diferentes variables para establecer la relación entre las condiciones climáticas y el comportamiento del consumo eléctrico.

Entre los factores planteados se encuentran la temperatura media, máxima y mínima, la humedad relativa y la sensación térmica. A estos se sumarían el consumo promedio de los hogares y el porcentaje de usuarios que terminan superando las metas establecidas.

Según el medio, el análisis permitiría determinar si existe una relación estadísticamente significativa entre las anomalías climáticas y la probabilidad de superar las metas de consumo.

La propuesta contempla que esta evaluación no se limite a una medición inicial, sino que también sirva para realizar un seguimiento del programa durante su vigencia, con la desagregación municipal que resulte técnicamente viable.

La propuesta contempla a las ciudades de clima cálido

Asocapitales planteó revisar específicamente el comportamiento de las ciudades de clima cálido debido a la relación entre las condiciones de temperatura, humedad y el uso de equipos de ventilación, refrigeración y climatización.

En su solicitud, la asociación señaló que durante condiciones climáticas extraordinarias puede aumentar la utilización de estos equipos, por lo que plantea que ese comportamiento sea considerado dentro de la metodología para determinar la referencia individual de consumo.

El Tiempo informó que Asocapitales cuestionó que el método definido por la Creg pueda afectar a las ciudades cálidas al establecer metas a partir del comportamiento histórico de consumo.

De acuerdo con ese diario, la Creg utilizará un promedio del consumo de los hogares durante los últimos 12 meses para establecer una meta máxima de uso de energía por hogar. Si se supera el tope definido, se produciría el cobro adicional contemplado en la medida.

El medio señaló que la asociación considera que, durante una ola de calor extraordinaria, un mayor uso de ventilación y refrigeración puede llevar a superar la meta de consumo.

Asocapitales señaló que las condiciones de temperatura y humedad pueden aumentar el uso de equipos de ventilación y refrigeración. - crédito Imagen ilustrativa Infobae
Asocapitales señaló que las condiciones de temperatura y humedad pueden aumentar el uso de equipos de ventilación y refrigeración. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Asocapitales plantea una regla nacional

La asociación aclaró que su propuesta no consiste en excluir de manera general al Caribe ni a las ciudades de clima cálido de las medidas adoptadas por la Creg.

El planteamiento busca establecer una regla nacional y objetiva que pueda aplicarse a cualquier municipio cuando exista evidencia técnica y oficial de que una condición climática extraordinaria está afectando el consumo de energía.

Para realizar el análisis, Asocapitales propuso comparar las capitales de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Valledupar, Montería y Sincelejo con ciudades ubicadas en diferentes pisos térmicos.

La organización también pidió prestar especial atención al impacto de la medida sobre los hogares de los estratos 1, 2 y 3.

También pide revisar el impacto de los cobros

Otro de los puntos incluidos en la solicitud es la revisión de cuánto representan los cobros adicionales dentro de la factura de energía y cómo varía su impacto de acuerdo con el estrato socioeconómico.

El análisis propuesto se relacionaría con los registros de consumo de los hogares y con el porcentaje de usuarios que superan las metas establecidas.

La solicitud también plantea realizar una Evaluación de Incidencia y Seguimiento Territorial del Programa. Según el texto citado, esta evaluación tendría una doble función: determinar previamente si existe una asociación estadísticamente significativa entre las anomalías climáticas y la probabilidad de superar las metas, y servir como base para el seguimiento permanente del programa.

El caso de las ciudades afectadas por el terremoto

La propuesta también aborda la situación de las ciudades afectadas por el terremoto. De acuerdo con el medio bogotano, las zonas afectadas fueron excluidas temporalmente de la aplicación de las medidas y también se estableció un criterio relacionado con la altitud sobre el nivel del mar para el cobro de posibles recargos.

Asocapitales planteó que, cuando se reactive la vigilancia sobre estas ciudades, debe tenerse en cuenta que sus registros de consumo pueden estar condicionados por la situación derivada del terremoto.

La asociación considera que esto puede dificultar la utilización del consumo promedio como referencia, debido a que los datos correspondientes a ese periodo estarían distorsionados por las circunstancias asociadas al terremoto.

Por esta razón, Asocapitales pidió que el mecanismo que se adopte incorpore también el factor climático dentro de los criterios utilizados para determinar las referencias de consumo y los cobros correspondientes.

Asocapitales pidió tener en cuenta que el terremoto pudo alterar los registros de consumo de estas ciudades. - crédito REUTERS/Juan David Duque
Asocapitales pidió tener en cuenta que el terremoto pudo alterar los registros de consumo de estas ciudades. - crédito REUTERS/Juan David Duque

Solicitan una mesa técnica de evaluación

Como parte de la solicitud presentada ante la Creg y el Ministerio de Minas y Energía, Asocapitales propuso conformar una Mesa Técnica de Evaluación Climática y Territorial.

La instancia estaría liderada por la Creg y contaría con la participación del Ministerio de Minas y Energía, la Upme, el Ideam, las autoridades territoriales y Asocapitales.

La propuesta establece que esta mesa se encargue del seguimiento del programa y de evaluar periódicamente si las medidas continúan siendo necesarias y proporcionales.

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