Gobernadora explicó en qué consiste el Plan Marshall del gobierno de Abelardo de la Espriella para impulsar al Chocó tras el terremoto: “Para avanzar en calidad de vida”

Nubia Córdoba destacó los aportes empresariales para la recuperación de Chocó después del sismo - crédito @FNDCol/X

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La atención a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto del 2026 concentrará la primera fase del denominado Plan Marshall para Chocó, una propuesta anunciada por el gobierno de Abelardo de la Espriella junto a representantes del sector privado. El programa plantea la reparación y reconstrucción de viviendas, además de proyectos estructurales para el departamento.

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, precisó que la reciente visita del presidente en el departamento no debe interpretarse como la presentación de un capítulo del plan de desarrollo del Ejecutivo.

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“La visita se realiza en el marco de la emergencia”, afirmó Córdoba al referirse a la presencia del presidente de la República, integrantes del Gobierno nacional y empresarios que expresaron su intención de aportar a la recuperación del departamento.

Según la gobernadora, el diagnóstico de los daños permite establecer una ruta inicial para atender las necesidades habitacionales. Las cifras expuestas durante la entrevista indican que cerca de 32 mil unidades de vivienda requieren intervención en diferentes municipios de Chocó.

Nubia Córdoba pidió respaldo nacional y privado para atender los daños del terremoto - crédito Ovidio González/Presidencia

Del total, unas seis mil casas quedaron destruidas y necesitan ser levantadas de nuevo. Otras 27 mil presentan afectaciones que demandan reparaciones o refuerzos. La diferencia entre ambas categorías, señaló la mandataria, permitirá definir los mecanismos de atención y el tipo de recursos que requiere cada familia.

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Córdoba sostuvo que la reconstrucción no puede recaer de forma exclusiva sobre las administraciones locales. Afirmó que las entidades territoriales asumen responsabilidades frente a la emergencia, aunque requieren respaldo de la Nación, del sector privado y de otros actores para responder a la magnitud de los daños.

“Nace el PLAN CHOCÓ para reconstruir lo que perdimos, pero también para avanzar en la calidad de vida; para implementar el plan vial del departamento, desarrollar el sector minero-energético, fortalecer el turismo, jalonar inversión privada para la productividad; y se activa la apuesta por los grandes proyectos logísticos que desde el Chocó pueden impulsar a la nación”, señaló la mandataria local.

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La gobernadora destacó las donaciones que llegaron durante la etapa de asistencia humanitaria. Mencionó la participación de ciudadanos que entregaron alimentos, elementos de primera necesidad y otros suministros en centros de acopio, así como de personas que viajaron hasta el departamento para colaborar con las comunidades afectadas.

También se refirió al acompañamiento de municipios, distritos y gobernaciones que se sumaron a la respuesta. “No podríamos solos”, sostuvo la jefa departamental al describir las limitaciones que enfrentan las autoridades locales frente a la necesidad de atender a miles de hogares.

El Gobierno y empresarios anuncian obras para Chocó después de la emergencia sísmica - crédito Presidencia de Colombia/EFE

La funcionaria afirmó que el apoyo privado ayudó a estabilizar la asistencia inicial. Las compañías que se vincularon con envíos de ayuda humanitaria facilitaron el traslado de suministros hacia zonas golpeadas por el movimiento telúrico, de acuerdo con su explicación.

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La siguiente etapa, añadió, demanda medidas orientadas a la recuperación material de las familias. Allí se ubican la reconstrucción de casas destruidas, la recuperación de inmuebles con daños parciales y la entrega de insumos para obras en los predios afectados.

La participación empresarial contempla un banco de materiales, aportes directos de viviendas de rápida fabricación y esquemas de construcción tradicional. La gobernadora indicó que estas alternativas permitirían responder a condiciones diversas, según el grado de destrucción y las características de cada zona.

Entre las firmas que han enviado aportes mencionó a Argos, Eternit, Knauf y Cemex, además de la Cámara Colombiana de Acero. Los recursos incluyen cemento, acero, cubiertas, tanques y soluciones habitacionales destinadas a la fase de recuperación.

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Nubia Córdoba anunció el Plan Chocó para la reconstrucción y proyectos de desarrollo regional - crédito @NubiaCarolinaCC/X

Córdoba afirmó que Argos comprometió 500 viviendas, con apoyo del artista Nicky Jam. Según expuso, la compañía proyecta llegar a mil unidades en el país. La mandataria no detalló cuántas de esas casas se destinarán de manera específica a Chocó.

Eternit, por su parte, aportó viviendas en Buenaventura y entregó tejas y tanques para comunidades chocoanas, de acuerdo con el relato de la gobernadora. Argos y Cemex contribuyeron con cemento, mientras que la Cámara Colombiana de Acero suministró acero para los trabajos de rehabilitación.

“Aquí estamos, doy un paso al frente”, fue la frase con la que Córdoba resumió, durante la entrevista radial, la disposición que atribuyó a las empresas vinculadas a las tareas posteriores al terremoto.

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Por último, la gobernadora indicó que el planteamiento va más allá de resolver los daños inmediatos en las viviendas. El propósito, según explicó, es aprovechar la articulación entre la Nación, las autoridades territoriales y el empresariado para avanzar en obras estructurales en Chocó.