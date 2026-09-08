Colombia

Marco Rubio y Abelardo de la Espriella firmarían acuerdo para la explotación de tierras raras en Colombia: cuáles son y qué tan valiosas

La visita del secretario de Estado de los EE. UU. a Colombia incluye acuerdos sobre minerales críticos y energía nuclear civil

El hallazgo de tungsteno en Caldas por parte de Collective Mining coincidió con la visita de Marco Rubio a Colombia para firmar memorandos sobre energía nuclear civil y minerales críticos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El hallazgo de tungsteno en Caldas por parte de Collective Mining coincidió con la visita de Marco Rubio a Colombia para firmar memorandos sobre energía nuclear civil y minerales críticos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
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El reciente hallazgo de tungsteno en Caldas por parte de Collective Mining, tras seis años de exploración enfocada en oro, plata y cobre, coincidió con la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio para firmar memorandos sobre energía nuclear civil y minerales críticos, en un momento en que estos recursos ganan peso por la dependencia global de China y por la disputa por nuevas cadenas de suministro.

La dimensión de esa carrera aparece en varias cifras: en 2025 se reportaron operaciones por más de USD 5 mil millones alrededor del tungsteno, China concentra el 85% de la oferta global de ese metal y, en tierras raras, controla el 60% de la producción mundial y cerca del 80 % de la capacidad de refinación, según académicos de la Universidad Nacional de Colombia.

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Rubio llegará a Barranquilla hacia la 1:00 p. m. y se reunirá a las 3:00 p. m. con el presidente Abelardo de la Espriella. A las 3:25 p. m. participará en la firma de memorandos de entendimiento sobre energía nuclear civil y minerales críticos.

Ese acuerdo sobre minerales críticos busca asegurar reservas estratégicas para Estados Unidos, una prioridad de la administración de Donald Trump en materia de seguridad nacional. Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú ya tienen instrumentos similares.

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