Colombiano condenado en Chile por homicidio se fugó luego de obtener un permiso para asistir al bautizo de su hijo

El hoy detenido Néstor Jair Quiñones Hernández (21 años) cumple una condena por homicidio - crédito @PDI_Atacama/X

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La Policía de Investigaciones de Chile detuvo en Antofagasta a Néstor Jair Quiñones Hernández, un ciudadano colombiano de 21 años condenado por homicidio calificado.

La recaptura del hombre se logró luego de que se había fugado después de recibir una autorización judicial para asistir al bautizo de su hijo en Copiapó.

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Producto de las pesquisas que se han realizado hasta el momento por parte de las autoridades australes, ocho personas fueron detenidas por su presunta colaboración en la salida del joven.

Quiñones cumplía una sanción de 10 años de internación en régimen cerrado, impuesta cuando era menor de edad por su responsabilidad en un caso de homicidio calificado. El Juzgado de Garantía de Copiapó le otorgó el permiso, pero el joven no regresó y quedó prófugo desde el viernes 4 de septiembre.

La captura del colombiano se efectuó el lunes 7 de septiembre de 2026 - crédito @PDI_Atacama/X

En consecuencia, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Copiapó, en coordinación con la Fiscalía de Atacama, activó diligencias para ubicarlo.

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Los investigadores lograron interceptarlo en una toma de la comuna de Antofagasta, donde fue detenido cerca del mediodía del lunes 7 de septiembre.

La búsqueda se concentró en identificar las redes de apoyo del prófugo

El prefecto Víctor Toledo, jefe de la Prefectura Provincial Copiapó, explicó que la investigación comenzó después de que las autoridades confirmaron que el condenado no había regresado tras la autorización judicial.

El oficial señaló que el trabajo investigativo permitió establecer el paradero del prófugo en Antofagasta.

Las diligencias no se limitaron a la búsqueda del condenado. Los detectives identificaron a varias personas que, de acuerdo con la investigación, habrían prestado apoyo para que Quiñones escapara de Copiapó y se trasladara a otra región del país.

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Toledo indicó que la Brigada de Homicidios desplegó unidades operativas en Copiapó mientras otros equipos avanzaban en la ubicación del condenado, y parte de la indagación busca determinar cómo salió Quiñones de Copiapó, qué medios utilizó para llegar a Antofagasta y si quienes fueron detenidos conocían las condiciones de la autorización que le había permitido salir temporalmente del régimen de internación.

El hoy detenido fue condenado por un crimen que cometió cuando era menor de edad - crédito Carabineros

El fiscal de la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica de Atacama, Luis Miranda Flores, confirmó que el Ministerio Público “se encuentra preparando los antecedentes que serán argumentados en la audiencia de formalización de un total de ocho personas detenidas en el marco de la investigación de esta causa”.

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La Fiscalía deberá exponer los elementos que relacionarían a los detenidos con la fuga y solicitar las medidas cautelares correspondientes. En paralelo, las autoridades deberán definir la situación de Quiñones tras su captura en Antofagasta.

Ministro de Seguridad Pública de Chile se refirió tras recaptura de colombiano

El caso del connacional fue noticia en todo el país austral, tanto que hasta el ministro de Seguridad Pública del Gobierno de Chile Martín Arrau le dedicó un mensaje desde su cuenta de X, y de paso dejó una advertencia a los demás criminales que piensan hacer de las suyas allí.

“Se fugó, pero no llegó muy lejos. La PDI capturó en Antofagasta a Néstor Jair Quiñones colombiano condenado por homicidio que escapó desde Copiapó. También fueron detenidas ocho personas que habrían colaborado en su huida. Ahora corresponde esclarecer todas las responsabilidades: de quienes facilitaron su escape, de funcionarios públicos involucrados y de quienes lo ayudaron a esconderse”, inicia la publicación por parte del funcionario del Gobierno de José Antonio Kast.

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El ministro de Seguridad Pública del Gobierno de Chile Martín Arrau - crédito @martinarrau/X

Al final de su mensaje, el líder de la cartera agregó: “Quien venga a Chile a delinquir y quien, desde dentro del Estado se corrompa y ayude a un criminal, debe enfrentar todo el peso de la ley. En Chile no habrá refugio ni complicidad para los delincuentes.

Mientras tanto, las pesquisas continúan como parte del proceso judicial con miras a establecer los roles de los demás detenidos en medio del operativo.