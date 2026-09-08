Colombia

Un domicilio de 120 combos de hamburguesas llegó a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá: esta es la historia

Una funcionaria del penal emitió un reporte interno en el que también denunció presuntos intentos de ingresar equipos tecnológicos y de permitir fallas en los controles de visitas, al parecer, con motivo de la conmemoración de la Virgen de las Mercedes

El Inpec investiga presuntas irregularidades en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por el intento de ingreso de 120 combos de hamburguesa, equipos tecnológicos y visitantes - crédito Paula Naranjo/Infobae Colombia
El Inpec investiga presuntas irregularidades en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por el intento de ingreso de 120 combos de hamburguesa, equipos tecnológicos y visitantes - crédito Paula Naranjo/Infobae Colombia
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El Intituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) investiga presuntas irregularidades en la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá, después de que un reporte interno advirtiera sobre el intento de ingreso de 120 combos de hamburguesa, equipos tecnológicos y visitantes bajo una autorización atribuida a la dirección del establecimiento.

Según información conocida por Noticias RCN, el documento interno mostró las fotografías de, al menos, dos cajas repletas de comida de una reconocida cadena, pese a que una circular vigente había restringido el ingreso de productos externos durante el mes de septiembre.

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El presunto ingreso de alimentos a la cárcel El Buen Pastor quedó cuestionado porque la Dirección General del Inpec había prohibido seis días antes la entrada de comidas preparadas, refrigerios, dulces, bebidas y otros productos enviados desde el exterior. La investigación busca establecer si hubo autorizaciones y si estas respetaron esa orden.

La medida del Inpec regulaba las actividades por la conmemoración de Nuestra Señora de las Mercedes, una celebración tradicional dentro del sistema penitenciario. La directriz dispuso que los eventos tuvieran un carácter exclusivamente religioso. También vetó el ingreso de artistas, cantantes, agrupaciones musicales, DJ y espectáculos externos.

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Un reporte interno sobre El Buen Pastor mostró cajas con comida de una cadena, pese a una circular que restringía en septiembre el ingreso de productos externos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El documento incluyó restricciones sobre donaciones y equipos destinados a realizar grabaciones. La orden impedía además el ingreso de alimentos provenientes de fuera de la prisión.

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Pese a esas disposiciones, el informe interno revelado por Noticias RCN señaló que durante esta semana se habría intentado permitir la entrada de varias personas, dispositivos tecnológicos y los combos de comida rápida.

“Ingreso de regalos de lujo y carácter reiterativo. Se advierte como novedad que bajo estas mismas autorizaciones se ha permitido de forma irregular el ingreso de regalos consistentes en termos de lujo destinados a los Ppls (Personas Privadas de la Libertad). Cabe dejar constancia categórica de que esta situación no es un hecho aislado, sino que se ha venido presentando de manera reiterada en múltiples ocasiones, donde se imponen órdenes que flexibilizan los controles de elementos prohibidos para personas específicas”, comenta la denuncia interna.

Además, el reporte interno atribuyó la presunta autorización a la dirección de El Buen Pastor. Ese señalamiento forma parte de los elementos que deberá revisar la institución penitenciaria.

- credito Álvaro Tavera
La directriz para septiembre también vetó el ingreso de artistas, cantantes, agrupaciones musicales, DJ, espectáculos externos, donaciones y equipos para grabaciones - credito Álvaro Tavera/Colprensa

La denuncia fue elaborada por una funcionaria de la guardia, quien también dejó constancia de un presunto ingreso reiterado de obsequios considerados de lujo para algunas personas privadas de la libertad.

La guardiana sostuvo que la situación “no es un hecho aislado”. Según su versión, las autorizaciones se habrían repetido en distintas ocasiones y habrían flexibilizado los controles sobre elementos prohibidos para personas determinadas.

El informe también planteó dudas sobre los procedimientos para admitir visitantes. La guardia advirtió una posible vulneración de los protocolos de seguridad, incluidos los mecanismos de identificación y reseña.

El documento citó una explicación atribuida a la directora del establecimiento. Según la guardia, la funcionaria afirmó que las actividades, cámaras y alimentos no formaban parte de la conmemoración de Nuestra Señora de las Mercedes.

La señora directora se excusó manifestando capciosamente que estas actividades, cámaras y alimentos no hacen parte de la conmemoración de la Virgen de las Mercedes para eludir la norma, justificando además de manera informal que parte de los combos de comida rápida, combos McDonald’s, eran para el personal del cuerpo de custodia de vigilancia”, se lee en el documento.

Cárcel El Buen Pastor
La denuncia interna advirtió un presunto ingreso reiterado de regalos de lujo, como termos, para personas privadas de la libertad en El Buen Pastor - crédito UTadeo

Esa justificación, de acuerdo con el reporte, buscaba diferenciar la actividad de las limitaciones establecidas en la circular. La funcionaria de guardia cuestionó ese argumento al considerar que podía eludir la restricción vigente.

Entretanto, la institución penitenciaria ordenó operativos en El Buen Pastor tras conocerse las revelaciones. Las diligencias apuntan a verificar si los permisos mencionados existieron y bajo qué criterios se concedieron.

La revisión deberá determinar quién autorizó el ingreso de las personas, los equipos tecnológicos y los demás elementos citados en el informe interno.

También deberá definir si las decisiones se ajustaron a las normas que regían la celebración religiosa de septiembre. El resultado de esa investigación establecerá si hubo incumplimientos administrativos o fallas en los controles de seguridad.

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