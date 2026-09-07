Colombia

Siete colombianos figuran en el listado de los 100 líderes empresariales más influyentes de América Latina en 2026: los principales lideran bancos

Mientras países como Argentina y Brasil diversifican su liderazgo, la presencia nacional en la clasificación se concentra en distintos sectores y celebra la integración de talento local

David Vélez fundó Nubank en 2013, luego de se convirtió en una de las plataformas de servicios financieros digitales y neobancos más grandes del mundo fuera de Asia, que opera en países como Brasil, México y Colombia - crédito Ricardo Moraes/Reuters
David Vélez fundó Nubank en 2013, luego de se convirtió en una de las plataformas de servicios financieros digitales y neobancos más grandes del mundo fuera de Asia, que opera en países como Brasil, México y Colombia - crédito Ricardo Moraes/Reuters
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En la edición 2026 del listado Thought Leaders 100 América Latina, elaborado por la consultora Horse que identifica y mide la influencia pública de los 100 empresarios y altos ejecutivos más destacados de la región, siete colombianos quedaron dentro de los 100 líderes corporativos seleccionados en la región.

El fundador y director ejecutivo de Nu, David Vélez, quedó en el séptimo lugar y el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, se ubicó en la décima posición. Además, aparecen Simón Borrero en el puesto 12, Adriana Noreña en el 27, Álvaro Cárdenas en el 52, Andrés González en el 62 y Diego Ossa en el 74. La coincidencia de Vélez y Mora en el Top 10 reunió a dos modelos del sistema financiero colombiano: la banca digital y la banca tradicional.

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Horse elaboró el listado a partir de variables como presencia en medios, posicionamiento digital, participación en eventos, relacionamiento institucional y redes de contactos.

Juan Carlos Mora es el presidente de Bancolombia - Europa Press/Bluemonday
Juan Carlos Mora es el presidente de Bancolombia - Europa Press/Bluemonday

El estudio incluyó a ejecutivos de 15 países. Para la edición de 2026, el análisis revisó más de 800.000 artículos periodísticos y 350.000 interacciones en redes sociales. El periodo de evaluación fue de julio de 2025 a julio de 2026. Con eso se midió la influencia pública de empresarios y altos ejecutivos de la región. En ese resultado, Colombia ubicó a dos representantes entre los diez primeros y a siete dentro del Top 100.

David Vélez y la proyección regional de la banca digital colombiana

David Vélez nació en Medellín y fundó Nu en 2013 junto con Cristina Junqueira y Edward Wible. Desde entonces, la compañía amplió sus operaciones en Brasil, México y Colombia. Al frente de Nu, Vélez impulsó un modelo financiero basado en servicios digitales y en la simplificación del acceso a productos bancarios. Durante 2026, la empresa obtuvo una aprobación para avanzar en su entrada al mercado bancario de Estados Unidos.

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Su ubicación en el ranking coincidió con otro reconocimiento recibido ese año. En marzo de 2026, Vélez fue elegido Empresario del Año por el impacto de su apuesta por la banca digital y la inclusión financiera.

Al recibir esa distinción, el empresario defendió el papel del sector privado colombiano. “Ese es el motor. Esa es la apuesta. No un plan de gobierno. No un subsidio. No un decreto. Son ustedes. Somos nosotros. Es el sector privado colombiano, operando con libertad, compitiendo con integridad y creando valor para la sociedad”, dijo en su momento.

El terremoto de 7,4 grados que sacudió Cali el 10 de agosto dejó más de 300 muertos, 1.500 heridos y 120.000 familias damnificadas - crédito @alejoeder/X
Bancolombia fue el primer banco en reducir la tasa de interés para vivienda ante el terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito @alejoeder/X

El peso regional de la banca tradicional

Juan Carlos Mora figura en la décima posición como presidente de Bancolombia y director ejecutivo del Grupo Cibest. Está al frente de la entidad desde mayo de 2016 y acumula más de tres décadas de trayectoria dentro de la organización. En ese recorrido ocupó cargos relacionados con finanzas corporativas, riesgos, tecnología, innovación y transformación digital. Durante su gestión, el grupo impulsó procesos de cambio e iniciativas vinculadas con innovación y sostenibilidad.

Bancolombia tiene más de 30 millones de clientes en Colombia, Panamá, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos. También cuenta con una fuerza laboral superior a 30.000 empleados, según información corporativa de la entidad.

Durante la edición 60 de la Convención Bancaria, Mora calificó como un “momento de solidaridad” el ajuste a la baja en los costos del crédito. Bancolombia aplicó reducciones focalizadas en sus tasas de interés y ofreció líneas de financiamiento preferenciales para vivienda, consumo y liquidez empresarial en las zonas afectadas por el terremoto.

La presencia simultánea de Mora y Vélez en el Top 10 muestra la coexistencia de dos rutas del negocio financiero en Colombia. Por un lado aparece una plataforma digital y, por el otro, una institución bancaria tradicional de larga trayectoria.

Rappi es una de las plataforms digitales de servicio a domicilio más grande de Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Rappi es una de las plataforms digitales de servicio a domicilio más grande de Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Otros colombianos que entraron al Top 100

Después de los dos ejecutivos del sector financiero, los siguientes colombianos en la lista fueron:

  • Simón Borrero: cofundador y director ejecutivo de Rappi, en el puesto 12: afirmó que “el éxito requiere suerte, pero sobre todo determinación y curiosidad”. También recordó que fundó Imaginamos en la universidad después de invertir $700.000 en un curso nocturno de programación mientras estudiaba en la Universidad de los Andes. Al inicio, Borrero fue un “todero” que vendía, diseñaba y programaba solo. Después llevó la empresa a más de 300 ingenieros.
  • Adriana Noreña: vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, en el 27: aparece al frente de la estrategia regional de Google para Hispanoamérica. Se destaca por impulsar la digitalización de empresas en Colombia, la adopción de inteligencia artificial y el desarrollo de talento tecnológico local.
  • Álvaro Cárdenas: presidente de Diageo para América Latina y el Caribe, en el 52: ocupa la presidencia de Diageo para América Latina y el Caribe tras pasar por la gerencia andina.
  • Andrés González: presidente para América Latina de Haleon, en el 62: llegó a la cúpula ejecutiva global de Haleon como el primer colombiano en esa posición.
  • Diego Ossa: director ejecutivo de Stefanini para el bloque sur de América Latina, en el 74: aparece vinculado al avance de la transformación digital y de soluciones de inteligencia artificial en empresas de la región.
Adriana Noreña, VP de Google Hispanoamérica (Google)
Adriana Noreña es la vicepresidente de Google Hispanoamérica - crédito Vivian Koblinsky

El listado completo es el siguiente:

  • Pierpaolo Barbieri — Ualá (Argentina).
  • Martín Migoya — Globant (Argentina).
  • Marcos Galperín — Mercado Libre (Argentina).
  • Ilan Goldfajn — BID (Israel).
  • Maurício Rodrigues — Bayer (Brasil).
  • Martín Galdeano — Ford (Argentina).
  • David Vélez — Nubank/Nu (Colombia).
  • Roberto Alvo — Latam (Chile).
  • Paula Bellizia — Amazon – AWS (Brasil).
  • Juan Carlos Mora — Bancolombia (Colombia).
  • Andrés Conesa — Aeroméxico (México).
  • Simón Borrero — Rappi (Colombia).
  • Alexander Seitz — VW (Alemania).
  • Marcos Westphalen — Pinterest (Argentina).
  • Athina Kanioura — Pepsico (Grecia).
  • Luis Fernando Gonçalves — Dell (Brasil).
  • Thomas Owsianski — GM (Alemania).
  • Mónica Flores — ManpowerGroup (México).
  • Herlander Zola — Stellantis (Brasil).
  • Rodolfo Eschenbach — Accenture (Brasil).
  • Alex Carreteiro — Heineken (Brasil).
  • Eduardo López — Google Cloud (Argentina).
  • Claudia Boeri — SAP (Argentina).
  • Estuardo Ortiz — Jetsmart (Guatemala).
  • Nuno Lopes Alves — Visa (Brasil).
  • Joao Paulo Ferreira — Natura (Brasil).
  • Adriana Noreña — Google (Colombia).
  • Daniel Bandle — AXA (Suiza).
  • Matías Muchnick — NotCo (Chile).
  • Pablo Lorenzo — Carrefour (Argentina).
  • HS Jo — Samsung (Corea del Sur).
  • Constanza Losada — BMS (Argentina).
  • Alejandro González — Falabella (Chile).
  • Patrick Eckert — Roche (Suiza).
  • Claudia Woods — BAT (Brasil).
  • Carlos Eduardo Lisboa — Ambev (Brasil).
  • Luiz Tonisi — Qualcomm (Brasil).
  • Julio Figueroa — Citi-Citibank (Argentina).
  • Rodrigo Hermida — Thomson Reuters (Argentina).
  • Bruno Pietracci — Coca-Cola (Brasil).
  • Alexandre Gibim — AstraZeneca (Brasil).
  • Rafael Segrera — Schneider Electric (Venezuela).
  • Marcelo Benítez — Tigo (Paraguay).
  • Marcio Aguiar — Nvidia (Brasil).
  • Alberto Arciniega — Microsoft (Perú).
  • Pablo Sprenger — Principal (Chile).
  • Tracy Francis — McKinsey (Australia).
  • Gabriel Oliva — Avianca (Argentina).
  • Daniel Colunga — Uber (México).
  • Francisco Aristeguieta — Scotiabank (Venezuela).
  • Daniel Acosta — Binance (Brasil).
  • Álvaro Cárdenas — Diageo (Colombia).
  • Adib Jacob — Bayer (Brasil).
  • José Marcilla — Novartis (España).
  • Matías Campodónico — Dow (Argentina).
  • Gilson Magalhaes — RedHat (Brasil).
  • Ricardo Arias-Nath — Starbucks (Venezuela).
  • Guy Rodriguez — Nissan (Argentina).
  • Rodrigo Larraín — Cencosud (Chile).
  • Laércio Albuquerque — Cisco (Brasil).
  • Alfonso Eyzaguirre — JP Morgan (Chile).
  • Andrés González — Haleon (Colombia).
  • Tonny Martins — IBM (Brasil).
  • Luiz Vasconcelos — FedEx (Brasil).
  • Luiz Meisler — Oracle (Brasil).
  • Agustín Croche — DHL (México).
  • Simon Kronenberg — Holcim (Suiza).
  • Ricardo Rocha — Maersk (Brasil).
  • Joao Bortone — Intel (Brasil).
  • Valney Suzuki — Novo Nordisk (Brasil).
  • Diego Imperio — Ricoh (Uruguay).
  • Bruno Barreto — Snowflake (Brasil).
  • Eduardo Mello — Electrolux (Brasil).
  • Diego Ossa — Stefanini (Colombia).
  • Pedro Arnt — dLocal (Brasil).
  • Marcelo Bernardino — Indra (Brasil).
  • Marcela Coelho — Siemens Energy (Brasil).
  • Alejandro Ramírez — Cemex (México).
  • Rafael Chang — Toyota (Perú).
  • German Roson — Mastercard (Argentina).
  • Jeff Hamilton — Nestlé (Estados Unidos).
  • Diego Olcese — Crehana (Perú).
  • Marcos Bradley — Syngenta (Argentina).
  • Maru Escobedo — BMW (México).
  • Federico Greppi — Marriott (Argentina).
  • Arnaud Coelho — Merck Group (Brasil).
  • Denis Güven — Mercedes-Benz (Alemania)
  • Thomas Illner — Porsche (Alemania).
  • Ignacio Saez-Torres Barroso — Sanofi (España).
  • Luciana Marsicano — Pandora (Brasil).
  • Carlos José Fiorillo Martínez — Fitch Ratings (Venezuela).
  • Jaime Macaya — QuintoAndar (Argentina).
  • Leonardo Romero Domínguez — P&G (Venezuela).
  • Stéphane Perard — Emirates (Francia).
  • Jean-Michel Morvan — Alstom (Francia).
  • Gustavo Marín — Fiserv (Uruguay).
  • Claudio Stopatto — Lenovo (Brasil).
  • Mariano Lozano — Mondelez (Argentina).
  • Xavier Vargas Montealegre — Cargill (Costa Rica).
  • Rocío María Robledo — WeWork (Argentina).

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