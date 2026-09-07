Partido Liberal oficializa su declaración como colectivo de gobierno de Abelardo de la Espriella: estas fueron sus razones

El Partido Liberal oficializó su decisión de declararse partido de Gobierno frente a la administración de Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

El Partido Liberal colombiano oficializó su decisión de declararse partido de gobierno frente a la administración del presidente Abelardo de la Espriella (2026-2030), luego de un mes desde la posesión del presidente.

La colectividad política hizo pública su postura institucional mediante un comunicado firmado por sus directivas y sus bancadas en el Senado de la República y la Cámara de Representantes, dando cumplimiento a los plazos y requisitos establecidos en el estatuto de la oposición.

PUBLICIDAD

A pesar de la existencia de posturas divididas dentro de las células legislativas, la mayoría de los congresistas respaldó la adhesión formal a la agenda programática y a los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo.

La colectividad comunicó su postura mediante un documento firmado por sus directivas y por las bancadas del Senado y la Cámara de Representantes - crédito @PartidoLiberal/X

A través de su pronunciamiento oficial, el Partido Liberal destacó las prioridades trazadas por la Casa de Nariño y valoró el enfoque de la administración central.

“La colectividad destaca y reconoce el esfuerzo que adelanta el señor presidente Abelardo de la Espriella para cumplir con sus propuestas de plan de gobierno respetando las instituciones; resaltando el orden y la estabilidad jurídica que tanto requiere el futuro de una nación como Colombia”, señaló la colectividad en la apertura de su documento institucional.

PUBLICIDAD

En el comunicado, la dirigencia liberal reconoció la complejidad del panorama político y económico que atraviesa el país, resaltando el estilo de gestión del jefe de Estado: “Se necesitaba valor y ardor para asumir el reto de construir sobre lo construido y devolverle a la nación esperanza y bienestar a todos los colombianos”.

La mayoría de los congresistas liberales respaldó la adhesión a la agenda programática y a los proyectos presentados por el Gobierno nacional -crédito Lina Gasca/Colprensa

El partido reconoció que dentro de sus sectores existen posturas críticas hacia algunas medidas de la administración, pero aclaró que prevaleció la coincidencia en temas de desarrollo social, fortalecimiento de la seguridad nacional y recuperación del crecimiento económico en las regiones.

“Es de anotar que las discusiones entre representantes y senadores por varias semanas revelan discrepancias de algunos de los integrantes de nuestras bancadas con el actual gobierno”, se lee en el documento oficial.

PUBLICIDAD

Además, el tradicional Partido Liberal señaló en su comunicado que: “También reconoce en el presidente de la Espriella su capacidad de trabajo por activar el crecimiento económico, el banco de talentos para darles reales oportunidades a los colombianos, devolver la seguridad y el respeto por las instituciones”.

La decisión significa que el Partido Liberal acompañará institucionalmente al Ejecutivo y respaldará su agenda programática - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con esta declaración formal, el Gobierno nacional suma un bloque de apoyos clave en las comisiones constitucionales y en las plenarias del Congreso de la República para el trámite de sus iniciativas legislativas.

La postura de bancada permitirá acelerar las discusiones de los proyectos de ley ordinarios y las reformas que cursan actualmente en las células legislativas. “En esta decisión, que exige la ley, ampliamente debatida por sus congresistas, en la que el Partido Liberal manifiesta su derecho a discrepar, se declara partido de gobierno”, concluyó el colectivo político.

PUBLICIDAD

La decisión del Partido Liberal representa un respaldo político para el Gobierno y puede modificar el escenario de alianzas y mayorías dentro del Congreso - crédito @CamaraColombia/X

¿La decisión del Partido Liberal fue una sorpresa política?

La decisión del Partido Liberal de declararse partido de gobierno de la administración de Abelardo de la Espriella no llega como una sorpresa completa; aunque el anuncio cambia formalmente su posición frente al Ejecutivo, durante las elecciones presidenciales la colectividad ya había pedido a sus militantes respaldar la candidatura del ‘Tigre’.

Por eso, la adhesión puede entenderse como la formalización de un acercamiento que ya se había evidenciado durante la campaña. El respaldo de la bancada liberal al actual mandatario no constituye, en ese sentido, un giro inesperado dentro del escenario político.

Lo que sí resulta llamativo es la distancia ideológica entre ambas partes. El Partido Liberal tiene históricamente una tradición asociada al liberalismo social y a posiciones de centroizquierda, mientras que De la Espriella representa una corriente política ubicada en la derecha.

PUBLICIDAD

Partido Liberal invito a susu militantes a votar por el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella - crédito Prensa Abelardo de la Espriella/Partido Liberal

Así, la llegada del liberalismo al Gobierno abre interrogantes sobre la convivencia entre esas diferencias ideológicas y la agenda presidencial.