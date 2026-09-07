Emmanuel Restrepo rompió en llanto en medio de la cocina de MasterChef Celebrity: su plato sorprendió al jurado

El actor vivió uno de los momentos más intensos de la noche cuando su puré lo desbordó en plena prueba, pero terminó llevándose la victoria y asegurando su lugar en el balcón - crédito @masterchefcelebrityco/IG

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Emmanuel Restrepo se quebró en llanto durante el reto de salvación de MasterChef Celebrity emitido el domingo 6 de septiembre, cuando una falla con su puré lo llevó a decir que estaba en “colapso absoluto”, aunque la jornada terminó con un desenlace decisivo: el actor ganó la prueba, subió al balcón y quedó a salvo del reto de eliminación.

La tensión se produjo en una prueba de 60 minutos, en la que los concursantes con delantal negro debían preparar un menú de sal con la despensa cerrada, solamente con lo que ganaran en un pequeño torneo de bolos para conseguir los ingredientes.

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Ese formato acotado marcó el tono del episodio y explicó la presión que terminó por desbordar a Restrepo en su estación.

Según el material del programa, el actor empezó a frustrarse a medida que avanzaba el tiempo y comprobaba que su preparación no se acercaba a la idea que tenía en mente.

El actor Emmanuel Restrepo sería uno de los cuatro finalistas de esta temporada - crédito @emmanuelrestrepozapata/IG

En medio de esa angustia, resumió su estado con una frase directa: “Estoy en colapso absoluto. Digo, como: ‘No, no va a tener un plato’”.

La intervención de Claudia Bahamón

Durante el reto se percató que la dificultad principal apareció con el puré, que él mismo describió como un problema técnico y de ejecución. “Está muy blandengue. No, no, no es la idea que yo tenía en la mente. Bendito señor”, dijo mientras recibía comentarios y aliento desde el balcón.

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La presentadora Claudia Bahamón se acercó a Restrepo cuando el actor confirmó que ya no podía sostener el ritmo de la prueba. Su intervención se centró en ordenarle la idea del plato y devolverle foco en un momento en que él no encontraba salida.

“Dime cuál es tu plan, acá tenemos esto listo. Si esto no va, cómetelo y dime si no está bueno. Vamos a poner este ingrediente en el centro y, posteriormente, continuarás”, le dijo Bahamón.

Ese acompañamiento se produjo mientras otros participantes también intentaban ayudarlo desde lejos, con preguntas sobre el aceite, la fritura y posibles ajustes a la receta.

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Emmanuel Restrepo pidió explicaciones ante el silencio del jurado, buscando entender los errores cometidos en el reto - crédito cortesía Canal RCN

El propio Restrepo reconoció esa mezcla de apoyo y ruido en plena crisis: “Es difícil escucharse a uno mismo, escuchar a los amigos, que obviamente me imagino que están ayudándole a uno con todo el amor”.

El impacto en la cocina y la devolución del jurado

La escena tuvo además un efecto emocional en el resto de la cocina. Verónica Orozco también se quebró al verlo llorar y reaccionó con una frase breve que resumió el impacto del momento: “Yo no puedo verlo llorar”.

Después intentó calmarlo con una instrucción concreta: “Relájate, respira y sigue”. La preocupación de sus compañeros se mantuvo hasta el emplatado, cuando la incertidumbre dejó paso a la evaluación del jurado.

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Cuando llegó el momento de presentar el plato, Restrepo explicó que la preparación estaba atravesada por el apoyo de sus compañeros.

“Creo que este plato no hubiera sido, no hubiera existido sin Sebas Villalobos, sin Víctor, sin Vero, incluso sin Sebas Vega, que estaba atrás mío y que incluso cocinando me daba como fuerza y mucho ánimo”, afirmó antes de describir la propuesta como un “plato de apoyo”.

Emmanuel Restrepo logró salvarse a pesar de las dificultades que tuvo en la cocina - crédito Canal RCN Cortesía

La devolución más puntual llegó de Nicolás de Zubiría, que marcó un ajuste concreto sin desarmar la valoración positiva del conjunto.

“Si me vas a servir la salsa acá, es la salsa con la que me voy a comer el plato. Yo no quiero andar poniéndome más salsa. El platanito le aporta el dulce. Es un plato muy completo, sorprendido. Pocos ingredientes, todo ejecutado rico. Netamente más salsita, compadre, y ya. Muchas gracias”, dijo.

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La definición del reto

Esa observación fue leída por Verónica Orozco como una señal favorable. “Una corrección positiva porque se nota que la salsa le gustó. Si no le hubiera gustado la salsa, le hubiera dicho: ‘Mejor ni la ponga’”, comentó.

La definición llegó después de la deliberación del jurado integrado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso. Desde el balcón, entre ovaciones y gritos de sus compañeros, se escuchó el anuncio final: “La persona que gana el reto, sube al balcón y se salva del reto de eliminación es: Emmanuel”.

La respuesta del actor fue inmediata y aún entre lágrimas: “Gracias”. Luego recibió nuevas felicitaciones del jurado, incluida la de De Zubiría, que cerró el momento con una frase breve: “Bien jugado, Emmanuel”.

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