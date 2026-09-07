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Jhon Lucumí, central de la selección Colombia, fue uno de los mejores calificados de la Juventus, en el empate agónico ante Milán

Federico Gatti anotó para el equipo “Juventino”, mientras que Alphadjo Cissé lo hizo para el milanés

Juventus igualó a un gol con Milán en la tercera fecha de la Serie A de Italia, con Jhon Lucumí todo el partido en cancha - crédito Daniele Mascolo/Reuters
Juventus igualó a un gol con Milán en la tercera fecha de la Serie A de Italia, con Jhon Lucumí todo el partido en cancha - crédito Daniele Mascolo/Reuters
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Juventus empató 1-1 contra Milán en la tercera fecha de la Serie A en Italia. El equipo “Juventino” tuvo a Jhon Lucumí, defensa central de la selección Colombia, todo el partido en cancha, y terminó siendo uno de los destacados para su escuadra, al tener la segunda mejor calificación, según SofaScore, con 7.0. El conjunto milanés comenzó ganando el partido al minuto 68 con la anotación de Alphadjo Cissé, pero sobre el final, al 90+2, Juventus encontró el empate de la mano de Federico Gatti, que había ingresado desde el banco de suplentes, por Zeki Celik.

Lucumí está demostrando que no se necesita, siempre, un tiempo de adaptación para rendir con un equipo, en este caso la Juventus, a la que llegó en el más reciente mercado de pases, procedente del Bologna, club que pertenece a la misma Serie A, y quizás eso también ha ayudado a que Lucumí de entrada esté rindiendo con atlo nivel en la “Vechia Signora”. En este clásco ante Milán, las estadísticas para el defensor central de la selección Colombia fueron:

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  • 54 pases acertados de 60 intentos (90%)
  • 27 pases en campo rival
  • 3 de 7 pases largos acertados
  • Tocó el balón 68 veces y solo la perdió 6
  • Recuperó el balón 4 veces
  • Ganó 5 de los duelos que disputó
Jhon Lucumí fue el segundo mejor calificado de la Juventus, con 7.0 según SofaScore, en el empate a un gol ante Milán - crédito Daniele Mascolo/Reuters
Jhon Lucumí fue el segundo mejor calificado de la Juventus, con 7.0 según SofaScore, en el empate a un gol ante Milán - crédito Daniele Mascolo/Reuters

Así le fue a Jhon Lucumó en el desarrollo del partido: los comentarios de la prensa italiana

Jhon Lucumí cumplió una actuación sólida en el empate 1-1 de Juventus frente a Milan. El defensor colombiano no tuvo una participación llamativa, pero respondió con precisión en aspectos centrales del juego defensivo: manejó bien las distancias, eligió posiciones adecuadas y mostró limpieza en la salida con el balón.

La prensa italiana destacó su postura corporal y la gestión de los espacios, dos recursos que le permitieron sostener la línea defensiva sin cometer faltas ni recibir tarjetas. También valoró la continuidad que aportó a la circulación de Juventus, con decisiones correctas y pases seguros durante el encuentro.

Los números respaldaron esa lectura: Lucumí completó 54 de los 60 pases que intentó, con una efectividad del 90%. A eso sumó aportes defensivos que resultaron determinantes para contener los avances de Milan.

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El colombiano también intervino en el tramo final, cuando Juventus buscaba el empate. A los 90 minutos asistió a Jérémie Boga para un remate desde fuera del área que contuvo el arquero. Instantes después, Federico Gatti marcó de cabeza tras un centro de Teun Koopmeiners y estableció el 1-1 definitivo.

Su actuación se insertó en un esquema 3-4-3 que ya mostró rasgos característicos de Ruben Amorim. Con el equipo en posesión, Manuel Locatelli retrocedió entre Bremer y Lucumí para formar una línea de tres en la salida, mientras Douglas Luiz quedó en el mediocampo. Esa estructura permitió que Juventus iniciara las jugadas desde el fondo con mayor amplitud y le dio a Lucumí una función relevante en la primera construcción.

Zeki Celik le dio el empate agónico a Juventus 1-1 ante Milán - crédito @juventus/Instagram
Zeki Celik le dio el empate agónico a Juventus 1-1 ante Milán - crédito @juventus/Instagram

Próximo partido de Juventus y Jhon Lucumí: tabla de posiciones de la Serie A

El próximo partido de la Juventus y el defensor colombiano Jhon Lucumí será contra el Sassuolo el sábado 12 de septiembre de 2026 por la Serie A.

  1. Roma — 3 PJ — 9 puntos
  2. Inter — 3 PJ — 9 puntos
  3. Como — 3 PJ — 7 puntos
  4. Milan — 3 PJ — 7 puntos
  5. Juventus — 3 PJ — 7 puntos
  6. Frosinone — 3 PJ — 6 puntos
  7. Lazio — 2 PJ — 6 puntos
  8. Atalanta — 3 PJ — 6 puntos
  9. Udinese — 2 PJ — 4 puntos
  10. Sassuolo — 3 PJ — 4 puntos
  11. Napoli — 3 PJ — 3 puntos
  12. Cagliari — 2 PJ — 3 puntos
  13. Torino — 3 PJ — 3 puntos
  14. Lecce — 2 PJ — 3 puntos
  15. Bolonia — 3 PJ — 1 punto
  16. Parma — 3 PJ — 1 punto
  17. Monza — 3 PJ — 1 punto
  18. Venezia — 3 PJ — 0 puntos
  19. Genoa — 3 PJ — 0 puntos
  20. Fiorentina — 3 PJ — 0 puntos
Jhon Lucumí fue titular con la Juventus y jugó todo el partido en el empate 1-1 ante Milán por la Serie A - crédito qjuventus/Instagram
Jhon Lucumí fue titular con la Juventus y jugó todo el partido en el empate 1-1 ante Milán por la Serie A - crédito qjuventus/Instagram

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