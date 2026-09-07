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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después del empate de Millonarios ante Deportivo Pereira

América de Cali sigue siendo líder del fútbol profesional colombiano, Independiente Santa Fe se afianza en el grupo de los ocho, y Junior de Barranquilla se sigue alejando de la posible clasificación

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II no sufrió mayor modificación después de la fecha 9: Millonarios y Santa Fe siguen en el grupo de clasificados, Junior sigue en el fondo de la tabla - crédito Millonarios/Junior/Santa Fe
La tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II no sufrió mayor modificación después de la fecha 9: Millonarios y Santa Fe siguen en el grupo de clasificados, Junior sigue en el fondo de la tabla - crédito Millonarios/Junior/Santa Fe
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Este domigno 6 de septiembre continuó la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II, y a pesar de que ningún equipo tiene nueve partidos jugados, sigue perfilando los clubes que tienen potencial de clasificación a los cuadrangulares finales, y los que quedarían eliminados. La derrota de Once Caldas 2-0 a manos de Boyacá Chicó fue uno de los resultados más sorpresivos de la jornada, mientras que la victoria, por goleada 3-0, de América de Cali ante Alianza de Valledupar demostró el buen nivel del líder del fútbol profesional colombiano.

A esta altura se han jugado siete partidos de esta novena jornada, y restan otros tres por jugar. Dos de esos tienen como programación la primera semana de octubre, mientras que al otro le falta la reprogramación por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

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Boyacá Chicó le ganó 2-0 a Once Caldas en uno de los resultados más sorpresivos de la fecha 9 en la Liga BetPlay 2026-II - crédito Boyacá Chicó
Boyacá Chicó le ganó 2-0 a Once Caldas en uno de los resultados más sorpresivos de la fecha 9 en la Liga BetPlay 2026-II - crédito Boyacá Chicó

El debut de Alberto Gamero con Millonarios y de Sebastián Viera con Junior de Barranquilla

Una de las novedades y curiosidades más grandes que tenía la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II era el debut de dos entrenadores, con dos de los equipos más grandes del país: Junior de Barranquilla con Sebastián Viera, y Millonarios con Alberto Gamero. El debut fue amargo para los dos.

En el caso del equipo barranquillero, el caso es más complejo que en el del bogotano. Sebastián Viera, quien es una de las grandes leyendas con el “Tiburón” como jugador, llegó en reemplazo de Alfredo Arias, que fue despedido el martes 1 de septiembre, después de los malos resultados que venía teniendo el equipo. Ahora, con Viera en la dirección técnica, Junior igualó a tres goles con Jaguares de Córdoba, en condición de local.

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Por su parte, Alberto Gamero regresó a Millonarios. Equipo que ya había dirigido en una etapa de cinco años entre 2020 y 2024. Su primer partido de esta segunda era, en la que llegó en reemplazo de Fabián Bustos desde el pasado 3 de septiembre, terminó en empate a un gol con Deportivo Pereira en condición de visitante.

Cúcuta Deportivo igualó 2-2 con Deportivo Pasto en el estadio General Santander - crédito Cúcuta Deportivo
Cúcuta Deportivo igualó 2-2 con Deportivo Pasto en el estadio General Santander - crédito Cúcuta Deportivo

Resultados fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II

  • América de Cali 3-0 Alianza de Valledupar
  • Boyacá Chicó 2-0 Once Caldas
  • Cúcuta Deportivo 2-2 Deportivo Pasto
  • Independiente Santa Fe 2-2 Fortaleza
  • Junior de Barranquilla 3-3 Jaguares de Córdoba
  • Internacional de Bogotá 2-2 Águilas Doradas
  • Deportivo Pereira 1-1 Millonarios

Los partidos que restan por jugar:

  • Llaneros - Deportivo Cali - programación por definir
  • Atlético Bucaramanga - Deportivo Independiente Medellín - octubre 7 a las 6:15 p. m.
  • Atlético Nacional - Deportes Tolima - octubre 7 a las 8:20 p. m.
Internacional de Bogotá igualó a dos goles con Águilas Doradas en la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Inter de Bogotá
Internacional de Bogotá igualó a dos goles con Águilas Doradas en la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Inter de Bogotá

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II

  1. América de Cali: 20 puntos / +16 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  2. Independiente Medellín: 15 puntos / +6 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  3. Deportes Tolima: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 12 puntos / +8 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  5. Millonarios FC: 12 puntos / +4 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  6. Llaneros FC: 11 puntos / +1 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  7. Independiente Santa Fe: 10 puntos / +1 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  8. Águilas Doradas: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  9. Atlético Bucaramanga: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  10. Once Caldas: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  11. Cúcuta Deportivo: 9 puntos / -5 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  12. Deportivo Cali: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  13. Internacional de Bogotá: 8 puntos / -2 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  14. Fortaleza FC: 7 puntos / -2 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  15. Deportivo Pereira: 6 puntos / 3 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  16. Jaguares FC: 6 puntos / -6 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  17. Boyacá Chicó: 2 puntos / -10 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  18. Junior FC: 3 puntos / -4 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  19. Deportivo Pasto: 2 puntos / -8 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  20. Alianza FC: 2 puntos / -10 diferencia de gol / 7 partidos jugados.

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