Penelope Robin contó los detalles de su nueva etapa musical y su colaboración con Cabas

Penelope Robin, cantante nacida en Miami y radicada en Colombia, es hija del productor y compositor multiplatino Cris Rodríguez, conocido como C-Rod - crédito Penelope Robin/Facebook

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Penelope Robin es una cantante, compositora y productora nacida en Miami y radicada en Colombia desde hace cinco años. De raíces cubanas y venezolanas, canta y actúa desde los nueve años y ha construido una base de seguidores en distintos países de América Latina tras compartir escenario con artistas como Phil Collins y Karol G.

Firmada con Sony Music, se ha consolidado como una de las voces emergentes del pop latino y ha ganado visibilidad dentro de la comunidad LGBTQ+ tras presentarse en la Marcha del Orgullo de Bogotá y en la fiesta “Love Generations” del Theatron, la discoteca más grande de Latinoamérica.

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La artista presentó el 4 de agosto Imaginarte, una colaboración con el cantautor colombiano Cabas que describe como un homenaje al poder de la imaginación y a la posibilidad de proyectar y cumplir metas. La canción nació de una conversación entre ambos sobre sus influencias musicales y, según Robin, refleja la conexión personal que existe entre los dos artistas.

La producción y composición del tema estuvo a cargo de C-Road —productor que trabajó con Thalía, Ricky Martin, Lady Gaga y Britney Spears— junto con Robin y Cabas. El resultado combina sonidos cálidos con reminiscencias a The Beatles y busca un equilibrio entre lo nostálgico y lo contemporáneo.

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Para Robin, el proyecto representa algo más que una colaboración planificada: surgió de una amistad que derivó en un proceso creativo conjunto, algo que considera uno de los aspectos más valiosos de su trabajo como artista. Imaginarte llega después de Diosa de cien colores, lanzamiento con el que la cantante marcó el inicio de una nueva etapa estética, influida por la moda vintage de los años 70.

En esta entrevista con Infobae Colombia, Penelope Robin habló sobre sus inicios en la música y la influencia de su familia, el episodio que la llevó a conocer a Phil Collins a través de la Fundación Little Dreamers, su mudanza a Colombia y la relación que construyó con la cultura del país, su visión sobre el momento actual de la música colombiana, el proceso creativo detrás de Diosa de cien colores e Imaginarte, su vínculo profesional con Cabas, la evolución de su imagen artística, su amor por Hombres a la Plancha, y sus planes para lo que resta de 2026.

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Infobae Colombia: ¿Cómo empezó en la música? ¿Fue por su papá? ¿Fue por iniciativa propia? ¿Cómo fue ese tránsito de pasar del hobby a decidir dedicarle la vida a la música?

Penelope Robin: Yo siento que sí tiene que ver mucho con mi familia en general. Muy afortunada porque tengo muchas influencias de mi familia. Ellos me inspiraron mucho. Mi papá como productor musical, siempre vivía con artistas, siempre estaba escuchando música en el estudio y me encantaba.

Yo siento que siempre sabía que iba a hacer música, siempre lo tenía en mi corazón, en mi sangre. Creo que desde que hice mi primera canción yo ya sabía que esto iba a ser mi vida (risas). Yo hice mi primera canción como a los ocho años y yo me acuerdo que yo ya estaba como: “No, esto es, esto pa’ arriba y ya”. [risas]

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¿Hubo algún referente en particular que tuviera en la música en sus inicios?

Yo creo que tuve muchas inspiraciones, porque en mi casa siempre se ponía de todo. Celia Cruz, Luis Miguel, Frank Sinatra, Elvis Presley... de todo. Entonces, yo siempre he escuchado mucha, mucha música. Y no solo era eso, también yo me acuerdo que mi papá siempre estaba con muchos artistas. Entonces, yo escuchaba Paulina Rubio, o rap. Escuchaba de todo y me encantaba toda la música. Eso siempre era mi inspiración.

¿Cómo fue eso de que Phil Collins la aceptó para la Fundación Little Dreamers?

Esa historia básicamente fue que estaban haciendo unas audiciones para The Little Dreamers Foundation. Fuí, mi hermano tocó el piano y yo canté una canción mía que se llamaba Some Girls, que es una canción muy linda. De hecho, yo la canté hace como dos años y quedé como: “Guau, qué linda fue esta canción”.

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Canté mi canción y yo me acuerdo que me bajé y de la nada todo el mundo estaba aplaudiendo, gritando, y yo veo a Phil Collins como un golden ticket, y él así como mirándome como: “Hello” [risas]. Y yo estaba como: “Ah”. Me fui, lo encontré, nos abrazamos y fue una locura además, porque yo era muy chiquita. Mi mamá era muy fan de Phil Collins, o sea, mi mamá se estaba volviendo loca. Pues yo también, pero mi mamá estaba muy chistosa ese día.

Fue muy lindo porque después todos los domingos ensayamos con Betty Wright. Eso fue una experiencia en donde aprendí mucho, mucho de música, aprendí mucho de armonías, cómo cantar esta canción, pero hacer las notas diferentes. Después tuve la oportunidad de compartir escenario con Phil Collins y fue muy lindo y la verdad fue una experiencia que lo necesitaba. Siento que fue muy importante en mi carrera.

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Despues de Little Dreamers llega la firma con Sony y se muda a Colombia. ¿Por qué a Colombia?

Muchos me preguntan eso y la verdad nunca tengo como una respuesta clave porque fue muy de la nada. Yo nací en Miami, viví toda mi vida en Miami y nos íbamos a mudar a España, pero nos fuimos acá para visitar. Caminamos Bogotá, comimos sancochito, ajiaco, chicharrón,y nos enamoramos. Y yo me acuerdo que dijimos como: “Bueno, vamos a quedarnos acá”.

Y mi familia súper feliz porque ellos querían que mi hermano y yo aprendiéramos español. Entonces, mi mamá y mi papá como: “Bueno, el español colombiano es el mejor español del mundo, van a aprender espectacular”. Nos mudamos acá hace cinco años, aprendí español en cinco años. Entonces, perdón si mi español no está perfecta, pero no, yo ya soy colombiana adoptada. Me encanta. Y acabo de venir de Medellín y ahora me está entrando un poquito el paisa, ¿sabes? ¡Me encanta el paisa! [risas]

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Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito YouTube

En el tiempo que lleva en Colombia, ¿Qué impresión le despierta la música colombiana? ¿Qué la hace tan atractiva en el exterior, sobre todo en este momento?

Pues yo siento que en verdad, hay mucho, mucho talento que viene de acá, de Colombia. Y no solo eso, pero hay mucha música, ¿sabes? O sea, yo siento que hay regional, hay popular, hay vallenato, hay reguetón, también hay trap... Yo siento que hay mucho talento y hay mucho talento en muchas cosas diferentes.

Tenemos artistas como Andrés Cabas, tenemos artistas como Kris R, como Blessd, tenemos a Shakira, tenemos a Karol G. Es una mezcla de todo y no solo eso, es una mezcla de personas que saben cómo mezclar y saben cómo ponerte a bailar. Y si no quieres bailar, bueno, te vas a poner a gritar a pulmón con el vallenato. O sea, de todo.

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Entonces, yo siento que la música colombiana es como una inspiración muy grande para las artistas en general, porque viene mucho talento de acá. También yo siento que tiene mucho que ver con la cultura de Colombia. O sea, yo siempre digo que obviamente mi música, mi carrera cambió mucho. Fue un, un momento muy importante cuando me mudé acá para Colombia, pero no solo para mi música, para Penelope también, para mi personalidad, ¿sabes? O sea, ahora estoy mucho más enterada en la cultura colombiana, estoy mucho más abierta a escuchar nueva música, estoy abierta de ir a escuchar regional o no sé, quiero ir a Hombres de la Plancha, vamos. Cosas así que en verdad me ha cambiado como persona y me da demasiada felicidad.

¿Fue a Hombres a la Plancha?

¡Oh! ¡Amo Hombres de la Plancha! Además, porque Junior Cuesta, uno de los hombres, escribe música conmigo y ahora soy amigo de Mario, soy amigo de Juanse, soy como parte, soy como parte del grupo. [risas]

¿Cómo fue la historia compartiendo tarima con Karol G? ¿En dónde fue ese concierto?

Abrí para Karol G en Buga, en Colombia. Fue una experiencia muy, muy linda. Además, yo siento que, pues primero para mi primer concierto, yo estaba muy nerviosa, pero yo me acuerdo que después que cuando subí al escenario se me fue todos los nervios.

Pero lo más importante de ese show fue en verdad un momento que después de cantar, Karol G me acercó y me dijo: “Hola, tú eres la chica que estaba cantando antes de mí. Muchas gracias”. Y yo digo: “Guau”. O sea, Karol G me inspiró demasiado porque ella era muy linda, ella era muy agradecida. Ella estaba muy feliz que yo estaba ahí cantando antes de ella y eso me pareció espectacular. Yo siento que hoy en día conocemos mucho de nuestras artistas favoritas. Tenemos una presión de que van a ser muy amables, que van a ser increíbles y a veces no lo son, [risas]. Pero Karol G, por ejemplo, fue una inspiración muy grande para mí, porque se veía, se veía quién era. No se sentía que ella estaba siendo falsa, se sentía que en verdad ella estaba muy feliz, que estaba muy agradecida y eso en verdad me trajo mucho felicidad.

Además, porque yo tengo un frase muy famoso en mi familia, esa frase dice: “Feliz de estar acá”, feliz de estar en cualquier parte. O sea, no importa donde estás, no importa si tú estás haciendo un show para una persona, que estés feliz, agradecido que estás ahí, que esta persona te está viendo. Entonces, fue una experiencia muy, muy linda.

"Diosa de cien colores" marcó una nueva etapa estética de Penelope Robin, influida por la moda vintage de los años 70 - crédito cortesía Sony Music

A lo largo del año publicó varios sencillos, y quizás el más llamativo es Diosa de Cien Colores. ¿Cómo surgió?

Diosa de Cien Colores es una canción muy importante, no solo por la letra, pero por la producción también. Fue mi primera canción que produje. Es una canción que habla del amor propio, de ser tú misma, de ser esa diosa de cien colores. Habla también de esas personas que se atreven a mostrar todos sus colores.

Y cuando viene la producción, yo siento que a mí me encanta esta canción sobre eso, porque tiene una mezcla de muchas cosas. Empieza con un poquito de bossa nova, después va a un pop latino, un poquito merengue, después entra como un sample, un poquito de influencias de Drake. Y tiene una mezcla de todo. Tiene una mezcla de la música que escucho, ¿sabes? Yo escucho mucha música. Escucho hasta Frank Sinatra hasta Ryan Castro, hasta Ca7riel y Paco Amoroso, hasta Rauw Alejandro. Escucho de todo. Y también escucho mucha, música de artistas emergentes, que yo siento que eso es muy importante.

Tuve la oportunidad de cantar esta canción para el Pride en México, Cuernavaca y también en la Plaza de Bolívar acá en Bogotá. Es una canción muy importante y pues la, la oportunidad que tuve para cantarla ahí en el Pride, especialmente también lo que significa la canción, fue algo que toqué las estrellas. [risas]

También lanzó una colaboración con Cabas en Imaginarte, ¿Cómo es trabajar con Cabas en el estudio?

Increíble. Me parece como el man más talentoso. Yo sé que él piensa que yo soy muy intensa, y es que yo soy muy intensa. O sea, ahora me ves virtualmente y tú dices como: “Wow, habla mucho”, ¿Te imaginas como es en persona? Bueno... [risas].

Él es muy, muy bueno y en verdad yo siento que fluíamos muy bien porque tengo tantas ideas en mi cabeza y él me ayuda como a construirlas y explicarlas. Él puede sacar un temazo en 30 segundos si quiere.

"Imaginarte" nació de una conversación entre Penelope Robin y Cabas sobre sus influencias musicales y su conexión personal - crédito cortesía Sony Music

Pero yo siento que lo más lindo es que nunca se sintió que estuvimos como trabajando, se sintió como que en verdad que estuvimos disfrutando. Él es como familia para mí, entonces qué lindo, no sé, poder escribir un verso y un coro y después decir: “Bueno, vamos a cenar y lo terminamos mañana”. Eso es muy rico, ¿sabes? Muchas veces entras a una sesión con personas que ni conoces, es muy difícil, tienes que explicarles lo que quieres escribir. Después, no sé, a veces no conectas y después estás ahí por dos horas y ni siquiera tienes nada, pero no quieres... Es raro,porque entras a esas sesiones y cuando no son tus amigos, no sé... siento que con tus amigos puedes decir como: “¿Sabes qué? No puedo pensar, quiero tomar diez minutos, ah, vamos a comer un helado”. Pero muchas veces cuando tú estás ahí, estás ahí para trabajar. Entonces no hay esos momentos.

Fue muy lindo que somos familia y que somos amigos y que podamos tener esas oportunidades de calmarnos y parchar y después a trabajar otra vez. Y parchar y trabajar, parchar y trabajar. [risas]

Las mejores sesiones son así...

Exacto, exacto. Yo tengo un amigo que escribo mucha música con él, se llama Nicolás, y nosotros pues somos amigos y parchamos y vamos a fiestas. Y en verdad, cuando escribo música con él, me encanta demasiado, porque ya es mi amigo, él ya sabe todo el chisme. Él ya sabe lo que está pasando en mi vida porque yo le cuento todo. Me encanta. [risas]

Mirando las portadas de los sencillos, es evidente que hay un cambio en lo visual, porque en la de Se vive una vez hay una portada retro con cierta similitud a Barbie, en otras hay más cercanía con la estética de los 2000, y en otras es algo más sobrio. ¿Cómo es su relación con la imagen, y qué importancia tiene en tu propuesta musical? ¿Cómo la aborda?

La verdad tiene mucha importancia. Yo siento que Diosa de Cien Colores e Imaginarte es como una nueva transición entre esta nueva etapa de Penélope, porque antes, si ves todos los covers, son muy pop, son muy Barbie, como tú dices. También muchas veces cuando hacemos los videos musicales, yo siempre digo: “Bueno, tomamos fotos para la portada”.

Pero Diosa de Cien Colores e Imaginarte es una nueva etapa, porque si ves los colores, el concepto, la vibra es muy diferente a los otros. Yo siento que Diosa de Cien Colores es más como: “Ya soy grande”.. No sé cómo explicarlo, pero yo siento que como ahora con mi nueva música también en verdad vamos a poder escuchar el lado Penélope musical. Yo soy música, yo siento que en muchas de mis canciones no podemos identificar y escuchar esas cosas musicales que yo quiero transmitir, pero en la nueva música que voy a estar sacando, podemos escuchar esas cosas musicales. Entonces tenemos una nueva imagen y todo. Penelope ya es grande, ya está lista pa’ cambiar. Ya cambió. [risas]

La artista mencionó a Bruno Mars, Karol G y Shakira como sus colaboraciones soñadas para una próxima canción - crédito Penelope Robin/Facebook

Todo lo que ha publicado hasta ahora son sencillos. Imagino que el siguiente paso será u álbum completo, ¿no? ¿O será un EP?

Siempre me están preguntando eso y nunca tengo la respuesta porque no voy a estar sacando álbum, pero de pronto estar con EP, pero es que no sé si sacar EP porque quiero sacar singles. No sé, ¿tú qué crees? O sea, tengo gente que me están diciendo “saca un EP”, tengo gente que me están diciendo “saca un single”. Pues no, yo creo que yo soy la única persona que está diciendo saca un single. Entonces, me toca sacar un EP entonces.

En ese sentido, ¿por qué tiene esa predilección por los sencillos,en vez de la cosa larga?

Es que la verdad, como tengo tanta música nueva, entonces un lado de mí dice como: “Bueno, me encantaría sacar un EP ya para que sale y para que todo el mundo escucha esta nueva música, esta nueva etapa”. Pero otro lado de Penelope dice como todas estas canciones que van a salir, todos tienen su historia y todos tienen su corazón. Y no sé, como quiero enfocarme a sacar singles para que cada canción pueda enfocarme a como explicarlo y cada canción pueds tener su corazón y que cada canción las personas puedan escucharla.

No sé, para un EP siento que, o sea, yo personalmente, cuando mi artista favorita del mundo saca un EP, yo muy pocas veces lo escucho porque no sé cómo estar ahí, escuchando. O sea, cuando saca un single es mucho más fácil porque bueno, yo ya sé, el próximo mes yo sé que van a sacar otro. Pero es muy difícil porque ahora digo “no quiero sacarlas todas ya”. No sé qué hacer, la verdad. [ríen]

¿Cómo es Penelope Robin en vivo?

En verdad, yo siento que cuando yo estoy en el escenario, ves una estrella, una estrella, la verdad. O sea, yo cuando estoy en escenario no estoy pensando en nada. Estoy haciendo lo que yo amo y eso es lo más importante. Entonces, no sé, o sea, el-- definitivamente, o sea, Penélope en escenario, yo digo, es una diosa de cien colores. [risas]

¿Qué sigue en 2026? ¿Tienes fechas programadas?

Voy a estar yendo de vuelta a México, voy a estar yendo a Ecuador. Nunca he ido a Ecuador. Entonces, muy feliz porque vamos a estar haciendo shows allá, y mucha prensa. Vamos a estar conociendo el país, además, qué rico.

Voy a seguir cantando en Theatron, porque yo soy la princesa de Theatron. Y de pronto, ¿sabes qué? Una cosa que quiero hacer, no lo he hablado con nadie. De pronto, esto va a ser como van a escuchar esto y van a decir como: “¿Ella de qué habla? Esto no va a pasar”. Pero quiero cantar una canción con Los Hombres de la Plancha. [risas]

Es que sería espectacular. Yo sé que me van a decir como: “¿Por qué dijiste eso? Nunca hemos hablado de eso”. Pero está bien, porque estoy imaginando, manifestando lo que quiero hacer en el futuro. Pero bueno, muchas canciones nuevas, muchas presentaciones y de pronto más colaboraciones. Un EP de pronto, no sé.

¿Tiene una colaboración soñada?

Colaboración soñada serían Bruno Mars, Karol G, Shakira. Me parece un espectáculo una canción Penélope, Karol G, y Shakira.

Cuando está en el estudio trabajando en una canción, ¿en qué momento decide que la canción ya está lista o, por el contrario dice, “No, hay que seguir trabajándola, quiero probar este arreglo, quiero con este tono de voz”?

Pues primero, yo siento que una regla que tengo para no volverme loca es que termínala y ya. O sea, no vuelves y no vuelves porque te vas a volver loca. Y como artista siempre estamos “hagamos algo” y después estamos como: “No, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto”. Y yo siento que cuando tú la cambias mucho, ya no va a sonar como querías que suena. Entonces, esa es mi primera regla, que la dejes, esperas como la gente lo recibe y después para la próxima ya estás más enfocada en esas cositas que querías arreglar.

Pero, en general, te digo como hago toda mi música. Primero hago la canción en la guitarra, escribo la canción en la guitarra, porque para mí yo siento que lo más importante es hacer una canción buena, una canción increíble, una canción que suena bien a capela, una canción que suena bien acústica, una canción que es profunda y después lo puedes compartir, convertir en la producción en algo más diferente.

Por ejemplo, no sé. Yo hice una canción en Miami que se llamaba Pintada en la pared y esta canción en la guitarra suena un poquito balada, suena un poquito como regional, algo así, pero después la pasé para la producción y ahora tiene un vibe country mezclado con corrido tumbado mexicano. También tenía otra canción que escribí en la guitarra en Miami que se llama Bungee y esa canción era como Taylor Swift pop vibes. Pero ahora tocaba hacer en producción y es otra cosa, como Kanye West, un poquito latino, afro.

Entonces, eso es el formato y pues ya sabes mi regla: terminala y no vuelves. [risas] Esa ya es mi regla con todo, mi amor, con las relaciones también. Terminala y no vuelves.