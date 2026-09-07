Colombia

Gustavo Bolívar habló de la reorganización interna del Pacto Histórico para las elecciones del 2027: “Tiene que ordenar la casa”

El exsenador sugirió que los aspirantes a cargos regionales acrediten al menos seis meses dentro de la colectividad y cursen formación en asuntos públicos

Gustavo Bolívar planteó que congresistas y concejales no integren las direcciones del Pacto Histórico - crédito @GustavoBolivar/X

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El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, propuso que el Pacto Histórico priorice su reorganización territorial y defina reglas de militancia antes de abrir la discusión por las candidaturas presidenciales de 2030.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, sostuvo que el movimiento debe concentrarse primero en las elecciones regionales de 2027.

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Bolívar planteó que el próximo Congreso Nacional del Pacto Histórico debe establecer cómo se elegirán las direcciones municipales, departamentales y nacionales, además de los comités de ética.

Para el dirigente, ese proceso requiere tiempo y reglas claras para evitar que personas ajenas a la organización influyan en la conformación de sus órganos directivos.

Gustavo Bolívar pidió reorganizar el Pacto Histórico antes de la carrera presidencial de 2030 - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar pidió reorganizar el Pacto Histórico antes de la carrera presidencial de 2030 - crédito @GustavoBolivar/X

“El Pacto Histórico tiene que ordenar la casa”, afirmó. Su llamado apuntó a frenar las aspiraciones anticipadas para la Presidencia y a enfocar la acción política en alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el mecanismo de elección de las autoridades internas. Bolívar expresó reparos frente a la posibilidad de que las votaciones sean abiertas, una idea que atribuyó al presidente Gustavo Petro para las coordinaciones locales, regionales y nacionales.

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Según explicó, una convocatoria sin restricciones podría permitir la participación de sectores externos al movimiento o de grupos que lleguen con estructuras organizadas para respaldar candidaturas específicas. “Me parece peligroso”, dijo al referirse a esa alternativa.

En cambio, propuso una afiliación masiva de militantes durante un período determinado y que solo quienes se inscriban formalmente puedan participar en la elección de las directivas. El exsenador sugirió que los aspirantes a cargos partidarios y electorales acrediten una permanencia mínima dentro de la colectividad.

Para los comicios regionales de 2027, Bolívar planteó exigir por lo menos seis meses de militancia en el Pacto Histórico. La medida, según dijo, buscaría impedir que dirigentes procedentes de otros espacios políticos obtengan avales a último momento, sin trayectoria dentro de la organización.

Gustavo Bolívar propuso seis meses de militancia para aspirar con el Pacto Histórico en 2027 - crédito AFP
Gustavo Bolívar propuso seis meses de militancia para aspirar con el Pacto Histórico en 2027 - crédito AFP

El exdirector del DPS afirmó que la primera disputa electoral del bloque progresista debe ser la de octubre de 2027. Su objetivo, señaló, consiste en ampliar la representación territorial mediante la conquista de alcaldías, gobernaciones y curules en corporaciones locales.

“2027 es antes de 2030”, remarcó Bolívar al pedir a quienes consideran postularse a la Presidencia que se concentren en fortalecer las candidaturas regionales. A su juicio, el partido necesita impedir que dirigentes con recursos económicos desplacen a referentes de base que han trabajado en los territorios.

También propuso que quienes busquen ser candidatos cursen una formación previa en asuntos legislativos, manejo fiscal, ética pública, administración territorial y estrategia política. La iniciativa estaría vinculada a Semilla, la escuela de formación política que impulsa el exsenador.

Bolívar sostuvo que esa preparación podría reducir errores de los futuros funcionarios y representantes elegidos. “Que lleguen sabiendo muchas cosas”, señaló durante la transmisión.

Otra de sus propuestas consiste en impedir que congresistas, diputados y concejales ocupen simultáneamente cargos de conducción dentro del Pacto Histórico. Bolívar argumentó que los representantes elegidos ya cuentan con garantías institucionales, equipos de trabajo y responsabilidades específicas.

Gustavo Bolívar cuestionó elecciones abiertas para elegir las directivas del Pacto Histórico - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Gustavo Bolívar cuestionó elecciones abiertas para elegir las directivas del Pacto Histórico - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De acuerdo con su planteamiento, un congresista no debería integrar la dirección nacional; un diputado tendría que abstenerse de aspirar a una conducción departamental, y un concejal no podría disputar una dirección municipal. La idea busca abrir espacio a dirigentes sin cargos públicos y concentrar a las bancadas en su tarea legislativa.

Bolívar recordó que el Pacto Histórico cuenta con una bancada amplia en el Congreso y reclamó una agenda para exigir controles sobre el sistema electoral. En ese punto reiteró sus denuncias sobre las elecciones del 21 de junio, cuyos resultados cuestionó.

El dirigente aseguró que existen cinco demandas relacionadas con el proceso ante el Consejo de Estado. También mencionó denuncias de los llamados testigos digitales y de Luis Guillermo Pérez. Las acusaciones no fueron acompañadas durante la transmisión por una decisión judicial que confirme la existencia de fraude.

Bolívar ubicó a Semilla como una herramienta para formar militantes y enfrentar lo que definió como una disputa cultural en redes sociales. El proyecto, según indicó, busca reunir a académicos, dirigentes sociales y portadores de saberes no formales.

Durante el live, invitó a sus seguidores a participar en las clases virtuales de la escuela y a respaldar una corriente interna de “sin tendencia”, destinada a quienes no se identifican con los sectores que integraron la coalición original. Además, pidió a la militancia bloquear cuentas que considere automatizadas o dedicadas a difundir desinformación.

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