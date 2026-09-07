Tras la muerte del pastor Darío Silva, así reaccionaron figuras de la política y del entretenimiento: “Su legado trascendió fronteras”

El presidente de la República lamentó la muerte de Darío Silva-Silva y envió un mensajes de condolencias a su familia - crédito Adriana Thomasa/@dariosilvasilva/X/@donjediondo/Instagram/@VivianAisen/X

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La Iglesia Casa Sobre la Roca informó en un comunicado el fallecimiento del pastor Darío Silva-Silva, uno de los principales impulsores de la fundación y el desarrollo de la congregación cristiana en Colombia.

La muerte del pastor, a los 88 años, generó numerosas reacciones, desde la del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, hasta la de la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, además de referentes del entretenimiento y el periodismo.

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A través de su cuenta oficial de X, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que despide con profundo respeto y admiración al pastor Darío Silva-Silva, a quien calificó de ser un “líder espiritual” y “referente moral”.

Abelardo de la Espriella aseguró que despide con profundo respeto y admiración al pastor Darío Silva-Silva - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Despido con profundo respeto y admiración al pastor Darío Silva-Silva, un hombre de fe, líder espiritual y referente moral que dedicó su vida a servir a Dios, a orientar a miles de colombianos y a sembrar esperanza en nuestra patria. Su palabra, su sabiduría y su vocación de servicio dejan una huella que permanecerá en quienes encontraron en él guía y consuelo (sic)”, indicó el mandatario.

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Y agregó: “Acompaño de corazón a su familia, a sus seres queridos y a toda su comunidad de fe en este momento de dolor. Que Dios los abrace, les conceda fortaleza y reciba al pastor Darío en su presencia. Paz en su tumba (sic)”.

El expresidente Iván Duque lamentó el fallecimiento del también periodista. Afirmó que fue un gran amigo de su padre y lo describió como un hombre de “profundas convicciones, fe y servicio”.

“Su voz y su liderazgo espiritual llegaron a miles de colombianos y su legado trascendió fronteras. A su familia, seres queridos y a toda la comunidad de Casa Sobre la Roca, mi solidaridad y oraciones en este momento de dolor (sic)”, señaló Duque.

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Iván Duque afirmó que Darío Silva-Silva fue un gran amigo de su padre y lo describió como un hombre de “profundas convicciones, fe y servicio” - crédito @IvanDuque/X

Pedro Antonio González, conocido en el mundo del entretenimiento como Don Jediondo, lamentó la muerte del pastor y envió sus condolencias a la Iglesia Casa Sobre la Roca.

“Sentidas condolencias a la iglesia CASA SOBRE LA ROCA por el sensible fallecimiento de su pastor y fundador DARÍO SILVA. Dios lo tenga en su santa gloria (sic)”, indicó.

Don Jediondo lamentó la muerte del pastor Darío Silva-Silva y envió sus condolencias a la Iglesia Casa Sobre la Roca - crédito @DonJediondo/X

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, aseguró que se suma al “profundo pesar” por la muerte de Darío Silva-Silva, a quien describió como un gran aliado del Estado de Israel.

“Me uno a los familiares, amigos, discípulos y a todos los miembros de la Iglesia Casa sobre la Roca en su profundo pesar por el fallecimiento de su fundador, el Pastor Darío Silva-Silva, un gran aliado y amigo del Estado de Israel y del pueblo judío. Que su memoria sea una bendición (sic)”, expresó.

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La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, aseguró que se suma al “profundo pesar” por la muerte de Darío Silva-Silva - crédito @VivianAisen/X

El periodista Gustavo Gómez comunicó su aprecio y respeto a la familia del pastor Darío Silva-Silva y envió “un abrazo para su familia y seguidores”.

El pastor Alfredo Saade envió un mensaje a la comunidad de la Iglesia Casa Sobre la Roca y aseguró que sus oraciones está con ellos.

“A toda la familia de casa sobre la roca, mi amor y oraciones. Nuestra iglesia reconoce en el pastor Darío la virtud de haber sido padre espiritual para muchos (sic)”, puntualizó.

Alfredo Saade envió un mensaje a la comunidad de la Iglesia Casa Sobre la Roca y aseguró que sus oraciones está con ellos - crédito @pastorsaade/X

El conferencista Lucas Leys contó lo vivido con Darío Silva-Silva en Miami y aseguró que fue un periodo muy feliz en su vida.

“Cuando nos mudamos a Miami me invitó a ser parte del cuerpo pastoral de Casa Roca en Miami, el cual fue un periodo muy feliz en el que vimos a la congregación crecer y fue la primer iglesia de mis hijos, que recuerdan con mucha alegría ir a saludar a Darío ni bien llegábamos y que siempre les daba para que vayan a comprarse un helado luego de la iglesia infantil (sic)”, indicó Leys.

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Asimismo, señaló que las oraciones están con Esther Lu y toda la familia “y también a todas las congregaciones de la Iglesia Casa Sobre la Roca”.