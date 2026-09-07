Federico Gutiérrez se reunió con el FBI y envió mensaje a señalados de corrupción en Medellín: “Tarde que temprano habrá justicia”

Federico Gutiérrez agradeció al FBI por la alianza entre la Alcaldía de Medellín y las autoridades de Estados Unidos contra la corrupción transnacional - crédito imagen Ilustrativa Infobae

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Una semana después de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reuniera con funcionarios del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) para establecer una alianza internacional contra la corrupción, el mandatario paisa agradeció a las autoridades federales.

En su cuenta de X, “Fico” Gutiérrez envió una dura advertencia a los funcionarios de la administración de Daniel Quintero que, según sus propias denuncias, lograron saquear millonarios recursos de la capital de Antioquia.

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En su mensaje, el alcalde solicitó a los presuntos involucrados que se presenten ante las autoridades y revelen toda la información que conocen. “Lo mejor es que se entreguen de una vez y lo cuenten todo”, escribió en X.

El mandatario aseguró que la Alcaldía de Medellín entregó pruebas a funcionarios del FBI sobre presuntas irregularidades de gobiernos anteriores. También afirmó que, después del encuentro, recibió nuevos datos que podrían fortalecer las investigaciones.

El alcalde de Medellín pidió a los presuntos involucrados en el saqueo de recursos públicos que se presenten ante las autoridades y cuenten todo - crédito X

Sin embargo, “Fico” Gutiérrez también anunció que la alianza con las autoridades norteamericanas también tendrá otros enfoques, entre ellos la lucha contra la explotación sexual infantil y el terrorismo.

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“Gracias al equipo del FBI, a su Director Brett Skiles y todo su equipo, por el trabajo articulado con nuestra Alcaldía de Medellín. Seguiremos avanzando en la lucha contra la corrupción transnacional, el terrorismo y la explotación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entregamos varias pruebas de quienes se robaron a Medellín. Desde el día de la reunión a hoy, ha llegado más información valiosa. Lo mejor es que se entreguen de una vez y lo cuenten todo”, escribió el alcalde de Medellín.

Gutiérrez agradeció al equipo de la oficina del FBI en Miami y a su responsable, Brett Skiles, por el trabajo conjunto con la administración distrital.

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“Gracias a Allen Pack agregado del FBI para la región Andina desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia por su buen trabajo y articulación. Estuve acompañado por Manuel Villa Mejía y Nicolás Ríos Correa. Tarde que temprano habrá justicia”, concluyó el alcalde.

La Alcaldía de Medellín entregó documentos sobre presuntos desvíos de recursos

La Alcaldía de Medellín entregó pruebas y documentos al FBI sobre presuntos desvíos de recursos e irregularidades en administraciones anteriores - crédito @FicoGutierrez/X

El encuentro celebrado el 31 de agosto entre las autoridades de Medellín y la delegación estadounidense se centró en una agenda de cooperación para enfrentar delitos que pueden tener conexiones fuera de Colombia.

La Alcaldía presentó documentación sobre presuntos desvíos de recursos e irregularidades en la administración pública de la capital antioqueña durante periodos anteriores.

El material fue puesto a disposición de la delegación encabezada por Brett Skiles, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Miami. En la reunión también participaron representantes diplomáticos y miembros del gabinete distrital.

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Gutiérrez sostuvo que el propósito de la articulación consiste en que las responsabilidades penales y administrativas sean determinadas por las autoridades competentes de ambos países.

Entretanto, la oficina de campo del FBI en Miami informó desde su cuenta oficial que la reunión con la administración de Medellín abordó formalmente un caso de posible corrupción pública transnacional.

La reunión del 31 de agosto con la delegación del FBI se centró en una agenda de cooperación para investigar delitos con posibles conexiones fuera de Colombia - crédito suministrada

La agencia estadounidense ratificó su disposición a mantener un trabajo coordinado con las fuerzas del orden colombianas para intercambiar información estratégica. El FBI señaló que estas mesas de cooperación apuntan a reducir amenazas delictivas que afectan a las comunidades locales en Colombia y a la seguridad regional.

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La conversación institucional también incluyó asuntos relacionados con terrorismo y delitos de explotación sexual contra menores de edad, áreas que Gutiérrez mencionó como parte de la agenda conjunta.

La información entregada por la Alcaldía deberá avanzar ahora por las etapas correspondientes de las investigaciones judiciales. El contenido de los documentos y los posibles implicados no fue detallado públicamente.

El alcalde destacó el trabajo de Allen Pack, agregado del FBI para la región Andina desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Pack cumple funciones de enlace para el seguimiento de requerimientos judiciales y la recepción de información que pueda ser útil en las pesquisas entre autoridades colombianas y estadounidenses.

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