Caso Ungrd: Sandra Ortiz reveló que Eva Ferrer, cercana a Verónica Alcocer, le entregó un mensaje oculto durante su detención

Sandra Ortiz, salpicada en el escándalo de la Ungrd, reveló que fue visitada por Eva Ferrer, amiga de Verónica Alcocer, cuando ella estaba en la guarnición militar - crédito @paulabolivar - @Veronicalcocerg/X

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La exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz reveló que recibió una visita inesperada durante su permanencia en una guarnición militar por cuenta de las investigaciones sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con las declaraciones entregadas por la exfuncionaria a la revista Cambio, la estratega española Eva Ferrer, persona cercana a la exprimera dama Verónica Alcocer, se presentó sin aviso en su lugar de reclusión para entregarle un mensaje oculto dentro de unas revistas.

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El hecho se conoció en medio del proceso penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el supuesto desvío de recursos públicos destinados al pago de sobornos a congresistas.

Según el relato de la exconsejera, la visita de la politóloga y estratega catalana formó parte de un intento de contacto no solicitado para sugerirle representación legal en medio del escándalo de corrupción que ocurrió en el gobierno de Gustavo Petro.

Eva Ferrer, estratega española cercana a la exprimera dama Verónica Alcocer, llegó sin aviso a la guarnición militar donde se encontraba retenida Sandra Ortiz - crédito @Veronicalcocerg/X

La inesperada visita de Eva Ferrer a Sandra Ortiz durante su reclusión

Durante la entrevista con la revista, la también excongresista del partido Alianza Verde (2014-2022) detalló cómo se produjo el encuentro en el sitio donde permanecía retenida.

“Enviaron una mensajera también del gobierno, a Eva Ferrer. Ella estuvo en la guarnición, fue a saludarme supuestamente y llegó de sorpresa. Me llevó unas revistas y en una de las revistas venía el teléfono del abogado José Moreno”, afirmó Ortiz al describir la forma en que le hicieron llegar los datos de contacto del penalista.

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Se trata de José Luis Moreno, un abogado penalista que es conocido por asumir la defensa de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, que es señalado como el principal responsable del caso de corrupción dentro de la entidad.

Sandra Ortíz habría recibido el número del abogado José Luis Moreno, penalista conocido por ejercer la defensa de Olmedo López - crédito Colprensa

Frente a las preguntas del periodista sobre si el ingreso de la catalana respondió a una solicitud previa, la exfuncionaria descartó cualquier invitación de su parte. Ortiz sostuvo que la entrega de las publicaciones con la información oculta buscaba influir en las decisiones sobre su defensa técnica y en las declaraciones que debía rendir ante los fiscales del caso.

“Y empezamos a demostrar cómo fue, fue todo este macabro, porque yo le digo macabro, falso positivo contra mí”, afirmó Sandra Ortiz durante la entrevista al cuestionar la validez de las pruebas acopiadas por el ente investigador en las fases iniciales del proceso.

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Y es que la exconsejera presidencial se encuentra vinculada formalmente al proceso judicial tras ser imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

Sandra Ortíz, salpicada en el escándalo de la Ungrd, reveló que han querido ensuciar su nombre - crédito Lina Gasca/Colprensa

Así resultó salpicada Sandra Ortiz en el caso de corrupción en la Ungrd

Las confesiones de Olmedo López y el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla la señalan como la persona encargada de transportar $3.000 millones de pesos en efectivo destinados al entonces presidente del Senado Iván Name con el fin de agilizar el trámite de proyectos legislativos.

En medio de las diligencias que se adelantan, la defensa de la exfuncionaria cuestionó el acopio probatorio presentado por el ente investigador en las audiencias de imputación.

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Ortiz reiteró que el expediente en su contra contiene inconsistencias sobre las fechas de los contratos y testimonios que no corresponden a la realidad de las reuniones en la Alta Consejería para las Regiones.

Las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla vinculan a Sandra Ortiz con el traslado de $3.000 millones en efectivo - crédito Jesús Avilés/Infobae

Ahora, la declaración sobre la visita de Eva Ferrer se suma a las denuncias presentadas por la exfuncionaria respecto a supuestas presiones de sectores políticos para direccionar su testimonio.

Ortizo en diversas oportunidades que las acusaciones en su contra buscan convertirla en el ‘chivo expiatorio’ del caso de la Ungrd para proteger a otros altos funcionarios del gabinete ministerial que participaron en la coordinación de recursos regionales.

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De igual forma, los abogados de Ortiz avanzan en la desacreditación de varios testigos clave citados por la Fiscalía durante las primeras fases de la investigación penal. La defensa sostiene que algunos de los prestamistas e intermediarios financieros mencionados en el caso carecen de sustento documental en las entregas de dinero en efectivo.