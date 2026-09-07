Colombia

Caso Ungrd: Sandra Ortiz reveló que Eva Ferrer, cercana a Verónica Alcocer, le entregó un mensaje oculto durante su detención

La exconsejera presidencial aseguró que la catana llegó sin aviso a la guarnición donde permanecía recluida y le entregó unas revistas con un dato en su interior

- crédito @paulabolivar - @Veronicalcocerg/X
Sandra Ortiz, salpicada en el escándalo de la Ungrd, reveló que fue visitada por Eva Ferrer, amiga de Verónica Alcocer, cuando ella estaba en la guarnición militar - crédito @paulabolivar - @Veronicalcocerg/X
Guardar

La exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz reveló que recibió una visita inesperada durante su permanencia en una guarnición militar por cuenta de las investigaciones sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con las declaraciones entregadas por la exfuncionaria a la revista Cambio, la estratega española Eva Ferrer, persona cercana a la exprimera dama Verónica Alcocer, se presentó sin aviso en su lugar de reclusión para entregarle un mensaje oculto dentro de unas revistas.

PUBLICIDAD

El hecho se conoció en medio del proceso penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el supuesto desvío de recursos públicos destinados al pago de sobornos a congresistas.

Según el relato de la exconsejera, la visita de la politóloga y estratega catalana formó parte de un intento de contacto no solicitado para sugerirle representación legal en medio del escándalo de corrupción que ocurrió en el gobierno de Gustavo Petro.

Eva Ferrer, cercana a la primera dama, tiene un nuevo cargo en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Twitter (@Veronicalcocerg)
Eva Ferrer, estratega española cercana a la exprimera dama Verónica Alcocer, llegó sin aviso a la guarnición militar donde se encontraba retenida Sandra Ortiz - crédito @Veronicalcocerg/X

La inesperada visita de Eva Ferrer a Sandra Ortiz durante su reclusión

Durante la entrevista con la revista, la también excongresista del partido Alianza Verde (2014-2022) detalló cómo se produjo el encuentro en el sitio donde permanecía retenida.

“Enviaron una mensajera también del gobierno, a Eva Ferrer. Ella estuvo en la guarnición, fue a saludarme supuestamente y llegó de sorpresa. Me llevó unas revistas y en una de las revistas venía el teléfono del abogado José Moreno”, afirmó Ortiz al describir la forma en que le hicieron llegar los datos de contacto del penalista.

PUBLICIDAD

Se trata de José Luis Moreno, un abogado penalista que es conocido por asumir la defensa de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, que es señalado como el principal responsable del caso de corrupción dentro de la entidad.

José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, aseguró que su cliente no puede ser "crucificado" - crédito Colprensa
Sandra Ortíz habría recibido el número del abogado José Luis Moreno, penalista conocido por ejercer la defensa de Olmedo López - crédito Colprensa

Frente a las preguntas del periodista sobre si el ingreso de la catalana respondió a una solicitud previa, la exfuncionaria descartó cualquier invitación de su parte. Ortiz sostuvo que la entrega de las publicaciones con la información oculta buscaba influir en las decisiones sobre su defensa técnica y en las declaraciones que debía rendir ante los fiscales del caso.

“Y empezamos a demostrar cómo fue, fue todo este macabro, porque yo le digo macabro, falso positivo contra mí”, afirmó Sandra Ortiz durante la entrevista al cuestionar la validez de las pruebas acopiadas por el ente investigador en las fases iniciales del proceso.

Y es que la exconsejera presidencial se encuentra vinculada formalmente al proceso judicial tras ser imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

La Fiscalía señala a exfuncionarios de Ungrd como líderes de la red que desviaba recursos públicos mediante sobornos, entre las que se encuentra la exconsejera para la Regiones, Sandra Ortíz - crédito Colprensa
Sandra Ortíz, salpicada en el escándalo de la Ungrd, reveló que han querido ensuciar su nombre - crédito Lina Gasca/Colprensa

Así resultó salpicada Sandra Ortiz en el caso de corrupción en la Ungrd

Las confesiones de Olmedo López y el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla la señalan como la persona encargada de transportar $3.000 millones de pesos en efectivo destinados al entonces presidente del Senado Iván Name con el fin de agilizar el trámite de proyectos legislativos.

En medio de las diligencias que se adelantan, la defensa de la exfuncionaria cuestionó el acopio probatorio presentado por el ente investigador en las audiencias de imputación.

Ortiz reiteró que el expediente en su contra contiene inconsistencias sobre las fechas de los contratos y testimonios que no corresponden a la realidad de las reuniones en la Alta Consejería para las Regiones.

Olmedo López y Sneyder Pinilla han sido dos de los hombres más señalados en medio del que es considerado como uno de los mayores escándalos del Gobierno Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae
Las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla vinculan a Sandra Ortiz con el traslado de $3.000 millones en efectivo - crédito Jesús Avilés/Infobae

Ahora, la declaración sobre la visita de Eva Ferrer se suma a las denuncias presentadas por la exfuncionaria respecto a supuestas presiones de sectores políticos para direccionar su testimonio.

Ortizo en diversas oportunidades que las acusaciones en su contra buscan convertirla en el ‘chivo expiatorio’ del caso de la Ungrd para proteger a otros altos funcionarios del gabinete ministerial que participaron en la coordinación de recursos regionales.

De igual forma, los abogados de Ortiz avanzan en la desacreditación de varios testigos clave citados por la Fiscalía durante las primeras fases de la investigación penal. La defensa sostiene que algunos de los prestamistas e intermediarios financieros mencionados en el caso carecen de sustento documental en las entregas de dinero en efectivo.

Temas Relacionados

Sandra OrtizEva FerrerAmiga de Verónica AlcocerLa catanaCorrupción UngrdColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Terminal de Transporte del sur de Bogotá inició obras de modernización: así cambiará el servicio para viajeros a Tolima, Huila, Quindío y Risaralda

Técnicos de operación orientarán a pasajeros y visitantes mientras avanzan las adecuaciones y se mantiene la operación de las empresas intermunicipales e interdepartamentales

Terminal de Transporte del sur de Bogotá inició obras de modernización: así cambiará el servicio para viajeros a Tolima, Huila, Quindío y Risaralda

De la Espriella ordena revisar las fotomultas en Colombia, tras detectar 40.000 comparendos bajo sospecha en Cartago: “El dispositivo que no cumpla la ley no puede operar”

La Agencia Nacional de Seguridad Vial deberá verificar los equipos de fotodetección, mientras avanzan las comprobaciones sobre dispositivos que habrían operado sin registrar oficialmente el inicio de su funcionamiento

De la Espriella ordena revisar las fotomultas en Colombia, tras detectar 40.000 comparendos bajo sospecha en Cartago: “El dispositivo que no cumpla la ley no puede operar”

Procuraduría pide investigar a 13 exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por irregularidades y crisis financiera en la Nueva EPS

La solicitud disciplinaria incluye al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo junto con Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina Gómez, para establecer si su actuación en la rectoría y el control del sistema influyó en la crisis de la entidad

Procuraduría pide investigar a 13 exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por irregularidades y crisis financiera en la Nueva EPS

Teófilo Gutiérrez estalló por la crisis de Junior tras el empate ante Jaguares: Confirmaron tres lesionados en el “Tiburón”

Tras el empate a tres goles con Jaguares de Córdoba, el equipo barranquillero es 18 en la tabla de posiciones con 3 puntos

Teófilo Gutiérrez estalló por la crisis de Junior tras el empate ante Jaguares: Confirmaron tres lesionados en el “Tiburón”

Qué personas podrán seguir escogiendo un fondo privado de ahorro en vez de Colpensiones: necesitan esta edad y estas semanas cotizadas

Los cambios que trae la reforma pensional afectan los requisitos de transición y el esquema de selección para quienes buscan asegurar su retiro. Se incluyen nuevos umbrales y condiciones para el ahorro privado

Qué personas podrán seguir escogiendo un fondo privado de ahorro en vez de Colpensiones: necesitan esta edad y estas semanas cotizadas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió al interpretar por primera vez el tema ‘Mi ex tenía razón’ durante su gira: Dio malas noticias a sus seguidores

Karol G sorprendió al interpretar por primera vez el tema ‘Mi ex tenía razón’ durante su gira: Dio malas noticias a sus seguidores

Aida Victoria Merlano desmintió que esté embarazada de su prometido Escroo: “La IA me tiene la vida triste”

La Barbie colombiana lloró en su cumpleaños y mostró cómo luciría sin retoques: “Todo mal, todo mal”

Westcol cuestionó las críticas de Petro tras operativo contra alias Bendito Menor: “Se preocupa más por el bandido”

Tras el video viral de Natalia París, Yina Calderón envió pulla desde un D1: “Cien por ciento colombianas”

Deportes

Teófilo Gutiérrez estalló por la crisis de Junior tras el empate ante Jaguares: Confirmaron tres lesionados en el “Tiburón”

Teófilo Gutiérrez estalló por la crisis de Junior tras el empate ante Jaguares: Confirmaron tres lesionados en el “Tiburón”

Atlético Nacional invitó a sus hinchas a apoyar el comercio alrededor del Atanasio Girardot: no podrá tener público en este partido

“James Rodríguez no debe volver a ser convocado a la selección Colombia”: expertos de diversos frentes exponen las razones

Inter de Miami, con Lionel Messi, jugaría contra América de Cali en el 2027: fecha y posible estadio

Colombia ganó dos medallas de oro en el Panamericano de Judo: Jhon Caicedo clasificó a la final de San Salvador