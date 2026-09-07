Estas fueron las mentiras de “La Bebecita” en la Fiscalía para obtener preacuerdo: juró estar separada de “Bendito Menor”

La información que Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias La Bebecita, entregó a la Fiscalía para buscar un preacuerdo habría sido falsa - crédito @JACOBOSOLANOC/X

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A medida que pasan los días, se siguen conociendo nuevos detalles del actuar de Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias La Bebecita, la compañera sentimental de alias Bendito Menor, antes de que fuera abatida en un operativo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella.

De hecho, aunque ya era sabido del preacuerdo al que pretendía acceder “La Bebecita” con a Fiscalía, en la mañana del lunes 7 de septiembre se reveló que la información entregada por la entonces compañera sentimental del líder de Los Pachenca al ente acusador habría sido falsa.

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Entre los elementos encontrados por las autoridades, la misma ropa de la audiencia permitió a los investigadores cuestionar la versión que Tarazona Tarazona presentó antes de morir.

La revisión de imágenes y del acta judicial indicó que la joven salió de la diligencia y llegó a la vivienda donde ocurrió el procedimiento. Esa secuencia contradice la separación sentimental que su defensa expuso para solicitar un preacuerdo, según reveló El Tiempo.

La defensa de Rosa Angélica Tarazona sostuvo en audiencia que ella ya no convivía con Naín Pérez Toncel y que era madre cabeza de familia - crédito @JACOBOSOLANOC/X

La mujer había buscado aceptar cargos por concierto para delinquir a cambio de una pena de 36 meses de prisión domiciliaria. La Fiscalía rechazó que la condena se cumpliera en su casa, pese al argumento de que era madre cabeza de familia.

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La audiencia incluyó una versión sobre una separación que fue cuestionada

El fiscal del caso, Daniel Bustos, explicó que Tarazona no aceptó inicialmente los cargos durante una audiencia preliminar. Más tarde manifestó su intención de negociar mediante un preacuerdo con el ente acusador.

La defensa sostuvo que la situación de la joven respondía a un conflicto afectivo y afirmó que ya no convivía con Naín Pérez Toncel, el nombre de alias Bendito Menor.

“Mi representada tiene hijos menores a su cargo”, afirmó el apoderado de Tarazona durante la diligencia, según quedó consignado en el acta difundida por el diario nacional. El abogado agregó que el jefe criminal la habría sacado de su domicilio de manera coactiva.

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La investigación posterior puso en duda esa explicación. Los elementos recogidos tras el operativo apuntaron a que ambos continuaban juntos y que la mujer no había sido apartada por la fuerza de su residencia.

La investigación indicó que La Bebecita participó en la audiencia desde un vehículo y luego llegó a la vivienda donde estaba alias Bendito Menor - crédito Naín Andrés Pérez/Facebbok

Además, un investigador consultado por El Tiempo sostuvo que la mujer participó en la audiencia mientras permanecía dentro de un vehículo. Luego, apareció en la casa donde estaba el cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

“Es falso que estuvieran separados y que él la hubiera sustraído de su casa a la fuerza”, dijo el investigador al medio. La pesquisa también busca establecer si la camioneta registrada en el video de la audiencia coincide con la que fue encontrada en la vivienda.

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La comparación de las prendas sumó otro elemento para los investigadores. Tarazona llevaba un suéter amarillo de tejido liviano, el cabello suelto y maquillaje discreto durante la audiencia.

El cotejo concluyó que esa indumentaria coincidía con la que usaba cuando murió. Para los responsables de la investigación, el hallazgo refuerza la hipótesis de que, tras la diligencia, se dirigió directamente al lugar donde estaba su pareja.

La Fiscalía evaluaba el alcance de su papel en la estructura criminal

Alias Bendito Menor se pavoneaba en redes sociales de su poder y control en el Caribe colombiano, y en especial en el departamento de La Guajira, donde aprovechaba la zona de frontera para cruzar a Venezuela para evadir a las autoridades colombianas - crédito red social Facebook

La joven, de 20 años, reconoció su vínculo con la organización que encabezaba alias “Bendito Menor”. No obstante, los investigadores consideraron que la información entregada para respaldar el preacuerdo no reflejaba por completo su situación personal ni su relación con el grupo.

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Tarazona no era vista como una acompañante ajena a las actividades de la estructura. Las pesquisas le atribuían tareas relacionadas con el pago de sicarios y la emisión de órdenes a redes urbanas durante las ausencias del cabecilla.

Ese supuesto nivel de participación también incidió en la postura de la Fiscalía frente al beneficio solicitado. El organismo no avaló la pretensión de que la sanción se cumpliera bajo detención domiciliaria.

Los investigadores revisan ahora si personas cercanas a la pareja intentaron inducir a error al juez de garantías y a la Fiscalía. La clave está en determinar quién aportó la versión sobre la supuesta ruptura y si conocía los movimientos de Tarazona después de la audiencia.

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