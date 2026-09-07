Colombia

Explosivo detonó cerca a un CAI de la Policía en Bogotá: autoridades adelantan investigaciones

Las autoridades señalaron que la detonación en Ciudad Bolívar no causó personas lesionadas ni afectaciones materiales y mantienen abierta la investigación para identificar responsables

Declaraciones de la teniente coronel Viviana Mendivelso, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog
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La Policía Metropolitana de Bogotá investiga la detonación de un artefacto explosivo improvisado ocurrida en la madrugada del lunes 7 de septiembre en el barrio San Francisco, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

De acuerdo con versiones preliminares, la explosión no dejó heridos pero si causó daños materiales en una vivienda del sector, lo que generó alarma entre los residentes de la zona.

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Testigos del hecho señalaron al medio local CityTv que un hombre había lanzado el artefacto explosivo desde una zona boscosa, al considerar que en el sector se encuentra un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía.

CAI Policía San Francisco Bogotá - crédito Captura de Pantalla Google Maps
CAI Policía San Francisco Bogotá - crédito Captura de Pantalla Google Maps

La institución activó un despliegue de antiexplosivos, investigación criminal e inteligencia para establecer cómo ocurrió el ataque, quién instaló o activó el dispositivo y cuál pudo ser su objetivo.

De manera inmediata se dispuso de un componente de investigación criminal e inteligencia policial que adelanta las labores correspondientes para establecer los móviles de este hecho”, expresó la teniente coronel Viviana Mendivelso, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Del mismo modo, las autoridades indicaron que cualquier información puede entregarse a través de la línea de emergencias 123.

Por el momento, se desconocen los posibles responsables de este nuevo ataque contra la Policía en Bogotá, mientras que el CAI de la Policía permaneció acordonado mientras recopilaban datos esenciales para la investigación.

Imagen de referencia - Los hechos se registraron en la mañana del lunes 7 de septiembre - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá
Imagen de referencia - Los hechos se registraron en la mañana del lunes 7 de septiembre - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

Otros antecedentes

Este no es la primera alteración al orden público que se presenta en la ciudad en 2026. En agosto, se registró la detonación de un artefacto explosivo artesanal en Engativá (occidente de Bogotá), lo que activó la respuesta de la Policía y encendió la alarma entre los vecinos.

En su momento, las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni daños materiales de consideración. El área había quedado asegurada mientras los investigadores recolectaban elementos para establecer quién dejó el explosivo en la vía pública.

Igual que en el caso del CAI de San Francisco, no se conocen con precisión las características del objeto ni el motivo por el que fue abandonado en ese punto de la localidad. La presencia de unidades especializadas buscó contener el riesgo y garantizar la seguridad de los residentes del sector.

Una explosión ocurre en una calle de Bogotá. Agentes de la Policía atienden al emergencia - crédito
Una explosión ocurre en una calle de Bogotá. Agentes de la Policía atienden al emergencia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el momento, la investigación sigue abierta y las autoridades mantienen la alerta en Bogotá mientras reúnen información sobre la procedencia del artefacto y su posible objetivo. La calma regresó a Engativá, pero entre los habitantes persiste la inquietud por lo ocurrido.

Otro antecedente de este tipo de hechos en la ciudad ocurrió el 22 de enero de 2026 en el barrio Santa Fe, donde una explosión dejó un muerto y 13 heridos, según reportes oficiales.

Ese episodio, registrado en una zona del centro de Bogotá señalada por su alta criminalidad y por el tráfico de estupefacientes, volvió a instalar la preocupación por la seguridad urbana.

Sobre las 9:08 p. m., en el barrio Santa Fe, delincuentes lanzaron una granada contra un establecimiento nocturno”, mencionó en su momento el alcalde Carlos Fernando Galán.

Precaución - No pasar | Colprensa
Precaución - No pasar | Colprensa

Horas después, la Policía Metropolitana de Bogotá dio un parte sobre el presunto responsable de este ataque. “Una motocicleta se desplazaban dos individuos sobre la carrera 16 y a la altura de un establecimiento comercial lanzan una granada causando heridas a 14 personas, posteriormente una de ellas fallece en el establecimiento médico”, reportó la institución.

Así mismo, la Policía recalcó que “la gran mayoría de ellos eran trabajadores de estos establecimientos, meseros, porteros, ya llegaremos a determinar por qué estaban estas personas en este lugar y si era puntualmente el atentado a ellos o al establecimiento”.

A partir de ese ataque, las autoridades reforzaron la presencia policial en la zona y mantuvieron abiertas las pesquisas sobre sus responsables.

Las explosiones registradas en Bogotá durante 2026 profundizaron la preocupación por la seguridad en distintos puntos de la capital. Los operativos policiales y la activación de protocolos especializados buscan prevenir nuevos incidentes y reforzar la protección de los habitantes.

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