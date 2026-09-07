Todo está listo para la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Colombia, confirmó la Cancillería: se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella

La visita de Marco Rubio será el martes 8 de septiembre de 2026 - crédito Presidencia/Daniel Heuer/REUTERS

Guardar

La Cancillería de Colombia informó que todo está listo para la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien llegará al país el martes 8 de septiembre de 2026 para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella y el canciller Omar Bula Escobar.

El encuentro se realizará en Barranquilla, en la sede de la Presidencia de la República. La escala de Rubio en Colombia formará parte de una gira regional que incluirá Ecuador y Perú y se extenderá hasta el 10 de septiembre.

PUBLICIDAD

Según el comunicado de la Cancillería, la cita buscará fortalecer la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. La agenda tendrá asuntos de comercio, seguridad regional y lucha contra el narcotráfico, además de otros temas de interés para ambas delegaciones.

La Cancillería de Colombia informó que todo está listo para la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien llegará al país el martes 8 de septiembre de 2026 - crédito Tierney L. Cross/AP

El canciller Bula Escobar afirmó que el Gobierno buscará consolidar los vínculos con sus aliados a través de una política exterior centrada en la cooperación económica y comercial.

“Buscaremos relaciones sólidas, constructivas y mutuamente beneficiosas con nuestros socios y amigos”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores. Por ese motivo, el canciller indicó que “daremos especial importancia a la diplomacia económica y comercial: atraer inversión, abrir mercados, promover nuestras exportaciones, impulsar el turismo, la tecnología y la innovación, y generar nuevas oportunidades para nuestros ciudadanos y nuestras empresas”.

PUBLICIDAD

La reunión tendrá lugar en la sede presidencial de Barranquilla

La Cancillería indicó que la organización de la visita está a cargo de esa entidad, la Presidencia de la República y el Departamento de Estado de Estados Unidos. La sede presidencial en la capital del Atlántico será el punto central de los contactos bilaterales que mantendrá Rubio durante su estadía.

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, destacó la cooperación entre los dos países en áreas como seguridad, comercio, relaciones diplomáticas y política cultural. También planteó la expectativa de que ese vínculo tenga efectos en la economía colombiana.

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, destacó la cooperación entre los dos países en áreas como seguridad, comercio, relaciones diplomáticas y política cultural - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Espero que esta relación bilateral pueda seguir creciendo en pro del crecimiento económico de nuestro país y que esto redunde en el bienestar de todos los colombianos”, expresó Araújo.

PUBLICIDAD

Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo informó a través de X que sostuvo una reunión con la embajadora para avanzar en la definición de la agenda bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Restrepo señaló que conversó con Araújo sobre una oportunidad de relación económica prevista durante The Miracle Week, que tendrá lugar en Nueva York.

“Aproveché para contarle la oportunidad de relación económica que tendremos durante #TheMiracleWeek en Nueva York, una semana para mostrarle nuestro país al mundo (sic)”, escribió el vicepresidente.

El vicepresidente José Manuel Restrepo informó a través de X que sostuvo una reunión con la embajadora para avanzar en la definición de la agenda bilateral entre Colombia y Estados Unidos - crédito @jrestrp/X

Restrepo sostuvo que la iniciativa busca proyectar a Colombia ante audiencias internacionales y se relaciona con el propósito del Gobierno de impulsar el crecimiento económico y la productividad. La visita de Rubio será uno de los primeros encuentros de alto nivel entre la administración de De la Espriella y el Gobierno estadounidense.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, realizará una gira por Colombia, Ecuador y Perú entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026. La administración estadounidense señaló que el objetivo será reforzar sus vínculos con países de la región.

En Colombia, Rubio tiene previsto llegar el martes 8 de septiembre. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, valoró la visita y calificó a Estados Unidos como un aliado relevante para el país.

Lara Restrepo dijo que ambos gobiernos comparten principios democráticos y desafíos de seguridad.

“Estados Unidos es un extraordinario aliado de Colombia. Somos dos democracias, compartimos valores, principios, un apego profundo por el sistema constitucional de separación de poderes y combatimos enemigos comunes, que son las expresiones narcoterroristas”, afirmó.

PUBLICIDAD

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), expresó su respaldo al viaje.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, informó en X que Rubio abordará el apoyo estadounidense tras el terremoto del 10 de agosto, la cooperación contra el narcoterrorismo y el fortalecimiento de los vínculos comerciales.