Colombia

Ecuador confirmó la captura de 9 presuntos integrantes de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las extintas Farc

La Fiscalía de ese país indicó que la intervención se realizó en Alto Punino, un sector amazónico ubicado entre las provincias de Orellana y Napo

Comandos de la Frontera - crédito @FiscaliaEcuador/X
La información fue confirmada por la Fiscalía de Ecuador en sus cuentas oficiales - crédito @FiscaliaEcuador/X
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Las fuerzas de seguridad de Ecuador detuvieron a nueve presuntos integrantes de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las extintas Farc, durante una operación en Alto Punino, una zona de la Amazonia vinculada a actividades de minería ilegal y a ataques contra militares.

La Fiscalía General de Ecuador informó que el procedimiento se realizó junto con la Policía Nacional y contó con apoyo de las Fuerzas Armadas. Las autoridades localizaron un campamento atribuido al grupo, donde hallaron armamento, municiones y vestimenta militar.

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“En coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía participó en una operación reservada que permitió la aprehensión de 9 presuntos integrantes del grupo delictivo “Comandos de la Frontera (sic)”, indicó la entidad.

Fiscalía de Ecuador - crédito @FiscaliaEcuador/X
La Fiscalía General de Ecuador informó que el procedimiento se realizó junto con la Policía Nacional y contó con apoyo de las Fuerzas Armadas - crédito @FiscaliaEcuador/X

El operativo se realizó en Alto Punino, entre Orellana y Napo

La intervención tuvo lugar en Alto Punino, un sector amazónico situado entre las provincias de Orellana y Napo. Según la Fiscalía, en el campamento se incautaron dos fusiles, más de 300 municiones, armas de calibre nueve milímetros y prendas de uso militar.

Los nueve detenidos quedaron a disposición de la justicia ecuatoriana. La Fiscalía de Ecuaddor indicó que su situación procesal se definirá en los próximos días.

Los Comandos de la Frontera son una estructura disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, incluyó a este grupo entre las organizaciones consideradas terroristas por su Gobierno.

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“La intervención se desarrolló en Alto Punino, donde, con apoyo de las Fuerzas Armadas, se localizó un campamento en el que se incautaron 2 fusiles, más de 300 municiones, armas de 9 mm y prendas de uso militar (sic)”, indicó la entidad.

Comandos de la Frontera - crédito @FiscaliaEcuador/X
Los Comandos de la Frontera son una estructura disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) - crédito @FiscaliaEcuador/X

El grupo fue señalado por la muerte de 11 militares ecuatorianos

Las autoridades atribuyen a los Comandos de la Frontera la emboscada en la que murieron 11 militares ecuatorianos durante un operativo contra la minería ilegal, realizado en mayo de 2025 en Alto Punino.

De acuerdo con las investigaciones oficiales, la organización habría establecido contactos con Los Lobos, una de las principales bandas criminales de Ecuador, con el objetivo de ampliar su presencia en territorio ecuatoriano y participar en actividades de extracción ilegal de oro.

La zona de Alto Punino se ha convertido en uno de los enclaves bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad por la expansión de grupos armados y redes criminales vinculadas a la minería ilegal.

14 personas condenadas

Un tribunal de Ecuador impuso penas de 13 años de cárcel a 14 personas por lavado de activos, en una causa por nexos con los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Farc.

La decisión se emitió el domingo 6 de septiembre de 2026, tras la reanudación del juicio. Entre los condenados está Roberto Carlos Vera Álvarez, alias Gerente, presunto jefe del grupo en Ecuador.

Vera Álvarez admitió su responsabilidad. La Fiscalía afirmó que el tribunal aceptó sus pruebas.

El fallo incluyó una multa equivalente a tres veces el dinero objeto del lavado. Las cifras precisas se conocerán con la sentencia por escrito, según informó el Ministerio Público.

Entre los condenados está Roberto Carlos Vera Álvarez, alias Gerente, presunto jefe del grupo en Ecuador - crédito Policía de Ecuador
Entre los condenados está Roberto Carlos Vera Álvarez, alias Gerente, presunto jefe del grupo en Ecuador - crédito Policía de Ecuador

El proceso examinó operaciones financieras realizadas entre 2015 y 2025. La investigación, citada por El Universo, calcula que la trama movilizó más de 300 millones de dólares.

Para la Fiscalía, los acusados recurrieron a personas y compañías registradas para encubrir la procedencia ilícita de los fondos. Los reportes del Servicio de Rentas Internas indicaron que emplearon negocios formales para justificar esos recursos.

Cinco empresas fueron declaradas penalmente responsables. El tribunal ordenó sanciones que incluyen multas, clausura, disolución y comiso.

Según el expediente, parte de los fondos financió inmuebles para Vera Álvarez y transferencias a sus hijos Carlos y Kerly, condenados por delincuencia organizada. Capturado en Emiratos Árabes Unidos en junio de 2025, fue enviado después a Ecuador. El ministro del Interior, John Reimberg, lo incluyó entre los ecuatorianos que podrían ser extraditados a Estados Unidos.

Las autoridades lo vinculan con narcotráfico y minería ilegal en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia.

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