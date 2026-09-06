Colombia

Gobierno entregará 24 inmuebles habilitados por la SAE para familias damnificadas en Cali y dispondrá de ayudas adicionales

El presidente Abelardo de la Espriella indicó que se está haciendo la caracterización de las propiedades para verificar que todo esté bien y que no tengan ningún problema estructural derivado del sismo

El presidente Abelardo de la Espriella indicó que se hará un piloto de reconstrucción en Cuarto de Legua, uno de los barrios de Cali afectados por el terremoto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció medidas que se tomarán para atender a las víctimas del terremoto en Cali. El sismo de magnitud 7,4 se registró el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectó 16 departamentos y 498 municipios y ciudades del país.

El primer mandatario visitó Cuarto de Legua, uno de los barrios residenciales de Cali, ubicado en la Comuna 19. Desde allí, informó que algunas familias afectadas por el terremoto podrán acceder a viviendas que serán entregadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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“La Sociedad de Activos Especiales, que ustedes saben que maneja los bienes incautados al crimen organizado, al narcotráfico, va a habilitar por orden directa mía ya 24 inmuebles que pueden ser habitados por las familias víctimas del terremoto”, precisó el jefe de Estado en declaraciones públicas.

Se está haciendo la caracterización de las propiedades de la SAE para verificar que todo esté bien - crédito FDI
Se está haciendo la caracterización de las propiedades de la SAE para verificar que todo esté bien - crédito FDI

De acuerdo con el presidente, se está haciendo la caracterización de los inmuebles para verificar que todo esté bien y que no tengan ningún problema estructural derivado del sismo. De esta manera, el Gobierno garantizará que las personas que sean trasladadas a esas edificaciones no corran ningún riesgo. Apenas se concluya la revisión de las propiedades, se iniciará la entrega a las personas afectadas por el terremoto.

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“En una emergencia como esta, tenemos que revisar todos los recursos disponibles del Estado para ayudar a mitigar los estragos de la tragedia”, detalló.

Por otro lado, informó que el alcalde de Cali, Alejandro Éder, planteó desarrollar un piloto de reconstrucción en Cuarto de Legua, para lo cual articulará esfuerzos públicos y privados. El Gobierno nacional también respaldará la propuesta.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, planteó desarrollar un piloto de reconstrucción en Cuarto de Legua, uno de los barrios más afectados por el terremoto - crédito @alejoeder/ X
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, planteó desarrollar un piloto de reconstrucción en Cuarto de Legua, uno de los barrios más afectados por el terremoto - crédito @alejoeder/ X

De igual manera, a través del Ministerio de Vivienda, se pondrá en marcha una habilitación y aprovechamiento del suelo y mayor densificación de las zonas afectadas. “Eso tiene una razón muy concreta para que ustedes todos lo entiendan: una mayor capacidad de construcción genera un mayor potencial de desarrollo en esos predios y, por consiguiente, puede generar un valor adicional. Queremos utilizar ese valor adicional como parte de la fórmula para compensar a todos los damnificados que han perdido sus viviendas”, detalló.

El presidente explicó que es necesario ayudar a las familias de todos los estratos que se vieron afectadas por el terremoto. Pues, hay personas de estratos cuatro, cinco y seis que perdieron sus casas y que no tienen los recursos para responder a esa situación. “Tener una vivienda en estos estratos no significa tener la capacidad económica para asumir de un día para otro una pérdida de semejante magnitud”, precisó.

De igual manera, el mandatario informó que la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) tiene 874 viviendas construidas disponibles para las familias afectadas por el sismo. Según detalló, esas edificaciones no presentan daños estructurales, porque fueron construidas en cumplimiento de la normativa antisísmica vigente. En ese sentido, De la Espriella confirmó que las casas están listas para ser entregadas.

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) tiene 874 viviendas construidas disponibles para las familias afectadas por el sismo en Cali - crédito FDI
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) tiene 874 viviendas construidas disponibles para las familias afectadas por el sismo en Cali - crédito FDI

Estamos trabajando para encontrar un mecanismo que permita habilitarlas para subsidio y convertir esa oferta disponible en soluciones concretas para los damnificados”, indicó.

Con respecto a las ayudas que planteó el Gobierno nacional para los empresarios, el mandatario informó que, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se dispuso de un paquete de cerca de $40.000 millones para recuperar microempresas, establecimientos comerciales y actividades turísticas en el Valle del Cauca.

El plan incluye también la entrega de créditos para impulsar la producción y la movilización de hasta $30.000 millones para la recuperación empresarial. Además, por medio de Bancóldex, se dispondrá de un cupo de hasta $25.000 millones para las microempresas.

A través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se dispuso de un paquete de cerca de $40.000 millones para recuperar microempresas afectadas por el terremoto - crédito Luisa González/Reuters
A través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se dispuso de un paquete de cerca de $40.000 millones para recuperar microempresas afectadas por el terremoto - crédito Luisa González/Reuters

“En alianza con la Gobernación del Valle, Infivalle proyecta colocar cerca de $5.250 millones adicionales. Son recursos para nuestros emprendedores, para nuestros microempresarios, para nuestros comerciantes”, indicó.

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