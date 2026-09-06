Salario mínimo de 2027: esta sería la cifra indicada para que el aumento lleve el sueldo a más de $2.000.000 para muchos trabajadores

El aumento del salario mínimo impacta de manera directa a dos millones de trabajadores, pero implica subidas para varios productos y servicios en Colombia - crédito Leonardo Muñoz/EFE

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La discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2027 se hará de manera formal en diciembre de 2026 y se desarrollarán con la participación de Gobierno, empresarios y sindicatos de trabajadores. Ya empezó a tomar fuerza en Colombia en el segundo semestre del año, más que todo, porque tiene un impacto directo sobre cerca de dos millones de trabajadores que reciben el sueldo básico, que en la actualidad es de $2.000.000 ($1.750.905 de básico más $249.095 de auxlio de transporte).

Como se recordará, para 2026 tuvo una subida del 23,7% bajo el concepto de “salario móvil y vital”, un concepto de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) adoptado por el gobierno de Gustavo Petro.

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No obstante, para el próximo año ese concepto no se tendría en cuenta, según lo que ha dejado entrever el gobierno de Abelardo de la Espriella, ya que se tomaría la parte técnica para establecerlo, que con normalidad es de sumar la inflación (cerró julio de 2026 en 6,03%, según el Dane, pero seguiría bajando) más uno o dos puntos de productividad.

La decisión del Gobierno nacional le apuesta a un salario mínimo familiar vital, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores colombianos y dinamizar la economía popular - crédito Presidencia

Entonces, si el salario mínimo en Colombia subiera 5% en 2027, el sueldo básico pasaría de $1.750.905 a $1.838.450 (sin auxilio de transporte) y, con un auxilio de transporte de $261.550, el total mensual llegaría a $2.100.000.

Dentro de los argumentos que ya se plantean están la productividad, en línea con lo dicho por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y la fórmula basada en inflación y productividad, como propuso el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora.

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Proyección de un aumento moderado

En julio de 2026, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, habló sobre el asunto. Dijo que se movería lejos de un incremento de dos dígitos como el del periodo anterior. “Aumentar los ingresos debe ser una medida de mucha responsabilidad. El salario debe crecer en la medida en que crece la productividad”, anotó a Caracol Radio. La frase quedó como una de las bases de la hipótesis de un alza moderada.

Bajo esa proyección conservadora, el incremento sería de 5%. En términos numéricos, eso implicaría un aumento de $87.545 sobre el sueldo básico. Con ese resultado, el salario llegaría a $1.838.450. El auxilio de transporte subiría a $261.550 y el total mensual alcanzaría $2.100.000.

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Juan Carlos Mora es el presidente de Bancolombia - crédito Camila Díaz/Colprensa

La fórmula que propone Bancolombia

Ahora, a la discusión se sumó el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, con una propuesta sobre la forma en que debería fijarse el incremento. El planteamiento apunta a retomar un esquema que ya dio resultados en Colombia.

Mora dijo a Minuto60 que “el incremento del salario mínimo se hace por inflación, es decir, mantener el poder adquisitivo de las personas, y la parte de competitividad se adiciona como un ingreso mayor a los trabajadores”. Advirtió además sobre los efectos que podría tener una decisión distinta sobre los precios y el costo del crédito.

Su posición enlaza la discusión salarial con el comportamiento de la inflación y con el recorrido de las tasas de interés. Insistió en que “esa debería ser la fórmula que se debe aplicar porque, si eso no sucede, vamos a alimentar la inflación adicionalmente y eso puede generarnos problemas otra vez en tasa de interés y que no empiecen a bajar”.

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Anotó al medio que “necesitamos que las tasas de interés lleguen a un punto en que ya empiecen a bajar porque la inflación está bajando y ahí yo creo que vamos a poder generar una mayor actividad económica”.

Representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores se reúnen cada año para definir el aumento del salario mínimo - crédito Ministerio del Trabajo

Cómo cerraría la inflación en 2026

El lunes7 de septiembre se conocerá el dato de inflación de agosto. En julio, el costo de vida fue de 6,03%, pero los analistas del mercado financiero prevén un repunte durante el octavo mes del año. La última Encuesta de Expectativas de Citi ubica la inflación anual de agosto en 6,10%. De cumplirse ese escenario, el indicador subiría 100 puntos básicos frente al 5,10% registrado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en agosto de 2025.

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Dentro de las previsiones más altas aparecen:

Aval Asset Management: 6,32%.

DAVIbank: 6,32%.

Banco Agrario: 6,29%.

Grupo Bolívar: 6,28%.

Bancolombia: 6,19%.

Asobancaria: 6,06%.

Positiva: 6,06%.

Alianza: 6,04%

Citi: 6,02%.

Banco de Bogotá: 5,93%.

Se estima que las divisiones alojamiento y alimentos serían los principales impulsores del costo de vida.

En julio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 6,03% - crédito Dane

Tasa de interés del Banco de la República

Ese entorno también pesa sobre las expectativas de política monetaria. Según la última encuesta de expectativas del Banco de la República, la tasa de interés del Emisor, clave para la reducción de la tasa de inflación, se mantendría sin cambios (12%) en las próximas juntas y solo subiría 25 puntos básicos (pb) en diciembre. Con ese movimiento, la tasa cerraría este año en 12,25%. Después volvería a bajar a inicios de 2027 y se ubicaría en 10,5% al cierre de ese año.

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Para el cierre de 2026, la misma encuesta proyecta una inflación de 6,6%. Ese nivel implicaría siete años consecutivos sin alcanzar la meta de 3% fijada para el país.

El retorno al rango de tolerancia de entre 2% y 4% no aparecería en el corto plazo. Las proyecciones sitúan ese reencuentro dentro de cinco años y apuntan a un nivel cercano a 3,44% hacia agosto de 2031.