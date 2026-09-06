Vicepresidente del Senado aseguró que el desfalco en la Ungrd ocurrió “a espaldas” de Gustavo Petro: “La verdad debe salir a la luz”

Alejandro Ocampo sostuvo que el desfalco en la Ungrd se habría ejecutado sin conocimiento ni instrucciones de Gustavo Petro - crédito Composición fotográfica: Colprensa

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El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, sostuvo que el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se habría desarrollado sin conocimiento ni instrucciones de Gustavo Petro. El congresista pidió que las investigaciones establezcan el destino de los recursos, identifiquen a todos los responsables y garanticen un proceso judicial con plenas garantías.

La declaración de Ocampo surgió después de las afirmaciones de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, que vinculó al mandatario con la dinámica de decisiones dentro de la Presidencia durante su permanencia en el Gobierno. Ortiz aseguró, en una entrevista con Revista Cambio, que en la Casa de Nariño no avanzaba ninguna determinación sin que el presidente tuviera conocimiento.

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Para el senador del Pacto Histórico, las revelaciones y acusaciones deben ser objeto de una revisión judicial, sin anticipar conclusiones. Su postura se distancia de la expuesta por Ortiz, quien afirmó que el entonces jefe de Estado conocía los asuntos que pasaban por la Consejería Presidencial para las Regiones.

“Creo que en el Gobierno pasaron muchas cosas a espaldas del presidente. Creo que hicieron muchas cosas que él no orientó”, afirmó Ocampo, citado por Caracol Radio. Más tarde, reforzó su posición en una publicación en X, en la que escribió que “el desfalco en la Ungrd se hizo a espaldas de Petro”.

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El vicepresidente del Senado pidió que la investigación por corrupción en la Ungrd determine el destino de los recursos y a todos los responsables - crédito @alejoocampog / X

Ocampo pidió que las investigaciones determinen quiénes participaron

El vicepresidente del Senado planteó que el caso debe avanzar hasta esclarecer los hechos que rodean el manejo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El organismo quedó en el centro de una investigación por presuntas irregularidades en contratos y por el supuesto pago de sobornos a dirigentes políticos.

Ocampo sostuvo que la discusión no puede limitarse a declaraciones públicas ni a señalamientos entre funcionarios y exfuncionarios. Según indicó, el proceso debe precisar cuánto dinero se perdió, qué decisiones facilitaron las presuntas maniobras irregulares y quiénes tuvieron responsabilidad en ellas.

“Todos los colombianos, en especial los del Pacto, queremos que toda Colombia se entere de la verdad, que haya justicia. Y que todo el mundo pague sus responsabilidades”, señaló el congresista.

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La posición del senador apunta a que las autoridades determinen si las actuaciones bajo investigación respondieron a instrucciones desde altos niveles del Gobierno o si obedecieron a decisiones de funcionarios que actuaron sin autorización presidencial. Ocampo afirmó que esta última hipótesis debe ser considerada dentro del proceso.

Ocampo afirmó que el proceso sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres debe establecer cuánto dinero se perdió y qué decisiones facilitaron las irregularidades - crédito @alejoocampog/X

El legislador también reclamó que quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias judiciales, sin que su cercanía política o su cargo anterior constituya un factor de protección. La exigencia de que se conozca toda la verdad sobre el caso fue uno de los ejes de sus intervenciones.

Sandra Ortiz afirmó que las decisiones llegaban al presidente

Las declaraciones de Ocampo ocurrieron tras la entrevista de Sandra Ortiz con Revista Cambio. La exconsejera para las Regiones está vinculada a la investigación por el escándalo de la Ungrd y rechazó haber cometido delitos.

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Ortiz aseguró que las decisiones de su oficina requerían consultas con Carlos Ramón González, que, según su relato, trasladaba determinados asuntos al presidente. “Solo puedo decir que allá no se movía nada sin que el presidente supiera. Nadie hacía nada. Yo no tomaba una decisión sin que él lo supiera”, manifestó la exfuncionaria.

La exconsejera sostuvo que no tenía independencia para actuar y que consultaba las decisiones con González. De acuerdo con su versión, él le respondía en ocasiones que debía verificar los temas con Petro.

Sandra Ortiz aseguró en Revista Cambio que en la Casa de Nariño no avanzaba ninguna decisión sin que Gustavo Petro tuviera conocimiento - crédito Colprensa

Ortiz afirmó que esa dinámica de consultas impedía que decisiones relevantes avanzaran sin conocimiento del mandatario, una declaración que contrasta con el planteamiento de Ocampo sobre posibles actuaciones ocurridas fuera de las orientaciones del presidente.

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La exfuncionaria anunció que buscará controvertir las pruebas de la Fiscalía durante el juicio. También cuestionó elementos del expediente, al referirse a presuntas pruebas irregulares, contratos que calificó como inexistentes y testimonios que consideró falsos. Esos señalamientos deberán ser valorados por las autoridades competentes dentro del proceso.

La exconsejera relató una reunión posterior al estallido del escándalo

Ortiz ubicó a Gustavo Petro en una reunión que, según dijo, ocurrió después de que presentó su renuncia en mayo de 2024, cuando el caso de la Ungrd ya había adquirido dimensión pública. La exfuncionaria aseguró que en ese encuentro también participó Laura Sarabia.

Según su relato, el mandatario la abrazó y le repitió dos veces una frase relacionada con Iván Name, entonces presidente del Senado: “El tema aquí es Name”. Ortiz dijo que no comprendió en ese momento el alcance de esas palabras, aunque después las relacionó con disputas políticas anteriores.

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La exconsejera para las Regiones dijo que consultaba sus decisiones con Carlos Ramón González, quien en ocasiones debía verificarlas con el presidente - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La exconsejera señaló que existían tensiones previas con Name por la elección de una vicepresidencia del Senado que, de acuerdo con su versión, correspondía al Pacto Histórico y finalmente quedó en manos de la Alianza Verde. Ortiz recordó que participó en la postulación de Name y mencionó a la senadora Angélica Lozano como una de las figuras que impulsó esa decisión.

También indicó que cuenta con conversaciones que, según afirmó, respaldarían su versión sobre la relación entre Petro y Name. Esos elementos, de acuerdo con Ortiz, serán presentados durante una audiencia preparatoria programada para el 18 de septiembre.

Ocampo pidió garantías procesales para Sandra Ortiz

A pesar de las diferencias entre ambos relatos, Ocampo planteó que Sandra Ortiz debe contar con todas las garantías procesales para ejercer su defensa.

El senador indicó que el país debe evitar condenas anticipadas y permitir que sean los jueces quienes determinen la responsabilidad penal de los involucrados. “Hay que darle todas las garantías procesales que ella pide”, expresó el vicepresidente del Senado.

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