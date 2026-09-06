Este es el jugador de selección Colombia que es mejor que Gustavo Puerta cuando tenía 18 años, según Rafael Dudamel

Matías Orozco pasa directamente del fútbol colombiano al Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra - crédito Deportivo Cali

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Rafael Dudamel sostuvo que Matías Orozco, con 18 años, ya es más futbolísticamente que Gustavo Puerta a la misma edad y proyectó que, si mantiene su recorrido, pronto entrará en el radar de la selección Colombia absoluta. El entrenador de Deportivo Cali hizo la comparación al analizar la salida del volante al fútbol europeo, tras su firma con el Brighton de Inglaterra y su cesión al Castellón de España.

En entrevista con Caracol Radio, el técnico venezolano afirmó que siguió de cerca el Sudamericano que Puerta disputó hace 2 años como capitán y que, a partir de su experiencia al frente de tres ciclos juveniles, hoy ve a Orozco por encima en ese tramo de formación. A la vez, aclaró que la evolución posterior de Puerta “ha sido fantástica”.

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Dudamel describió al mediocampista surgido en el club vallecaucano como un jugador completo, con capacidad para recorrer el campo de área a área, sostener intensidades largas y ocupar bien los espacios. Sobre su proyección, dijo al medio: “Si lo de Matías sigue en el recorrido normal, es un muchacho que va a estar en el abanico de posibilidades de la selección absoluta dentro de muy poco”.

Gustavo Puerta fue capitán de la selección Colombia sub-20 y el mejor jugador de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

El entrenador también destacó un rasgo que, a su juicio, puede marcar la diferencia en la carrera del juvenil. “Lo que más me gusta es su enfoque, no le ves un corte extravagante, un arete, o un tatuaje, lo único que está en su mente es fútbol y es muy difícil que no termine siendo un futbolista consagrado”.

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En la misma entrevista, el entrenador planteó que uno de los problemas más frecuentes para los futbolistas colombianos y sudamericanos aparece cuando llegan a Europa después de haber sido acelerados hacia la primera división en sus países de origen. Explicó que ese anticipo busca madurarlos y elevar su valor de transferencia.

Dudamel comparó ese proceso con lo que ocurre en Brasil y Argentina, donde, según su visión, existe más paciencia para potenciar a los jóvenes antes del salto. “Cuando llegan allá y no llegan a jugar en primera división, sienten que es un retroceso y no, continúan en el proceso de crecimiento. Pierden la ilusión y terminan devolviéndose”, advirtió.

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Para el entrenador, la clave está en orientar mejor esa transición y en asumir que la continuidad formativa no siempre implica una llegada inmediata al máximo nivel. En ese punto insistió en que el objetivo debe ser llegar quizá no tan rápido, pero sí mejor preparado.

Matías Orozco presentado por Brighton & Hove Albion y cedido al CD Castellón

Brighton Albion oficializó la llegada del mediocampista colombiano Matías Orozco - crédito Brighton Albion

Matías Orozco firmó con Brighton & Hove Albion un contrato por cinco temporadas y dejó Deportivo Cali para incorporarse al fútbol inglés. El volante colombiano, de 18 años, fue anunciado por el club de la Premier League a través de sus redes sociales.

El equipo informó la llegada “en condiciones no reveladas” y no difundió cifras del acuerdo. Reportes sobre la negociación indican que la operación se habría cerrado en 4,8 millones de euros por el 85 % de los derechos deportivos, y que el club colombiano conservaría el 15 % de una futura venta.

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Matías Orozco, canterano del Cali, fue fichado pro el Brighton de Inglaterra, y llegó cedido a la segunda división del fútbol español-crédito @CDCastellon/X

Luego de que el club oficializó la llegada del colombiano, en una venta récord para el Deportivo Cali en los últimos 5 años, el joven jugador fue cedido al CD Castellón de la segunda división del fútbol de España. Allí estará por una temporada, para facilitar su adaptación y luego volverá al equipo inglés.

“Solo le he visto dos entrenamientos. Lo poco que le he visto me ha servido para saber que os va a gustar. Tiene muy buena pinta. Es trabajador, tiene mucho recorrido y buen pie. Es muy completo y nos puede dar un salto grande de calidad y ayudar mucho” dijo el entrenador del CD Castellón, referente del plantel, sobre Matías Orozco.

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