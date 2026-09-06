Deportes

Este es el jugador de selección Colombia que es mejor que Gustavo Puerta cuando tenía 18 años, según Rafael Dudamel

El entrenador del Deportivo Cali auguró que el jugador con proceso en las divisiones inferiores de la selección Colombia pronto estará entre los convocados de la selección absoluta

Matías Orozco pasa directamente del fútbol colombiano al Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra - crédito Deportivo Cali
Matías Orozco pasa directamente del fútbol colombiano al Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra - crédito Deportivo Cali
Guardar

Rafael Dudamel sostuvo que Matías Orozco, con 18 años, ya es más futbolísticamente que Gustavo Puerta a la misma edad y proyectó que, si mantiene su recorrido, pronto entrará en el radar de la selección Colombia absoluta. El entrenador de Deportivo Cali hizo la comparación al analizar la salida del volante al fútbol europeo, tras su firma con el Brighton de Inglaterra y su cesión al Castellón de España.

En entrevista con Caracol Radio, el técnico venezolano afirmó que siguió de cerca el Sudamericano que Puerta disputó hace 2 años como capitán y que, a partir de su experiencia al frente de tres ciclos juveniles, hoy ve a Orozco por encima en ese tramo de formación. A la vez, aclaró que la evolución posterior de Puerta “ha sido fantástica”.

PUBLICIDAD

Dudamel describió al mediocampista surgido en el club vallecaucano como un jugador completo, con capacidad para recorrer el campo de área a área, sostener intensidades largas y ocupar bien los espacios. Sobre su proyección, dijo al medio: “Si lo de Matías sigue en el recorrido normal, es un muchacho que va a estar en el abanico de posibilidades de la selección absoluta dentro de muy poco”.

Gustavo Puerta fue capitán de la selección Colombia sub-20 y el mejor jugador de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS
Gustavo Puerta fue capitán de la selección Colombia sub-20 y el mejor jugador de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

El entrenador también destacó un rasgo que, a su juicio, puede marcar la diferencia en la carrera del juvenil. “Lo que más me gusta es su enfoque, no le ves un corte extravagante, un arete, o un tatuaje, lo único que está en su mente es fútbol y es muy difícil que no termine siendo un futbolista consagrado”.

PUBLICIDAD

En la misma entrevista, el entrenador planteó que uno de los problemas más frecuentes para los futbolistas colombianos y sudamericanos aparece cuando llegan a Europa después de haber sido acelerados hacia la primera división en sus países de origen. Explicó que ese anticipo busca madurarlos y elevar su valor de transferencia.

Dudamel comparó ese proceso con lo que ocurre en Brasil y Argentina, donde, según su visión, existe más paciencia para potenciar a los jóvenes antes del salto. “Cuando llegan allá y no llegan a jugar en primera división, sienten que es un retroceso y no, continúan en el proceso de crecimiento. Pierden la ilusión y terminan devolviéndose”, advirtió.

Para el entrenador, la clave está en orientar mejor esa transición y en asumir que la continuidad formativa no siempre implica una llegada inmediata al máximo nivel. En ese punto insistió en que el objetivo debe ser llegar quizá no tan rápido, pero sí mejor preparado.

Matías Orozco presentado por Brighton &amp; Hove Albion y cedido al CD Castellón

Brighton Albion oficializó la llegada del mediocampista colombiano Matías Orozco - crédito Brighton Albion
Brighton Albion oficializó la llegada del mediocampista colombiano Matías Orozco - crédito Brighton Albion

Matías Orozco firmó con Brighton & Hove Albion un contrato por cinco temporadas y dejó Deportivo Cali para incorporarse al fútbol inglés. El volante colombiano, de 18 años, fue anunciado por el club de la Premier League a través de sus redes sociales.

El equipo informó la llegada “en condiciones no reveladas” y no difundió cifras del acuerdo. Reportes sobre la negociación indican que la operación se habría cerrado en 4,8 millones de euros por el 85 % de los derechos deportivos, y que el club colombiano conservaría el 15 % de una futura venta.

Matías Orozco, canterano del Cali, fue fichado pro el Brighton de Inglaterra, y llegó cedido a la segunda división del fútbol español-crédito @CDCastellon/X
Matías Orozco, canterano del Cali, fue fichado pro el Brighton de Inglaterra, y llegó cedido a la segunda división del fútbol español-crédito @CDCastellon/X

Luego de que el club oficializó la llegada del colombiano, en una venta récord para el Deportivo Cali en los últimos 5 años, el joven jugador fue cedido al CD Castellón de la segunda división del fútbol de España. Allí estará por una temporada, para facilitar su adaptación y luego volverá al equipo inglés.

“Solo le he visto dos entrenamientos. Lo poco que le he visto me ha servido para saber que os va a gustar. Tiene muy buena pinta. Es trabajador, tiene mucho recorrido y buen pie. Es muy completo y nos puede dar un salto grande de calidad y ayudar mucho” dijo el entrenador del CD Castellón, referente del plantel, sobre Matías Orozco.

Temas Relacionados

Deportivo CaliMatias OrozcoGustavo PuertaSelección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Suárez marcó gol, dio asistencia y fue elogiado por su entrenador: “Es de los mejores de la Liga, si no el mejor”

El delantero aseguró que su cabeza está centrada en el Sporting CP a pesar de los “inventos” de la prensa portuguesa durante el reciente periodo de fichajes

Luis Suárez marcó gol, dio asistencia y fue elogiado por su entrenador: “Es de los mejores de la Liga, si no el mejor”

Acolfutpro acusa a la Dimayor de tratar a los futbolistas como esclavos por declarar “inelegible” a Yhormar Hurtado del América de Cali

El gremio apela a la Sentencia T-464 de 2022 para reclamar protección efectiva de los derechos del jugador, y también apunta al Ministerio del Deporte por su falta de vigilancia sobre la Federación Colombiana de Fútbol

Acolfutpro acusa a la Dimayor de tratar a los futbolistas como esclavos por declarar “inelegible” a Yhormar Hurtado del América de Cali

El drama de Egidio Hinestroza, exportero de Deportes Quindío, Atlético Nacional y otros clubes: amputado y peleando por su pensión

La familia del exjugador describe la urgencia del caso tras el deterioro de su salud y recuerda que su paso por el profesionalismo hoy se cruza con una disputa por derechos laborales

El drama de Egidio Hinestroza, exportero de Deportes Quindío, Atlético Nacional y otros clubes: amputado y peleando por su pensión

El nuevo estadio El Campín no estaría para 2027: todavía no tiene todos los permisos para arrancar construcción

El Idrd afirmó que no ha recibido ninguna solicitud para modificar el contrato ni aplazar el plazo pactado, y recordó que el proyecto permanece en preconstrucción hasta que se cumplan obligaciones previas

El nuevo estadio El Campín no estaría para 2027: todavía no tiene todos los permisos para arrancar construcción

Reviven polémica entre Millonarios y Mondragón, candidato a asistente técnico de Alberto Gamero, por comentarios del exportero: “Gracias Faryd”

El histórico guardameta de la selección Colombia y otros clubes en el fútbol colombiano y el fútbol internacional nunca ha tenido experiencia en un cuerpo técnico

Reviven polémica entre Millonarios y Mondragón, candidato a asistente técnico de Alberto Gamero, por comentarios del exportero: “Gracias Faryd”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

La Barbie colombiana lloró en su cumpleaños y mostró cómo luciría sin retoques: “Todo mal, todo mal”

La Barbie colombiana lloró en su cumpleaños y mostró cómo luciría sin retoques: “Todo mal, todo mal”

Westcol cuestionó las críticas de Petro tras operativo contra alias Bendito Menor: “Se preocupa más por el bandido”

Tras el video viral de Natalia París, Yina Calderón envió pulla desde un D1: “Cien por ciento colombianas”

“Salud por Noa”: Ana del Castillo reveló el nombre de su primer hijo

Zion Hwang agradeció a De la Espriella tras solicitarle la nacionalidad colombiana: “Presidente, lo quiero mucho”

Deportes

Luis Suárez marcó gol, dio asistencia y fue elogiado por su entrenador: “Es de los mejores de la Liga, si no el mejor”

Luis Suárez marcó gol, dio asistencia y fue elogiado por su entrenador: “Es de los mejores de la Liga, si no el mejor”

Acolfutpro acusa a la Dimayor de tratar a los futbolistas como esclavos por declarar “inelegible” a Yhormar Hurtado del América de Cali

El drama de Egidio Hinestroza, exportero de Deportes Quindío, Atlético Nacional y otros clubes: amputado y peleando por su pensión

Reviven polémica entre Millonarios y Mondragón, candidato a asistente técnico de Alberto Gamero, por comentarios del exportero: “Gracias Faryd”

América vs. Nacional: goles, peleas y un lesionado en el amistoso en Miami que afecta a los Diablos Rojos para el resto de la temporada